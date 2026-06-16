O que se sabe sobre queda de bombardeiro da Força Aérea dos EUA que deixou 8 mortos na Califórnia - (crédito: BBC Geral)

Oito pessoas, incluindo dois funcionários da Boeing, morreram após um bombardeiro B-52 da Força Aérea dos EUA cair imediatamente depois de decolar da Base Aérea de Edwards, no sul da Califórnia.

O incidente ocorreu às 11h20 no horário local (15h20 de Brasília) na segunda-feira (15/06), enquanto a aeronave realizava uma missão de teste de rotina. A queda lançou uma enorme coluna de fumaça preta no ar que podia ser vista a quilômetros de distância.

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"Hoje, a Base Aérea de Edwards sofreu uma tragédia terrível, e perdemos oito grandes americanos", disse o coronel James Hayes, descrevendo-os como "um grupo integrado por militares, funcionários públicos e terceirizados do governo".

A base havia informado anteriormente que as indicações iniciais eram de que o acidente "não tinha sobreviventes". Os familiares das vítimas ainda estavam sendo notificados e seus nomes serão divulgados 24 horas depois disso, disse Hayes.

O acidente foi "totalmente contido" dentro da Base Aérea de Edwards, na pista, afirmou Hayes, e a base suspendeu temporariamente as operações.

O B-52 estava dando suporte ao programa de modernização de radares da base, disse ele, e caiu imediatamente após a decolagem, pegando fogo. Após a análise das imagens iniciais, o incidente foi considerado "um acidente irreversível e sem sobreviventes", disse Hayes.

Nenhuma causa foi determinada até o momento, e isso só será possível após uma série de investigações, que podem levar até 30 dias. Investigações adicionais podem se estender por mais de seis meses, afirmou Hayes.

A Boeing confirmou em um comunicado separado que dois de seus funcionários estavam entre os ocupantes e disse que a empresa está em contato com suas famílias. A empresa não forneceu mais informações após contato da BBC.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, classificou o acidente como "um incidente trágico" e expressou pêsames às famílias das vítimas e à comunidade da Base Aérea de Edwards em uma publicação no X.

A base afirmou em uma atualização anterior que todas as aeronaves que se dirigiam ao local foram desviadas.

O Boeing B-52 Stratofortress é usado pelos militares dos EUA desde a década de 1950. Ele é apelidado de "Buff", que é, em parte, uma abreviação de "Big Ugly Fat" (Grande Gordo Feio).

O B-52 é um bombardeiro estratégico de longo alcance que tem participado de ataques na guerra dos EUA e de Israel no Irã.

Capaz de voar a até 15 mil metros — em comparação com aviões comerciais, que voam a cerca de 10 mil metros —, a carga útil do enorme bombardeiro, de 32 mil kg, pode incluir centenas de bombas convencionais e 32 mísseis de cruzeiro nucleares.

A aeronave pode reabastecer em pleno voo, o que lhe dá um alcance de ataque potencialmente ilimitado. Isso criou um "guarda-chuva nuclear" para os EUA durante a Guerra Fria, na era da destruição mutuamente assegurada em meados do século 20.

Os aviões normalmente levam uma tripulação de cinco pessoas — comandante da aeronave, piloto, navegador de radar, navegador e oficial de guerra eletrônica.

A Base Edwards está localizada a cerca de 160 km ao norte de Los Angeles, no Deserto de Mojave.