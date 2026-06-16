Fifa inocenta juiz de VAR da Copa por suposto gesto racista; entenda a polêmica

O árbitro-assistente de vídeo (VAR) Shaun Evans disse que o gesto de "OK" que fez com a mão foi "um movimento involuntário e subconsciente" após ser inocentado por uma investigação da Fifa na Copa do Mundo.

Evans afirmou que "não tinha consciência" de ter feito o movimento e negou ter tentado "intencionalmente" "comunicar uma mensagem, afiliação, jogo ou crença de qualquer tipo".

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O australiano foi visto fazendo um sinal de "OK" invertido com os dedos da mão direita quando a Fifa exibiu uma imagem da equipe do VAR no centro de arbitragem em Dallas, nos Estados Unidos, antes da vitória da Alemanha por 7 a 1 sobre Curaçao, no domingo.

Tal gesto tem dois significados muito distintos: um inofensivo e o outro ligado a uma expressão de supremacia branca.

A Fifa, instituição máxima do futebol mundial, afirmou, após investigar o caso, que não encontrou "nenhuma evidência de violações do Código Disciplinar da Fifa".

O incidente foi imediatamente alvo de muita especulação nas redes sociais.

"A cobertura que se seguiu a este incidente simplesmente não reflete quem eu sou", disse Evans, em comunicado divulgado pela Fifa. "Claro que entendo como o gesto foi interpretado e lamento isso, mas quero deixar bem claro e afirmar categoricamente que não fiz o gesto sugerido de forma consciente ou deliberada."

Evans segue disponível para trabalhar no restante do torneio.

'Não há evidências de violações do código disciplinar da Fifa'

A Fifa emitiu um breve comunicado confirmando que uma investigação foi realizada, mas que o árbitro não sofreria nenhuma punição.

Evans, de 38 anos, explicou que as imagens de vídeo da sala do VAR comprovaram que ele fez movimentos involuntários.

"Imagens captadas posteriormente durante a partida mostraram que repeti esse movimento várias vezes enquanto segurava uma caneta entre os dedos", disse ele.

A Associação de Árbitros de Futebol Profissionais (PFRA) da Austrália afirmou que acolheu bem o resultado da investigação da Fifa.

"Shaun sempre representou os valores esperados de um árbitro de futebol: profissionalismo, respeito e integridade", disse em comunicado.

"Reconhecemos a declaração de Shaun, na qual abordou o assunto diretamente, e reconhecemos a importância da justiça, do contexto e do devido processo legal quando preocupações são levantadas. A PFRA reconhece o resultado da revisão da Fifa e apoia Shaun como membro da comunidade de arbitragem australiana."

Antes das partidas da Copa, a Fifa tem mostrado brevemente os árbitros como parte de sua cobertura global.

Primeiro, o árbitro e o restante de sua equipe caminham até a linha lateral e um gráfico é exibido com seus nomes e funções. Em seguida, a imagem corta para a equipe do VAR no centro de arbitragem.

Em vez de mostrá-los trabalhando e olhando para seus monitores, eles também posam brevemente para a câmera enquanto seus nomes aparecem na tela.

Quando a câmera cortou para a sala do VAR no domingo, Evans estava de pé com o braço ao lado do corpo, e então pôde ser visto fazendo um sinal de "OK" invertido com os dedos da mão direita.

Houve uma mudança notável na abordagem dos rituais pré-jogo após a partida entre Alemanha e Curaçao.

Quando a central do VAR foi exibida em partidas subsequentes, os árbitros já estavam de frente para os monitores. Não os vimos mais olhando para a câmera, embora seus nomes ainda sejam exibidos.

Quais são alguns dos possíveis significados de um 'OK' de cabeça para baixo?

O gesto feito por Evans é muito semelhante ao usado no jogo do círculo, uma brincadeira que ganhou destaque na sitcom americana A Vida é Injusta (Malcolm in the Middle) e se tornou um meme da internet.

Um sinal de "OK" invertido é feito com a mão abaixo da cintura. Se outra pessoa olhar para a mão, leva um soco no ombro.

Mas, em 2017, também começou a ser usado pela extrema direita para se comunicar. O sinal foi adicionado a uma lista de símbolos de ódio pela Liga Antidifamação (ADL) em 2019.

A ADL afirma que o símbolo de "OK" se tornou uma "tática popular de provocação" por parte de "indivíduos de direita, que frequentemente postam fotos nas redes sociais posando enquanto fazem o gesto".

Foi o mesmo gesto usado por Filipe Martins, que trabalhou como assessor de assuntos internacionais para o ex-presidente Jair Bolsonaro, durante uma sessão no Senado em 2021. O caso causou celeuma na ocasião, embora Martins tenha declarado que não tenha tido qualquer intenção discriminatória.

TV Senado/Reprodução Filipe Martins aparece em vídeo fazendo gesto considerado discriminatório.

A rede antidiscriminação Fare, que trabalha em parceria com a Fifa e a Uefa para combater o racismo, havia pedido à Fifa que agisse antes das declarações da noite de segunda-feira.

"O parecer dos nossos especialistas é que o gesto utilizado se assemelha claramente a um sinal de 'OK' invertido, usado como símbolo de 'poder branco' em círculos da extrema-direita global", disse Fare.

A BBC Sport apurou que a organização antidiscriminação Kick It Out escreveu à Fifa solicitando esclarecimentos sobre o gesto.

Evans, de 38 anos, está na lista de árbitros da Fifa desde 2017. Ele é um árbitro de vídeo experiente, que também foi designado para apitar a Copa do Mundo de 2022 no Catar. Em seu país natal, Evans atua como árbitro na A-League australiana desde 2012 e apitou a Grande Final em 2019.