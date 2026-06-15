Após polêmicas com Vini Jr. e Hakimi, Fifa libera espanhol em todas as entrevistas da Copa

Hakimi, que nasceu e cresceu em Madri, não conseguiu responder a jornalistas em espanhol - (crédito: Rich Graessle/Icon Sportswire via Getty Images)

A Fifa decidiu liberar perguntas e respostas em espanhol em todas as entrevistas coletivas da Copa do Mundo 2026, segundo o jornal espanhol El País.

A medida, que teve início no domingo (14/6) vale também para partidas fora do México e para jogos em que nenhuma seleção envolvida tenha o espanhol como língua nativa.

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Até então, as entrevistas só poderiam ser feitas em inglês, na língua nativa de cada equipe ou em outro idioma previamente solicitado pelas respectivas seleções.

Ao menos três episódios envolvendo a não permissão para a língua espanhola em entrevistas coletivas repercutiram negativamente antes desta decisão da Fifa.

Após a estreia do Brasil na Copa, na sexta-feira (12/6) em partida contra o Marrocos em Nova Jersey, Vini Jr. não pôde ouvir uma pergunta em espanhol.

Um repórter iniciou a pergunta em inglês, mas Vini Jr. o interrompeu, pedindo para que ele falasse em espanhol. "Es mejor [é melhor]", justificou o jogador. Mas, na sequência, ele ouviu de um mediador que não havia tradução disponível para o espanhol.

O jogador respondeu em português.

Na mesma ocasião, um jornalista mexicano fez uma pergunta em espanhol ao jogador Achraf Hakimi, que nasceu e cresceu em Madri, e joga por Marrocos.

Mas o mediador da Fifa afirmou que Hakimi só poderia responder em francês ou árabe, lembrando ao repórter que perguntas em espanhol não estavam permitidas.

Segundo o Globo Esporte, a Fifa afirmou que tratou-se uma questão operacional, já que, antes das partidas, as equipes envolvidas avisam em quais idiomas querem que as entrevistas sejam traduzidas — além da língua materna de cada time.

O Brasil havia solicitado somente tradução para o português e o italiano, língua materna do técnico Carlo Ancelotti. E Marrocos pediu somente árabe e francês.

Rich Graessle/Icon Sportswire via Getty Images Hakimi, que nasceu e cresceu em Madri, não conseguiu responder a jornalistas em espanhol

Também no sábado, o jogador holandês Frenkie de Jong, meio-campista do Barcelona, teve problemas antes da partida contra o Japão.

Quando um jornalista mexicano iniciou a pergunta em espanhol, um moderador da Fifa disse que a pergunta deveria ser em inglês, japonês ou holandês.

De Jong então respondeu "eu não me importo, tudo bem". Mas o mediador explicou: "É pela tradução".

O jogador respondeu em inglês, mas este foi o último episódio em que o espanhol estava vetado.

A partir de agora, assim como acontece com o inglês, sempre haverá tradutor para o espanhol, independentemente das equipes que jogarão ou em qual país da Copa a entrevista acontecerá — EUA, Canadá ou México.

O espanhol é o segundo idioma mais usado nos Estados Unidos, onde 57 milhões de pessoas falam a língua.