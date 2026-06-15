Polícia encontra dezenas de fetos enterrados em jardim na Polônia

Uma denúncia de resíduos médicos encontrados em uma obra levaram à uma descoberta macabra, em Lutory, no sudoeste da Polônia. Pelo menos 34 fetos foram encontrados enterrados sob o jardim da antiga residência de uma médica identificada como Magdalena H.
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A mulher foi presa na última sexta-feira (12/6) e teve a prisão preventiva de três meses decretada. Os atuais moradores do local, que compraram a casa da médica, entraram em contato com as autoridades após notarem os itens médicos em meio à uma obra.
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Dezenas de policiais participaram das buscas no terreno, com a ajuda de cães farejadores e radares. Além dos fetos, foram encontrados itens de laboratório e documentos médicos. À polícia, Magdalena teria afirmado que os corpos foram recolhidos em um hospital durante a pandemia de covid-19.
“É muito provável que a mulher detida tenha utilizado esses resíduos para realizar experimentos”, declarou o porta-voz da Promotoria do distrito de Rzeszow, Krzysztof Ciechanowski.
As acusações incluem crimes de vilipêndio a cadáver, gestão inadequada de resíduos e abandono de materiais perigosos em local não autorizado. A médica não se declarou culpada e afirmou que “ela mesma havia levado e enterrado os fetos humanos encontrados em sua propriedade", assim como outros resíduos médicos.