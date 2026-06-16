Técnico da Tunísia é demitido após apenas um jogo na Copa - (crédito: BBC Geral)

A Tunísia demitiu o técnico Sabri Lamouchi após a derrota da equipe em sua partida de estreia na Copa do Mundo de 2026.

A Suécia goleou a Tunísia por 5 a 1 no confronto do Grupo F no domingo (14/06), no Estádio Monterrey, em Guadalupe, México.

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Relatos posteriores sugeriram que Lamouchi havia sido demitido imediatamente, mas fontes disseram à BBC Sport que o treinador de 54 anos comandou o treino na segunda-feira.

No entanto, a Federação Tunisiana de Futebol confirmou agora que o contrato do francês foi rescindido por "acordo mútuo".

Herve Renard, ex-técnico de Marrocos e da Arábia Saudita, foi nomeado técnico da equipe até o fim do torneio.

A saída de Lamouchi significa que ele é o primeiro técnico na história da Copa do Mundo a ser demitido após apenas um jogo.

Na Copa do Mundo de 1998, a Tunísia havia demitido o técnico Henryk Kasperczak após um início fraco, quando a equipe não conseguiu vencer seus dois primeiros jogos.

Cha Bum-kun foi demitido pela Coreia do Sul durante o mesmo torneio após derrotas nos seus dois primeiros jogos, enquanto Julen Lopetegui foi demitido pela Espanha dois dias antes do início da Copa do Mundo de 2018 depois de aceitar ser técnico do Real Madrid.

Mas esta é a primeira vez que um técnico perde o seu emprego após apenas uma partida de Copa do Mundo, e isso encerra a passagem de cinco meses de Lamouchi pelo comando da Tunísia.

Lamouchi foi nomeado apenas em janeiro, substituindo Sami Trabelsi, que deixou o cargo após uma derrota nas oitavas de final para o Mali na Copa Africana de Nações.

Em entrevista após a derrota para a Suécia, Lamouchi disse que o resultado foi "doloroso".

"Começar a competição com uma derrota desse tamanho é realmente difícil", disse Lamouchi.

"Cometemos erros demais, e isso não é algo que podemos fazer. Estamos dando um tiro no próprio pé, estamos nos prejudicando."

Lamouchi venceu apenas um de seus cinco jogos como técnico da Tunísia — uma vitória por 1 a 0 sobre o Haiti em sua primeira partida no comando.

Em seus dois jogos de preparação para a Copa do Mundo no início deste mês, a Tunísia perdeu por 1 a 0 para a Áustria e sofreu uma goleada de 5 a 0 para a Bélgica.

A Tunísia enfrenta Japão e Holanda em seus jogos restantes do Grupo F.