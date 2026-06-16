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Fifa inocenta juiz de VAR da Copa por suposto gesto racista; entenda a polêmica

Árbitro-assistente australiano Shaun Evans negou ter feito gesto com a mão 'intencionalmente' e alegou que foi 'movimento involuntário e subconsciente'.

Filipe Martins aparece em vídeo fazendo gesto considerado discriminatório. - (crédito: TV Senado/Reprodução)
Filipe Martins aparece em vídeo fazendo gesto considerado discriminatório. - (crédito: TV Senado/Reprodução)

O árbitro-assistente de vídeo (VAR) Shaun Evans disse que o gesto de "OK" que fez com a mão foi "um movimento involuntário e subconsciente" após ser inocentado por uma investigação da Fifa na Copa do Mundo.

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Evans afirmou que "não tinha consciência" de ter feito o movimento e negou ter tentado "intencionalmente" "comunicar uma mensagem, afiliação, jogo ou crença de qualquer tipo".

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O australiano foi visto fazendo um sinal de "OK" invertido com os dedos da mão direita quando a Fifa exibiu uma imagem da equipe do VAR no centro de arbitragem em Dallas, nos Estados Unidos, antes da vitória da Alemanha por 7 a 1 sobre Curaçao, no domingo.

Tal gesto tem dois significados muito distintos: um inofensivo e o outro ligado a uma expressão de supremacia branca.

A Fifa, instituição máxima do futebol mundial, afirmou, após investigar o caso, que não encontrou "nenhuma evidência de violações do Código Disciplinar da Fifa".

O incidente foi imediatamente alvo de muita especulação nas redes sociais.

"A cobertura que se seguiu a este incidente simplesmente não reflete quem eu sou", disse Evans, em comunicado divulgado pela Fifa. "Claro que entendo como o gesto foi interpretado e lamento isso, mas quero deixar bem claro e afirmar categoricamente que não fiz o gesto sugerido de forma consciente ou deliberada."

Evans segue disponível para trabalhar no restante do torneio.

'Não há evidências de violações do código disciplinar da Fifa'

A Fifa emitiu um breve comunicado confirmando que uma investigação foi realizada, mas que o árbitro não sofreria nenhuma punição.

Evans, de 38 anos, explicou que as imagens de vídeo da sala do VAR comprovaram que ele fez movimentos involuntários.

"Imagens captadas posteriormente durante a partida mostraram que repeti esse movimento várias vezes enquanto segurava uma caneta entre os dedos", disse ele.

A Associação de Árbitros de Futebol Profissionais (PFRA) da Austrália afirmou que acolheu bem o resultado da investigação da Fifa.

"Shaun sempre representou os valores esperados de um árbitro de futebol: profissionalismo, respeito e integridade", disse em comunicado.

"Reconhecemos a declaração de Shaun, na qual abordou o assunto diretamente, e reconhecemos a importância da justiça, do contexto e do devido processo legal quando preocupações são levantadas. A PFRA reconhece o resultado da revisão da Fifa e apoia Shaun como membro da comunidade de arbitragem australiana."

Antes das partidas da Copa, a Fifa tem mostrado brevemente os árbitros como parte de sua cobertura global.

Primeiro, o árbitro e o restante de sua equipe caminham até a linha lateral e um gráfico é exibido com seus nomes e funções. Em seguida, a imagem corta para a equipe do VAR no centro de arbitragem.

Em vez de mostrá-los trabalhando e olhando para seus monitores, eles também posam brevemente para a câmera enquanto seus nomes aparecem na tela.

Quando a câmera cortou para a sala do VAR no domingo, Evans estava de pé com o braço ao lado do corpo, e então pôde ser visto fazendo um sinal de "OK" invertido com os dedos da mão direita.

Houve uma mudança notável na abordagem dos rituais pré-jogo após a partida entre Alemanha e Curaçao.

Quando a central do VAR foi exibida em partidas subsequentes, os árbitros já estavam de frente para os monitores. Não os vimos mais olhando para a câmera, embora seus nomes ainda sejam exibidos.

Quais são alguns dos possíveis significados de um 'OK' de cabeça para baixo?

O gesto feito por Evans é muito semelhante ao usado no jogo do círculo, uma brincadeira que ganhou destaque na sitcom americana A Vida é Injusta (Malcolm in the Middle) e se tornou um meme da internet.

Um sinal de "OK" invertido é feito com a mão abaixo da cintura. Se outra pessoa olhar para a mão, leva um soco no ombro.

Mas, em 2017, também começou a ser usado pela extrema direita para se comunicar. O sinal foi adicionado a uma lista de símbolos de ódio pela Liga Antidifamação (ADL) em 2019.

A ADL afirma que o símbolo de "OK" se tornou uma "tática popular de provocação" por parte de "indivíduos de direita, que frequentemente postam fotos nas redes sociais posando enquanto fazem o gesto".

Foi o mesmo gesto usado por Filipe Martins, que trabalhou como assessor de assuntos internacionais para o ex-presidente Jair Bolsonaro, durante uma sessão no Senado em 2021. O caso causou celeuma na ocasião, embora Martins tenha declarado que não tenha tido qualquer intenção discriminatória.

Filipe Martins, que foi assessor de Bolsonaro, aparece em transmissão pela internet de sessão plenária do Senado fazendo um OK invertido com as mãos.
TV Senado/Reprodução
Filipe Martins aparece em vídeo fazendo gesto considerado discriminatório.

A rede antidiscriminação Fare, que trabalha em parceria com a Fifa e a Uefa para combater o racismo, havia pedido à Fifa que agisse antes das declarações da noite de segunda-feira.

"O parecer dos nossos especialistas é que o gesto utilizado se assemelha claramente a um sinal de 'OK' invertido, usado como símbolo de 'poder branco' em círculos da extrema-direita global", disse Fare.

A BBC Sport apurou que a organização antidiscriminação Kick It Out escreveu à Fifa solicitando esclarecimentos sobre o gesto.

Evans, de 38 anos, está na lista de árbitros da Fifa desde 2017. Ele é um árbitro de vídeo experiente, que também foi designado para apitar a Copa do Mundo de 2022 no Catar. Em seu país natal, Evans atua como árbitro na A-League australiana desde 2012 e apitou a Grande Final em 2019.

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BBC
Dale Johnson - Correspondente de futebol da BBC
postado em 16/06/2026 07:13 / atualizado em 16/06/2026 08:03
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