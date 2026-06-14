Queda de helicópteros no Rio de Janeiro deixa 6 mortos; o que se sabe

Bombeiros e policiais trabalham ao lado de veículos incendiados no local da queda de helicópteros no bairro do Recreio dos Bandeirantes - (crédito: AFP via Getty Images)

A queda de dois helicópteros no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, deixou seis mortos na manhã deste domingo (14/06), segundo a polícia.

De acordo com as informações preliminares, as aeronaves colidiram no ar e caíram logo em seguida, nos arredores da Avenida das Américas. Os mortos são tripulantes das aeronaves.

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Os helicópteros caíram no estacionamento de uma concessionária de carros elétricos, provocando um incêndio que atingiu pelo menos 20 veículos, segundo informou o Corpo de Bombeiros.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram as chamas no local após o acidente. Moradores da região relataram uma série de explosões e muito fogo, segundo o G1.

AFP via Getty Images Bombeiros e policiais trabalham ao lado de veículos incendiados no local da queda de helicópteros no bairro do Recreio dos Bandeirantes

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro foi acionado às 8h59. Cerca de 45 militares do Recreio dos Bandeirantes, com o apoio de equipes especializadas do Grupo de Ações Especiais, foram deslocados para o local.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso está em andamento na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes). A perícia foi solicitada para o local e os agentes realizam diligências para apurar os fatos.

A pista lateral da Avenida das Américas no trecho foi fechada para o socorro.

Pedaços de helicóptero foram encontrados ao longo do caminho próximo ao ponto da colisão.