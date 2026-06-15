Por que alguns lugares lutam para sair da Lista de Patrimônio da Humanidade da Unesco

Os 1.248 Patrimônios da Humanidade da Unesco incluem Maravilhas do Mundo, bem como pontos turísticos menos conhecidos - (crédito: Getty Images)

Situada nas montanhas da Eslováquia central, a pequena vila de Vlkolínec é um vilarejo medieval pitoresco, com mais casas do que habitantes. Seus cerca de 20 moradores permanentes vivem em 45 casas de campo encantadoras, pintadas em cores vibrantes e agrupadas em torno de um campanário do século 18.

Devido à arquitetura singular de Vlkolínec, este assentamento notavelmente preservado foi declarado Patrimônio da Humanidade pelas Nações Unidas em 1993. Desde então, mais de 100 mil visitantes chegam à comunidade todos os anos.

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Recentemente, alguns moradores argumentam que a designação e o turismo associado criaram mais problemas do que benefícios e defendem a retirada da vila da lista.

A aproximadamente 7.000 km de distância, na Tanzânia, a Aliança Internacional de Solidariedade Maasai também solicitou a remoção da Área de Conservação de Ngorongoro, rica em vida selvagem, da Lista do Patrimônio da Humanidade.

A região abriga comunidades pastoris e algumas das experiências de safári mais emblemáticas da África, mas os moradores argumentam que as políticas de conservação atreladas ao seu status de área protegida internacionalmente levaram ao deslocamento de residentes de suas terras ancestrais de pastoreio.

Essas disputas evidenciam um debate crescente sobre o que acontece quando os interesses das comunidades locais colidem com os esforços para preservar lugares considerados importantes para a humanidade.

Getty Images Os 1.248 Patrimônios da Humanidade da Unesco incluem Maravilhas do Mundo, bem como pontos turísticos menos conhecidos

O poder da Unesco

A Lista dos Patrimônios da Humanidade, em constante expansão, é supervisionada pela Unesco, um comitê internacional das Nações Unidas que identifica e protege locais que considera de "excepcional importância cultural ou natural para a humanidade".

Desde que inscreveu seus primeiros 12 locais em 1978, a lista cresceu para 1.248 pontos em 170 países. Essas atrações variam de marcos famosos como Machu Picchu e a Grande Muralha da China a lugares menos conhecidos, como as Igrejas de Madeira de Maramure?, na Romênia, e os antigos assentamentos de edifícios de barro Ait Ben-Haddou, no Marrocos.

No Brasil há 23 localidades listadas, entre elas, ao Centros Históricos de Salvador, Olinda, Ouro Preto, Diamantina e São Luiz.

A Lista dos Patrimônios da Humanidade surgiu de um esforço pós-Segunda Guerra Mundial para proteger locais de importância cultural e ambiental ameaçados por conflitos, industrialização e desenvolvimento moderno.

Como a designação pela Unesco pode desbloquear financiamento internacional para a conservação, ela é uma das ferramentas mais influentes do mundo para a proteção de patrimônio.

Os defensores da iniciativa apontam exemplos como o Sistema de Reservas da Barreira de Corais de Belize, que foi retirado da lista "Em Perigo" da Unesco em 2018 após a implementação de proteções ambientais mais rigorosas; e Angkor Wat, no Camboja, onde décadas de trabalho de restauração e conservação ajudaram a salvar um sítio arqueológico gravemente danificado por guerra e saques.

"O credo da Unesco é sobre patrimônio compartilhado, sua conservação, celebração e reconhecimento como uma conquista da humanidade", afirma John H. Stubbs, especialista em preservação e ex-vice-presidente do World Monuments Fund.

Mas, desde os primórdios da Lista dos Patrimônios da Humanidade, a ascensão das mídias sociais tem transformado cada vez mais o status da Unesco em algo que pode ajudar a preservar um sítio e, ao mesmo tempo, transformar as comunidades vizinhas por meio do turismo.

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Greg Richards, pesquisador que estuda turismo cultural e turismo excessivo, compara a designação da Unesco às classificações por estrelas em guias turísticos que indicam lugares imperdíveis. Ele também observa que um aumento no número de visitantes é um dos resultados mais previsíveis da inclusão na lista.

"Acredito que o consenso entre os principais especialistas do mundo é que há uma série de consequências possíveis da inclusão na lista da Unesco, mas uma que certamente ocorrerá é o aumento do número de visitantes."

Preservação e 'museificação'

Historicamente, os esforços de preservação da Unesco se concentravam principalmente na proteção de estruturas físicas: monumentos, sítios arqueológicos e edifícios de importância arquitetônica. Mas muitos desses patrimônios visitados por turistas são comunidades onde moradores ainda vivem e trabalham.

Veneza, na Itália, que se tornou Patrimônio da Humanidade em 1987, viu o turismo aumentar tanto que a cidade se tornou um dos lugares mais sobrecarregados por turistas na Europa — e, como consequência, mais moradores estão deixando a cidade.

Em Lijiang, China, cidade conhecida por sua Cidade Velha e pela cultura indígena naxi, o turismo aumentou após sua designação em 1997, transformando partes do centro em áreas repletas de pousadas e lojas de souvenirs que, segundo alguns pesquisadores e moradores, diluíram a vida local.

Em Marrakech, Marrocos, o aumento do turismo e do investimento estrangeiro na medina, o centro velho da cidade, também listada pela Unesco, gerou debates sobre a alta dos preços dos imóveis e a gentrificação.

Getty Images Os locais protegidos pela Unesco podem ser modernizados, mas têm de preservar o seu 'valor universal excepcional'

Os pesquisadores às vezes descrevem o processo como "museificação": a transformação gradual de comunidades vivas em locais cada vez mais voltados para visitantes do que para moradores.

Embora muitas comunidades históricas já enfrentassem a escassez de moradias e as mudanças econômicas muito antes do reconhecimento da Unesco, em alguns casos — como em Veneza — o turismo apenas acelera tendências já existentes.

O debate se torna ainda mais complexo à medida que as ideias sobre autenticidade e preservação evoluem.

"Este é um dos grandes debates na conservação do patrimônio", diz Richards. "Autenticidade é uma palavra muito perigosa porque pode ser interpretada de diversas maneiras." Ele explica que o que um grupo considera preservação autêntica, outro pode considerar reconstrução artificial.

Os patrimônios da Unesco não estão proibidos de serem modernizados, mas espera-se que as obras preservem o que a organização chama de "valor universal excepcional" do local — as qualidades definidoras que lhe conferiram a designação.

Na prática, isso pode gerar tensões entre a preservação e as necessidades contemporâneas, principalmente em comunidades que ainda precisam de moradias e infraestrutura atualizadas.

Richards também afirma que as redes sociais aceleraram consideravelmente o ritmo com que a pressão do turismo aumenta. Antes de plataformas como TikTok e Instagram, os viajantes utilizavam principalmente guias de viagem ou informações turísticas oficiais. "Agora, cada vez mais, você segue outros turistas", diz ele.

Getty Images A Reserva de Ngorongoro abriga algumas das experiências de safári mais icônicas da África

Nova abordagem da Unesco ao turismo

Representantes afirmam que a Unesco está cada vez mais consciente de que os Sítios do Patrimônio Mundial são propensos ao turismo excessivo.

"Certamente reconhecemos que o turismo mudou drasticamente nos últimos 10 a 15 anos", diz Peter DeBrine, especialista em turismo sustentável da Unesco. Ele acrescenta que a Unesco agora solicita que os lugares protegidos criem planos de gestão de visitantes para se prepararem para o crescimento do turismo e encontrarem maneiras de reduzir a superlotação e a pressão sobre áreas sensíveis.

"Não estamos tentando desencorajar o turismo, mas sim ajudar o turismo a apoiar a conservação e o patrimônio", afirma. "Os sítios do Patrimônio da Humanidade são para todos. São para toda a humanidade. Queremos que as pessoas os visitem, que os vivenciem."

Essa mudança reflete uma evolução mais ampla na abordagem da Unesco. Nos primeiros documentos de orientação da Unesco sobre o Patrimônio da Humanidade, o turismo era mencionado apenas brevemente e, em grande parte, no contexto de seus potenciais impactos na conservação, de acordo com DeBrine.

Getty Images Moradores locais argumentam que a inclusão de Ngorongoro na lista da Unesco levou ao deslocamento de residentes de suas terras ancestrais de pastoreio

Hoje, a Unesco vê cada vez mais o turismo como um desafio e uma oportunidade — uma oportunidade que pode ser uma força para a conservação e para as economias locais quando gerida com cuidado.

Mas as preocupações que emergem de Vlkolínec e Ngorongoro não se enquadram no âmbito do sistema do Patrimônio da Humanidade. Embora a Unesco possa avaliar e responder às ameaças à conservação de um lugar, o seu papel é menos claro quando a queixa não provém de danos na própria atração, mas sim das pessoas que ali vivem.

Questionado se a Unesco pode intervir quando os residentes locais sentem que o turismo ou as políticas de preservação estão prejudicando as suas vidas, DeBrine afirmou: "Não temos propriamente um mecanismo para isso."

Apesar dos apelos do grupo de defesa dos Maasai de Vlkolínec e Ngorongoro para que o seu estatuto de Patrimônio da Humanidade seja reconsiderado, não se prevê que nenhum dos sítios seja discutido pelo Comitê do Patrimônio da Humanidade na sua próxima sessão.

Atualmente, a Unesco pode avaliar se uma paisagem, monumento ou ecossistema está sendo adequadamente protegido. Pode classificar os locais como "em perigo" devido a fatores como conflitos armados, alterações climáticas e desenvolvimento descontrolado.

Também pode exigir medidas de conservação ou, em casos raros, revogar completamente uma designação. Mas não pode classificar locais como "em perigo" devido ao turismo que ajudaram a criar.

Getty Images A reserva natural Santuário do Órix-da-Arábia foi o primeiro Patrimônio da Humanidade a ser removido da lista da Unesco

Como perder a designação de Patrimônio Mundial

Até o momento, a Unesco removeu apenas três locais da Lista do Patrimônio da Humanidade e, em todos os casos, a questão central foi a conservação. Em 2007, o Santuário do Órix-da-Arábia tornou-se o primeiro a ser removido, após o Omã reduzir drasticamente a área protegida em meio a planos de exploração de petróleo.

Em 2009, o Vale do Elba em Dresden perdeu seu status após a construção de uma ponte, que a Unesco argumentou ter alterado fundamentalmente a paisagem. E em 2021, a Cidade Marítima e Mercantil de Liverpool foi retirada da lista após disputas sobre a revitalização da orla.

Curiosamente, a perda do reconhecimento da Unesco nem sempre resultou em quedas drásticas no turismo. Liverpool continuou atraindo visitantes ligados à sua música, esportes e identidade cultural após perder o status de Patrimônio da Humanidade, enquanto Dresden também permaneceu um importante destino turístico após sua remoção da lista.

Apesar dos moradores de Vlkolínec e Ngorongoro defenderem a remoção da lista, Stubbs argumenta que é improvável que isso resulte em qualquer mudança significativa.

"Acho ótimo que [esses pedidos de retirada da lista] estejam chamando a atenção para os problemas do turismo excessivo", diz ele. "Mas, em termos da solução real que beneficiará os moradores locais, bem como o monumento, a resposta virá de um planejamento de conservação inteligente que leve em consideração tudo, desde a economia e a localização até a população local."

Mais de meio século depois de a Unesco ter começado a preservar seus primeiros locais, os debates sugerem que salvar um lugar não é o mesmo que salvar uma comunidade — e que esta última tarefa pode se revelar muito mais difícil.

*Este texto foi publicado pela BBC Travel. Leia a versão original em inglês aqui.