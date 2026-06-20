Brasil x Escócia: qual resultado a Seleção precisa para se classificar na liderança do grupo?

Marrocos venceu a Escócia por 1-0 nesta sexta-feira (19/6) e enfrenta Haiti na última rodada - (crédito: Getty Images)

Após vitória tranquila sobre o Haiti nesta sexta-feira (19/6), o Brasil terminou a segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo na liderança do Grupo C.

A Seleção comandada por Carlo Ancelotti soma 4 pontos, mesma pontuação de Marrocos, mas ocupa a primeira colocação pelo saldo de gols.

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Agora, o foco já está no próximo desafio: o confronto contra a Escócia, na próxima quarta-feira (24/6), em um duelo em que o Brasil só depende de si mesmo para se classificar.

Dependendo do resultado entre Marrocos e Haiti, que também jogam na quarta-feira, uma vitória garantiria o Brasil na liderança do grupo. Um empate também levaria à classificação, mas com menos chances de passar em primeiro lugar.

O saldo de gols pode ser decisivo nessa última rodada para definir as posições.

Ao fim dessa primeira fase, os dois primeiros colocados de cada chave avançam para o mata-mata.

Contudo, uma nova regra na edição deste ano da Copa também garante vaga aos oito melhores terceiros colocados, o que amplia as possibilidades de classificação.

Confira a seguir as combinações possíveis em cada cenário para que o Brasil consiga se classificar na liderança do grupo

Cenário 1: Brasil vence a Escócia

Se vencer a Escócia, a seleção brasileira vai a 7 pontos e se classifica para a próxima fase. Dependendo do resultado entre Marrocos e Haiti, o Brasil pode terminar a última rodada na liderança do grupo.

Caso o Marrocos vença Haiti, os marroquinos também somariam 7 pontos e o saldo de gols seria o critério de desempate para definir o primeiro e segundo lugar.

Se o Marrocos empatar ou perder para o Haiti, o Brasil se classifica em primeiro.

Cenário 2: Brasil empata com Haiti

Se o Brasil empatar com a Escócia, ainda assim avançaria para a próxima fase, já que apenas o Marrocos poderia ultrapassar cinco pontos, caso vencesse o Haiti.

Em caso de vitória do Marrocos, a seleção marroquina se classificaria em primeiro e o Brasil em segundo.

Em caso de empate, Marrocos e Brasil ficariam empatados com 5 pontos e a posição no grupo seria decidida pelo saldo de gols.

Em caso de derrota do Marrocos, o Brasil se classifica em primeiro e o Marrocos em segundo.

Getty Images Marrocos venceu a Escócia por 1-0 nesta sexta-feira (19/6) e enfrenta Haiti na última rodada

Cenário 3: Brasil perde para a Escócia

Getty Images Brasil enfrenta a Escócia na última rodada da fase de grupos e pode se classificar em primeiro lugar no grupo

Uma derrota do Brasil para a Escócia colocaria a seleção brasileira em uma situação um pouco mais delicada.

A seleção brasileira não conseguiria se classificar como líder no grupo e poderia conquistar a segunda posição somente se o Marrocos perdesse para o Haiti e, mesmo assim, dependendo do saldo de gols para definir o segundo lugar.