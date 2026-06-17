Rede que roubava gatos para consumo humano é desmantelada no Vietnã e centenas de animais são salvos - (crédito: BBC Geral)

Mais de 400 gatos destinados ao abate foram resgatados no Vietnã depois que autoridades desmantelaram um suposto esquema de roubo de felinos, informou um grupo de bem-estar animal.

Nove pessoas foram presas em conexão com o que a polícia descreveu como um "grupo criminoso especializado em roubar e coletar gatos", noticiou a agência AFP citando o jornal oficial da polícia da cidade de Ho Chi Minh (antiga Saigon).

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Agentes recuperaram mais de 400 gatos vivos e cerca de 80 animais mortos preservados em gelo durante operações em locais na província de Tay Ninh e em Ho Chi Minh na semana passada. Em outro local, mais 21 gatos também foram apreendidos.

O consumo de carne de cães e gatos é legal no Vietnã, mas os vendedores precisam de permissões que indiquem a origem dos animais.

A polícia disse que localizou o grupo em 11 de junho após investigar uma onda de roubos de animais de estimação em Ho Chi Minh, segundo a imprensa local.

Os suspeitos admitiram que capturaram e recolheram gatos em todo o sul do Vietnã nos últimos três anos, disse a polícia. De acordo com os investigadores, os suspeitos supostamente transportavam gatos roubados para locais de confinamento antes de vendê-los a comerciantes, com transações ocorrendo a cada dois ou três dias.

Cerca de 40 dos gatos roubados foram devolvidos aos seus donos, disse a Humane World for Animals em comunicado nesta terça-feira (16/6).

A organização elogiou as autoridades locais por uma "ação decisiva que salvou a vida de tantos animais", mas ressaltou que "alguns deles morreram posteriormente em consequência do sofrimento que enfrentaram".

A instituição acrescentou que está fornecendo alimentos e outros suprimentos para os animais ainda mantidos pela polícia enquanto o caso segue sendo investigado.

Segundo a polícia, a investigação está em andamento e moradores que suspeitem do roubo de seus animais de estimação devem se apresentar para ajudar na identificação dos gatos recuperados.

Cerca de cinco milhões de cães e um milhão de gatos são capturados, roubados, traficados e abatidos para consumo de carne no Vietnã a cada ano, de acordo com a Humane World for Animals.

A organização afirma que animais de estimação são frequentemente roubados de residências: cães muitas vezes são capturados com o uso de iscas envenenadas, enquanto gatos são apanhados com armadilhas de mola.

Embora o consumo de carne de cães e gatos continue mais comum no Vietnã do que em outros países asiáticos, ativistas dizem que as atitudes locais estão mudando.

Uma pesquisa de 2023 encomendada pela Humane World for Animals constatou crescente oposição pública, especialmente entre jovens e donos de animais de estimação, com maiorias apoiando proibições tanto do comércio de carne de cães quanto de gatos.