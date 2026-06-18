Líder do governo Lula no Senado é alvo de nova fase de operação contra Banco Master: o que se sabe - (crédito: BBC Geral)

Uma nova fase da Operação Compliance da Polícia Federal — que investiga um suposto esquema bilionário de fraudes envolvendo o Banco Master — foi deflagrada nesta quinta-feira (18/06) e tem, entre os seus alvos, o senador Jaques Wagner (PT-BA).

Wagner é líder do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Senado. A informação de que o senador é alvo da operação foi confirmada à BBC News Brasil.

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Esta é a 9ª fase da Compliance Zero, que foi iniciada em 2024.

A PF disse que agentes estão cumprindo 18 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), nos Estados da Bahia, de São Paulo e no Distrito Federal.

"Também estão sendo cumpridas medidas cautelares diversas da prisão, como proibição de contato entre os investigados e suspensão de passaporte", afirma a nota da polícia.

"Os fatos investigados podem caracterizar, em tese, os crimes de corrupção passiva, de corrupção ativa e de lavagem de dinheiro."

Esta reportagem está sendo atualizada.