Trump afirma que EUA e Irã chegaram a acordo de paz - (crédito: BBC Geral)

O presidente americano, Donald Trump, afirmou na noite de domingo (14/6) que Estados Unidos e Irã chegaram a um acordo para encerrar o conflito entre os dois países, que começou em 28 de fevereiro.

"O acordo com a República Islâmica do Irã está agora concluído", escreveu Trump na rede Truth Social.

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"Autorizo integralmente a abertura do estreito de Ormuz sem restrições e, simultaneamente, autorizo ??a remoção imediata do bloqueio naval dos Estados Unidos", ele acrescentou, referindo-se à passagem marítima que acabou bloqueada por conta da guerra, uma importante via de transporte para o comércio de petróleo. Navios do mundo, liguem seus motores. Deixem o petróleo fluir!", conclui o post.

O presidente dos EUA escreveu após declaração do primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, anunciando um acordo de paz entre americanos e iranianos. "Ambos os lados declararam o fim imediato e permanente das operações militares em todas as frentes, inclusive no Líbano", diz o comunicado.

"A cerimônia oficial de assinatura será na sexta-feira, 19 de junho, na Suíça. Gostaríamos de agradecer aos Estados Unidos da América e à República Islâmica do Irã por seu compromisso em encontrar uma solução diplomática para o conflito."

Nem Shariz nem Trump deram detalhes sobre os termos do acordo. O primeiro-ministro paquistanês afirmou que "mediadores irão facilitar uma série de reuniões nesta semana", e que estas serão "discussões prévias à implementação que lançarão as bases para as negociações técnicas e a cerimônia oficial de assinatura".

Em um telefonema transmitido pela TV estatal do Irã, vice-ministro das Relações Exteriores do país, Kazem Gharibabadi, confirmou que o acordo será firmado na sexta-feira na Suíça.

"Um fim imediato e permanente à guerra e às operações militares em diferentes frentes, incluindo o Líbano, será anunciado esta noite", disse ele, acrescentando que o bloqueio naval dos EUA contra o Irã também será suspenso neste domingo.