Copa de 2026: por que 1 em cada 4 partidas pode ultrapassar o limite seguro de calor

11 de junho de 2026. Uma idosa caminha com um guarda-chuva para se proteger do sol em Nova York, que estava sob alerta vermelho devido ao calor extremo - (crédito: EPA/Shutterstock)

A Copa do Mundo de 2026 começou na quinta-feira (11/06) sob céu ameno na Cidade do México: 24°C no Estádio Azteca, vitória do anfitrião sobre a África do Sul.

Mas o clima da estreia é a exceção, não a regra, do que espera o torneio pelas próximas cinco semanas. Espalhada por 16 cidades de três países — do calor úmido de Miami e Monterrey ao verão fresco de Vancouver —, esta será, segundo cientistas, a Copa com maior risco de calor extremo da história.

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A explicação está na soma de três fatores. Primeiro, o calendário: ao contrário do Catar em 2022, que fugiu para novembro e dezembro para evitar o pico extremo de calor, o torneio manteve a janela tradicional de junho e julho — o auge do verão no Hemisfério Norte.

Segundo, a geografia: boa parte dos jogos está marcada para cidades de clima quente e úmido, como Dallas, Houston, Miami, Atlanta, Kansas City e Monterrey, onde a umidade dificulta que o corpo se resfrie pelo suor.

Terceiro, o aquecimento global: desde 1994, quando os Estados Unidos sediaram o Mundial pela última vez, a temperatura média do planeta subiu cerca de 0,7°C, segundo a análise de atribuição da World Weather Attribution (WWA), que cruzou observações e modelos climáticos para medir o quanto a mudança climática causada pelo homem elevou o estresse térmico nas 16 sedes entre 1994 e 2026.

Uma análise liderada pelo climatologista Donal Mullan, da Queen's University Belfast, em parceria com a Brunel University de Londres e publicada no International Journal of Biometeorology, modelou 20 anos de dados meteorológicos e concluiu que 14 das 16 sedes podem ultrapassar, em tardes de verão, o limiar de 28°C na escala WBGT (temperatura de globo e bulbo úmido), índice que combina calor, umidade, vento e radiação solar para medir o estresse térmico sobre o corpo.

Acima desse patamar, entidades como o sindicato global de jogadores, o FIFPRO, recomendam o adiamento de partidas.

Em um verão mais quente que a média, até nove estádios passariam desse nível em metade dos dias do torneio — e quatro chegariam a 32°C, considerado estresse térmico extremo.

Um levantamento posterior do mesmo grupo, divulgado em maio pela rede WWA, traduziu o risco em números jogo a jogo: 26 das 104 partidas devem ser disputadas com WBGT de pelo menos 26°C — o nível a partir do qual o FIFPRO, sindicato global de jogadores, recomenda pausas obrigatórias de resfriamento.

Dessas, 17 estão marcadas para estádios com sistemas de refrigeração; as demais, a céu aberto.

Cinco jogos devem ocorrer a 28°C ou mais na escala, patamar em que o sindicato recomenda adiar a partida.

Em 1994, a última Copa nos EUA, 21 jogos teriam atingido o limiar das pausas — mas o risco de partidas no nível de adiamento praticamente dobrou.

EPA/Shutterstock

Um torneio, três climas

O contraste entre as cidades-sede é o primeiro fator tático e logístico da Copa. No grupo de maior risco — onde o calor perigoso é dado como praticamente certo durante a janela do torneio — estão Dallas, Houston, Miami, Kansas City, Filadélfia e Atlanta.

Um segundo grupo reúne cidades que tinham risco control[avel em 1994 e cujo risco dobrou ou mais desde então: Los Angeles, Seattle, Santa Clara (San Francisco) e East Rutherford (Nova York/Nova Jersey), justamente a sede da final de 19 de julho — marcada para as 15h locais, horário em que uma onda de calor típica da região pode levar o WBGT à casa dos 30°C.

Na ponta oposta estão Vancouver e a área da baía de São Francisco, com verões amenos, e as sedes mexicanas, onde o problema muda de natureza.

As sedes canadenses ilustram bem como o risco muda de natureza conforme a latitude. Vancouver é, ao lado da baía de São Francisco, uma das duas únicas cidades do torneio que não atingem o limiar de estresse térmico do estudo — e ainda joga em estádio com teto retrátil, no BC Place.

Toronto, de verão úmido e abafado, figura entre as 14 sedes de risco, ainda que longe dos extremos texanos. O problema canadense, porém, vem de outro lugar: foi de lá que partiu, em 2023, a fumaça da pior temporada de incêndios da história do país — quase 15 milhões de hectares queimados —, que cobriu as próprias Vancouver e Toronto e chegou a cancelar eventos esportivos em Nova York, Filadélfia e Boston.

Já a Cidade do México, a 2.240 metros de altitude, tem temperaturas brandas, mas tardes de tempestade quase diárias nesta época do ano— havia até 80% de chance de raios previstos para o horário da abertura, que passou sem chuva. Guadalajara segue padrão parecido.

Monterrey, encravada no calor do norte mexicano, é o caso extremo: junho passa com facilidade dos 35°C, podendo superar os 40°C, e por isso todos os seus jogos foram marcados para as 20h locais.

A tabela, aliás, revela a estratégia da Fifa, a entidade máxima do futebol mundial e responsável pela Copa: após o sorteio de dezembro, os jogos diurnos foram concentrados nos estádios com teto e climatização — Dallas, Houston e Atlanta —, enquanto as sedes de maior risco ao ar livre receberam partidas noturnas. Cinco estádios do torneio têm cobertura (os três citados, mais Vancouver e Los Angeles).

No SoFi Stadium, em Los Angeles, cerca de 15 ventiladores industriais de nebulização aguardam em depósitos, prontos para serem espalhados pelas arquibancadas se os termômetros passarem de 26,7°C.

Há ainda duas ameaças que não dependem de termômetro. Raios detectados num raio de cerca de 13 quilômetros do estádio suspendem o jogo automaticamente por pelo menos 30 minutos — contagem que zera a cada novo relâmpago — e os amistosos preparatórios já deram o tom: o jogo-treino da Inglaterra em Orlando atrasou uma hora por tempestade, e Arábia Saudita x Porto Rico, em Austin, ficou parado quase duas horas.

E a fumaça de incêndios florestais, que em 2023 cobriu Nova York, Toronto, Filadélfia e Boston e cancelou eventos esportivos, volta ao radar: a temporada de queimadas de 2026 começou mais cedo e acima da média. Para esse cenário, a Fifa não tem limiar fixo de qualidade do ar — decisões seriam tomadas caso a caso, com autoridades locais de saúde.

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Getty Images 11 de junho de 2026. Uma idosa caminha com um guarda-chuva para se proteger do sol em Nova York, que estava sob alerta vermelho devido ao calor extremo

O ensaio geral que deu errado

A Fifa não precisa de modelos climáticos para saber o que vem pela frente: viveu uma prévia no Mundial de Clubes de 2025, disputado nos mesmos Estados Unidos.

Seis partidas foram interrompidas por calor ou tempestades — incluindo uma paralisação de duas horas em Chelsea x Benfica —, e um estudo revisado por pares apontou que 31 dos 57 jogos tiveram WBGT médio acima de 28°C.

O técnico do Chelsea à época, Enzo Maresca, declarou que os EUA "provavelmente não são o lugar certo" para a competição; seu meia Enzo Fernández relatou tontura e precisou se deitar no gramado durante a semifinal.

O diretor médico do FIFPRO, Vincent Gouttebarge, foi além: para a entidade, partidas como PSG x Atlético de Madrid e Chelsea x Espérance simplesmente não deveriam ter sido disputadas.

O alerta anterior veio da Copa América de 2024. Em Kansas City — uma das cidades-sede do Mundial deste ano —, com sensação térmica de 39°C, o árbitro assistente Humberto Panjoj desmaiou em campo e o zagueiro uruguaio Ronald Araújo deixou o jogo no intervalo, tonto.

A resposta da Fifa para 2026 foi tornar obrigatórias duas pausas de hidratação de três minutos, aos 22 minutos de cada tempo, em todos os 104 jogos, independentemente do clima — algo inédito em Copas.

Cientistas consideram a medida insuficiente: o FIFPRO recomenda pausas a partir de WBGT de 26°C e adiamento aos 28°C, enquanto o limiar da própria Fifa para sequer considerar um adiamento é 32°C.

Para os pesquisadores, essa diferença de quatro graus é, literalmente, uma questão de vida ou morte — sobretudo para o público, que não tem preparador físico nem banco refrigerado. Sessenta jogadores em atividade e aposentados assinaram carta aberta pedindo a atualização das diretrizes antes do torneio.

E, já na estreia, a pausa de saúde revelou sua outra face: a Fox, detentora dos direitos em inglês nos EUA, interrompeu a transmissão de México x África do Sul para exibir quatro comerciais durante os três minutos de hidratação, apresentados como patrocinados por uma marca de isotônicos. Mantido o ritmo, serão mais de 800 inserções publicitárias extras ao longo da Copa.

O caminho (sem sombra) para o Brasil

Para o Brasil, o calor das Copas norte-americanas é velho conhecido — e, até aqui, aliado. Na Copa de 1986, no México, a seleção de Telê Santana caiu nas quartas de final diante da França num jogo iniciado ao meio-dia em Guadalajara, sob sol a pino, decidido nos pênaltis após Zico desperdiçar um pênalti no segundo tempo e Sócrates errar sua cobrança na decisão final.

Em 1994, o sorteio foi generoso: o time de Parreira fez toda a primeira fase em Stanford, na região de São Francisco — a mais fresca das nove sedes, vantagem que rivais não deixaram de apontar.

O próprio Parreira rebateu as cobranças por mais intensidade dizendo que, naquele clima, só um robô entregaria 100%. O título veio justamente no dia mais quente, na final a 38°C no Rose Bowl.

Em 2026, porém, a sorte virou: a seleção de Carlo Ancelotti caiu em três das cidades mais críticas do mapa do calor — estreia contra Marrocos no MetLife Stadium (Nova York/Nova Jersey) em 13 de junho, Haiti no Lincoln Financial Field (Filadélfia) em 19 de junho e Escócia no Hard Rock Stadium (Miami) em 24 de junho.

Nenhum dos três estádios tem teto. A Filadélfia e Miami estão no grupo onde o calor perigoso é dado como certo; Nova Jersey, onde o risco dobrou desde 94. E foi na Filadélfia, sob emergência de calor no Mundial de Clubes de 2025, que o FIFPRO disse que uma partida sequer deveria ter sido disputada.

O alívio está nos horários, todos no fim de tarde ou noite local. E há uma ironia de tabela: se avançar em primeiro do grupo, o Brasil joga o mata-mata inicial em Houston — estádio com teto e ar-condicionado; se passar em segundo, vai a Monterrey, a sede mais quente do México, ainda que em jogo noturno.

1986, 1994: o calor como tradição

Getty Images 17 de julho de 1994. Torcedores se refrescam do calor intenso antes da final da Copa do Mundo entre Brasil e Itália

Nada disso é exatamente novo. No México de 1986, 34 dos 52 jogos começaram ao meio-dia para acomodar a televisão europeia, sob altitude, calor e poluição.

Gary Lineker, artilheiro daquela Copa, guardou de Monterrey, onde a Inglaterra disputou duas de suas partidas na primeira fase, a lembrança do jogo mais quente de sua carreira, com 43°C a 44°C. Ele contou ter perdido cerca de seis quilos em líquidos e passado o segundo tempo tonto, incapaz de render — como quase todos em campo.

Oito anos depois, nos Estados Unidos de 1994, uma onda de calor histórica transformou o torneio numa prova de resistência.

A climatologia oficial compilada pela agência americana NOAA já avisava: Dallas tinha média de máximas de 35,5°C em julho, com 28 dias por mês acima de 32°C. Ainda assim, boa parte dos jogos da primeira fase começou no início da tarde — de novo, por causa da TV europeia.

A Fifa chegou a proibir garrafas de água dentro de campo, recuando apenas depois que médicos alertaram publicamente para o risco de mortes por desidratação — episódio eternizado pela revolta do técnico irlandês Jack Charlton, que passou a jogar água sobre seus jogadores quando eles chegavam próximos à linha lateral do campo.

O goleiro boliviano Carlos Trucco resumiu o sentimento dos elencos: "Esses horários foram feitos para matar jogadores".

Jürgen Klinsmann, então atacante da Alemanha, descreveu condições brutais em Chicago; o técnico do México, Miguel Mejía Barón, sugeriu que os dirigentes tirassem os ternos e jogassem ao meio-dia para entender; os belgas passaram gel no cabelo para refletir o sol, e o treinador dos EUA, Bora Milutinovic, ironizou desejando 300 graus e 2.000% de umidade para uma partida.

Reprodução/New York Times Archive Reportagem do New York Times fala sobre estratégia da equipe belga em passar gel no cabelo para tentar refletir o sol. "O gel deixa nossas cabeças frescas por um longo tempo", disse o então jogador Franky Van Der Elst ao jornal.

Getty Images Jogadores da seleção belga com gel nos cabelos em partida em 19 de junho de 1994, em Orlando, na Flórida

Só na primeira semana, 106 torcedores foram atendidos por problemas de calor em Orlando e 43 em Chicago, 13 deles hospitalizados. A final entre Brasil e Itália, no Rose Bowl, foi disputada a 38°C diante de 94 mil pessoas.

A diferença entre aquelas Copas e a atual não está nos termômetros de um dia, mas na probabilidade. O que em 1994 era uma onda de calor excepcional tornou-se, três décadas de aquecimento depois, o cenário esperado: o mesmo torneio, nas mesmas cidades, agora com o dobro de chance de jogos acima do limite de segurança.

O futuro dos megaeventos num planeta mais quente

A Copa de 2026 chega carregada de uma ironia que pesquisadores não deixaram passar: será, pela própria estimativa de quem a organiza, a edição mais poluente da história.

Cálculos de organizações como a Environmental Defense Fund e a Scientists for Global Responsibility projetam mais de 9 milhões de toneladas de CO? — cerca do dobro da média das quatro Copas anteriores somadas, inflada pelo formato com 48 seleções e pelas distâncias continentais.

O torneio que exporá milhões de pessoas ao calor extremo é, ele próprio, um dos motores desse calor. Uma carta aberta de cientistas à Fifa também criticou o patrocínio da petroleira saudita Aramco como incompatível com o futuro do próprio jogo.

O precedente de adaptação já existe: o Catar levou a Copa de 2022 para novembro e dezembro, fugindo de um verão com temperaturas que chegam a 50°C. A climatologista Friederike Otto, do Imperial College London, defende que o cálculo passe a valer para todos: do ponto de vista da saúde, diz ela, Mundiais deveriam migrar para épocas mais frescas do ano, para serem uma 'festa do futebol e não um risco sanitário para cidades inteiras'.

A Copa de 2034, na Arábia Saudita, dificilmente escapará dessa lógica. Para a Fifa, porém, a mudança de calendário não é a solução padrão: o vice-presidente Victor Montagliani já argumentou que um Mundial de inverno em Toronto, Chicago ou Filadélfia traria o problema oposto — temperaturas abaixo de zero — e que a entidade aposta em estádios climatizados, horários ajustados e monitoramento em tempo real.

Enquanto a discussão estrutural não avança, o verão norte-americano segue seu curso. Nas próximas cinco semanas, cada tempestade em Miami, cada tarde de 40°C em Dallas e cada pausa aos 22 minutos servirá de teste — não só para os jogadores em campo, mas para a tese de que o maior evento esportivo do planeta pode continuar sendo disputado no auge do verão de um mundo cada vez mais quente.

Mapa pela equipe de jornalismo visual da BBC News Brasil