Queda de helicópteros no Rio de Janeiro deixa 6 mortos; o que se sabe

A queda de dois helicópteros no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, deixou seis mortos na manhã deste domingo (14/06), segundo a polícia.
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De acordo com as informações preliminares, as aeronaves colidiram no ar e caíram logo em seguida, nos arredores da Avenida das Américas. Os mortos são tripulantes das aeronaves.
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Os helicópteros caíram no estacionamento de uma concessionária de carros elétricos, provocando um incêndio que atingiu pelo menos 20 veículos, segundo informou o Corpo de Bombeiros.
Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram as chamas no local após o acidente. Moradores da região relataram uma série de explosões e muito fogo, segundo o G1.
O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro foi acionado às 8h59. Cerca de 45 militares do Recreio dos Bandeirantes, com o apoio de equipes especializadas do Grupo de Ações Especiais, foram deslocados para o local.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso está em andamento na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes). A perícia foi solicitada para o local e os agentes realizam diligências para apurar os fatos.
A pista lateral da Avenida das Américas no trecho foi fechada para o socorro.
Pedaços de helicóptero foram encontrados ao longo do caminho próximo ao ponto da colisão.
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