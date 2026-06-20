As extraordinárias pessoas resistentes ao HIV - e como elas podem ser peça-chave no combate ao vírus

Xu Yu, professora de medicina do Ragon Institute of Mass General Brigham, MIT e Harvard, buscou sinais de HIV nos corpos de controladores de elite - (crédito: Ragon Institute)

Por mais de três décadas, Loreen Willenberg, uma paisagista de 71 anos que morava em Sacramento, Califórnia, foi conhecida pelos cientistas que pesquisavam o HIV como uma anomalia intrigante.

Willenberg testou positivo para HIV em 1992. No entanto, em vez de sobrecarregar seu sistema imunológico e, por fim, matá-la, o vírus permaneceu suprimido em seu corpo.

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Ela conseguiu viver uma vida normal por muitas décadas – apesar de nunca ter recebido nenhum medicamento para a doença.

"Meus médicos sempre me disseram que minha resposta imunológica ao HIV era muito singular", disse ela em uma entrevista em agosto de 2025. "Por muitos anos, eles não tinham certeza, mas sabiam que eu era diferente."

Willenberg, que faleceu em abril deste ano, foi indiscutivelmente a "controladora de elite" mais famosa do mundo, um termo usado para descrever uma pequena parcela de indivíduos HIV positivos cujos corpos, de alguma forma, mantêm o vírus sob controle sem intervenções.

Aproximadamente 0,5% de todas as pessoas infectadas com HIV compõem esse grupo extraordinário. E os cientistas acreditam que elas detêm a chave para ajudar milhões de pessoas em todo o mundo a vencer o HIV.

A própria sobrevivência de Willenberg ao vírus foi ainda mais notável, visto que, em 2022, ela foi diagnosticada com câncer em estágio quatro, que se espalhou de seus pulmões para o cérebro.

Ela respondeu bem ao tratamento: a cirurgia e os intensos ciclos de medicação reduziram seu tumor. Ao suprimir seu sistema imunológico para combater o câncer, no entanto, a medicação deveria ter permitido que o HIV latente em seu corpo ressurgisse e se reativasse.

Mas quando os pesquisadores vasculharam as células de Willenberg em busca da presença do HIV, ainda não encontraram nenhum vestígio detectável do vírus.

Por isso, na conferência da Sociedade Internacional de Aids de 2025, Xu Yu, professora de medicina do Ragon Institute of Mass General Brigham, MIT e Harvard, que investigou extensivamente sinais de HIV no corpo de Willenberg, discursou para uma plateia de cientistas e fez uma declaração impactante.

Willenberg, declarou ela, provavelmente estava completamente livre do HIV.

Essa notícia extraordinária foi agridoce. Alguns meses depois, Willenberg sucumbiu ao câncer que enfrentava, falecendo em abril de 2026. O legado que ela deixou, no entanto, é profundo: a prova de que uma das doenças infecciosas mais devastadoras surgidas no último século pode ser vencida.

"Alguns controladores de elite, como Loreen, simplesmente não têm mais nenhum vírus viável [em seus corpos]", diz Yu. "Depois de analisarmos bilhões de células, não encontramos absolutamente nada."

Isso é particularmente significativo, diz ela, pois implica que é possível, em circunstâncias extremamente raras, que o sistema imunológico consiga erradicar o HIV por conta própria.

Há um otimismo semelhante em torno de outra controladora de elite amplamente estudada da Argentina, uma mulher anônima na casa dos trinta anos conhecida como a paciente Esperanza (Esperança, em espanhol), que também é considerada potencialmente curada do HIV.

Encorajados por essas histórias notáveis, cientistas como Yu têm se aprofundado na biologia das controladoras de elite.

Eles acreditam que os sistemas imunológicos extraordinários dessas pessoas contêm pistas para o desenvolvimento de tratamentos de próxima geração para os 40,8 milhões de pessoas que vivem com HIV.

Nos próximos anos, isso poderá ajudar a apontar para uma cura.

Ragon Institute Xu Yu, professora de medicina do Ragon Institute of Mass General Brigham, MIT e Harvard, buscou sinais de HIV nos corpos de controladores de elite

Desertos genéticos

Normalmente, quando uma pessoa é infectada inicialmente com o HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana), ele se espalha rapidamente pelo corpo.

Ao se replicar inserindo seu material genético no DNA das células, o vírus se move da corrente sanguínea para os linfonodos antes de começar a suprimir o sistema imunológico, atacando e destruindo os glóbulos brancos, que são uma parte fundamental do sistema imunológico.

Se o vírus não for tratado, os pacientes podem desenvolver Aids (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida), condição na qual seu sistema imunológico se torna incapaz de defendê-los de outras infecções.

Em meados da década de 1990, o desenvolvimento de medicamentos antirretrovirais eficazes contra o HIV representou um momento decisivo na luta contra a Aids. Esses medicamentos impedem a replicação do HIV, prevenindo o colapso total do sistema imunológico que, em última instância, leva à morte.

Isso permite que milhões de pessoas vivam vidas relativamente normais e saudáveis, apesar da infecção.

Em abril de 2026, um estudo revelou que a ampla distribuição de antirretrovirais em áreas com alta incidência da epidemia de HIV, como KwaZulu-Natal, na África do Sul, alterou a trajetória evolutiva da população humana.

O uso desses medicamentos salvou tantas vidas que impediu alterações no genoma humano que, de outra forma, teriam ocorrido como consequência da seleção natural.

Na maioria das vezes, porém, esses medicamentos nunca eliminam completamente o vírus. O HIV ainda estabelece reservatórios em vários tecidos, incluindo sangue, linfonodos, cérebro e intestinos, o que lhe permite permanecer em estado latente por muitos anos, frequentemente sofrendo mutações para impedir que as células imunológicas o encontrem e o destruam.

Em controladores de elite como Willenberg e a paciente de Esperanza, no entanto, essas regras parecem não se aplicar.

Resultados preliminares de pesquisas sugerem que os controladores de elite são capazes de suprimir o vírus sem o auxílio de qualquer medicamento, porque possuem genes únicos que potencializam seu sistema imunológico adaptativo – a memória de longo prazo do corpo contra vírus e outros patógenos.

Especificamente, em controladores de elite, parece que um dos braços de suas defesas, chamado de células T CD8+, é especialmente equipado para inibir o vírus HIV.

Getty Images O HIV ataca as células do sistema imunológico, dificultando o combate natural do vírus pelos pacientes, mas os controladores de elite possuem sistemas imunológicos adaptados para essa luta

Mas isso ainda deixava a questão de como essas células T CD8+ "turbinadas" conseguem suprimir o HIV aparentemente por tempo indefinido.

Em 2020, Yu e outros pesquisadores realizaram um estudo com 64 controladores de elite, que revelou que eles pareciam ter aprisionado o vírus em vastos segmentos de DNA conhecidos como desertos genéticos, onde ele pode causar pouco dano.

Todos nós carregamos desertos genéticos. Eles representam extensas áreas do genoma que aparentemente não contêm nada relevante.

Parece que as células imunológicas dos controladores de elite são capazes de empurrar o vírus para essas regiões do código genético, longe de quaisquer genes ativos que realmente tenham impacto em seus corpos.

Por causa disso, o HIV fica essencialmente preso, incapaz de sequestrar a maquinaria genética necessária para se replicar e se espalhar.

"Os vírus intactos estão lá, mas estão estacionados em uma área que não lhes permite mais fazer nada", diz Yu. "Isso realmente nos deu um modelo de como uma cura funcional poderia ser."

Além disso, pesquisas posteriores mostraram que o mesmo fenômeno pode ocorrer em outro grupo especial de indivíduos infectados pelo HIV, chamados de "controladores pós-tratamento".

Ao contrário dos controladores de elite, essas pessoas precisaram de medicamentos antirretrovirais para suprimir o vírus inicialmente. No entanto, após tomarem os medicamentos por duas décadas, conseguiram interromper o tratamento sem apresentar qualquer recidiva do HIV.

Acredita-se que, nesses casos, os medicamentos podem ajudar a suprimir o HIV, permitindo que o sistema imunológico force o vírus a se refugiar em áreas sem genes.

Células assassinas naturais

As células T CD8+ podem representar apenas parte da explicação. Nos últimos anos, novas investigações identificaram outra população de células imunes que também pode desempenhar um papel no direcionamento do HIV para regiões geneticamente desfavoráveis.

Um estudo recente encontrou pistas em um grupo de pacientes na França, conhecido como coorte Visconti, o maior coletivo mundial de controladores pós-tratamento.

Os 30 indivíduos da coorte Visconti foram inicialmente tratados com antirretrovirais, mas conseguiram conviver com o vírus sem a medicação, em alguns casos por mais de 20 anos.

O estudo mostrou que os pacientes da coorte Visconti possuem variantes genéticas que influenciam o comportamento de suas células assassinas naturais (natural killer, em inglês, também conhecidas como células NK), um tipo de célula imune capaz de detectar e destruir células infectadas por vírus.

Diferentemente das células T CD8+, as células NK fazem parte do sistema imunológico inato, a primeira linha de defesa do corpo contra patógenos, presente desde o nascimento.

Controladores de elite parecem ter células NK especialmente ativas, de acordo com Christina Thobakgale, chefe da divisão de imunologia da Universidade de Witwatersrand e do Serviço Nacional de Laboratórios de Saúde da África do Sul.

Thobakgale liderou um estudo que mostrou que controladores de elite possuem mais células NK expressando uma molécula chamada CD69, um biomarcador que indica que essas células estão alertas e prontas para responder.

Essas células NK ativadas podem estar particularmente disseminadas por todo o corpo de controladores de elite, diz Thobakgale.

"Elas também podem estar vivendo e funcionando em locais mais profundos do corpo, como o intestino, os linfonodos ou o trato reprodutivo, onde o HIV tende a se esconder e se replicar", afirma.

Se pesquisas futuras comprovarem essa hipótese, vacinas terapêuticas poderiam tentar ativar células NK não apenas no sangue, mas também nos gânglios linfáticos e em outros tecidos, com o objetivo de imitar a biologia dos controladores de elite.

"Um dos maiores desafios na cura do HIV é o vírus se esconder em reservatórios profundos no corpo", diz Thobakgale.

"Células NK altamente ativas e eficientes podem ajudar a eliminar e destruir esses focos ocultos do HIV."

amfAR Loreen Willemberg foi declarada livre do HIV pouco antes de sua morte por câncer

O papel das mulheres

Inicialmente, pode ser que esses tratamentos sejam mais benéficos para mulheres que vivem com HIV, diz Yu.

A maioria dos controladores de elite são mulheres, e novas pesquisas revelaram que o sistema imunológico inato feminino tem maior probabilidade de possuir células NK mais bem equipadas para combater o HIV.

Historicamente, porém, a maioria dos ensaios clínicos com o objetivo de erradicar o vírus foi realizada em homens.

"Não estudamos mulheres o suficiente em ensaios e estudos relacionados à cura", afirma Yu. "Mas as mulheres têm uma probabilidade de duas a cinco vezes maior de se tornarem controladoras de elite."

A própria Willenberg estava ansiosa para ver como os conhecimentos adquiridos com o estudo de controladoras de elite como ela poderiam ser usados para melhorar os resultados para aqueles que ainda vivem com o vírus.

"Eu adoraria viver o suficiente para ver o fim da epidemia", disse Willenberg poucos meses antes de falecer. "Se minhas contribuições avançaram a ciência, então isso terá sido uma grande honra. Continuarei tentando ser esse farol de esperança para as pessoas enquanto eu puder."

Ela pode não ter vivido o suficiente para ver o fim da epidemia, mas a esperança que ela proporcionou continua.

Leia a versão original desta reportagem (em inglês) no site BBC Future.