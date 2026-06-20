XG: como grupo pop do Japão encarou treinamento intenso de 5 anos — e chegou ao sucesso global

O grupo foi recebido com entusiasmo pelo público do Summertime Ball de Londres no início deste mês - (crédito: PA Media)

Toda noite, antes de subir ao palco, os sete integrantes do grupo pop XG formam um círculo e dão as mãos. A líder da banda, Jurin, grita "Hesono", e os outros membros respondem com um grito alto de "Oh", jogando os braços para o céu.

A banda não é a única a ter um ritual antes dos shows — mas há uma mensagem especial por trás do grito conjunto do XG.

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Hesono-o (ou, mais precisamente, ????) é a palavra japonesa para "cordão umbilical". Ela pode simbolizar o destino ou o vínculo de alguém desde o nascimento. Para o XG, a expressão representa a intensidade da ligação que compartilham.

"Temos uma conexão tão forte que estamos sempre pensando as mesmas coisas", diz Chisa, a integrante mais velha do grupo.

"Nos nossos primeiros dias, eu tive um sonho em que estávamos ligados por um cordão umbilical, como mãe e bebê. Então eu lancei isso como uma ideia para a nossa identidade. Acharam que era algo novo e interessante, e assim nasceu o conceito de Hesono-o."

PA Media O grupo foi recebido com entusiasmo pelo público do Summertime Ball de Londres no início deste mês

A BBC conversou com o grupo no dia seguinte a uma apresentação de sucesso (ainda que sob chuva) no Summertime Ball de Londres, no Estádio de Wembley.

Todos os sete integrantes — Maya, Juria, Hinata, Harvey, Cocona, Chisa e Jurin — usavam roupas neon vibrantes, cheias de detalhes de 'faux fur' (tecido sintético que imita pele animal) e fivelas de cinto intrincadas.

Cocona usava um colar que dizia "rock star". Harvey tinha tantas pulseiras no braço que fazia barulho ao caminhar.

Cada membro tem seu estilo individual, mas eles se movem como uma coisa só — e a cumplicidade que compartilham é evidente. Ao responder às perguntas, eles conversam em grupo antes de escolher uma porta-voz.

É uma conexão construída há mais de 10 anos, quando alguns integrantes tinham só 11 ou 12 anos.

As atuais estrelas do XG foram selecionadas entre milhares de concorrentes no Japão em 2016. Vinte e uma pessoas foram escolhidas para o treinamento, vivendo em dormitórios e tendo aulas do começo ao fim do dia de canto, dança e idiomas diversos.

A rotina não perdoava. Em um documentário sobre os primeiros dias da banda, participantes são repreendidos por postar fotos dos dormitórios nas redes sociais: "Você nunca vai conquistar respeito fazendo esse tipo de coisa", diz um instrutor aos adolescentes.

Press supplied As 21 pessoas selecionadas foram sendo reduzidas até a formação final do grupo, com 7 membros, que foi revelada em 2022

Outra cena mostrava o grupo fazendo agachamentos até passar mal ou começar a chorar.

"Foi a experiência mais difícil e mais dura que eu já tive", diz Maya sobre o período. "Era uma batalha contra mim mesma, física e mentalmente."

Olhando para trás, Chisa descreve o treinamento como um ato de "sobrevivência pura". Foi só quando as 21 pessoas foram divididas em equipes que uma espécie de irmandade começou a surgir.

"De um jeito positivo, a gente se empurrava a ficar cada vez melhores, então cada equipe acabou ficando bastante unida", ela diz.

"Da metade até a parte final do nosso período como trainees, começamos a sair mais em grupo — saíamos, viajávamos, fazíamos pequenas competições esportivas, coisas assim.

"A gente adorava ver filmes em grupo", acrescenta Hinata. "Especialmente filmes de terror, porque a gente se encolhia debaixo do cobertor, sentindo medo.

"Era como se fôssemos de fato da mesma família, sabe? Esse é um sentimento que eu realmente amo."

XGALX O estilo futurista e conectado à moda ajudou o grupo a se destacar. Da esquerda para a direita: Harvey, Hinata, Chisa, Jurin, Juria, Cocona e, na frente, Maya

Depois de cinco anos de esforço, o grupo se apresentou ao público em 2022 com o single de estreia, Tippy Toes.

Com uma batida minimalista de hip-hop, a música mostrou a capacidade de transitar de forma fluida entre o flow do rap e riffs vocais melódicos. A letra da canção reforçava as ambições globais do grupo.

"Entendam que não viemos para brincar", canta Juria. "Viemos para dominar."

Essa promessa foi cumprida com a música Galz Xypher, de 2022, onde a linha de rap do grupo (Jurin, Maya, Harvey e Cocona) alterna versos em três idiomas sobre uma colagem de samples, incluindo One Step Ahead, de Aretha Franklin, e Saoko, de Rosalía.

Grande sucesso na internet, a faixa foi usada em milhares de vídeos no TikTok e acumulou 49 milhões de reproduções no YouTube.

Os lançamentos seguintes — como Shooting Star ou a ousada Woke Up — consolidaram uma visão musical que mistura estética sci-fi com grooves flexíveis do R&B dos anos 90.

Em 2025, o XG foi escalado para se apresentar no Coachella, a única atração japonesa no line-up.

"Eu ainda me arrepio quando vejo", diz Maya. "Eu fico tipo: 'Meu Deus, vou trabalhar duro até conseguir voltar a esse palco'."

À medida que a carreira do XG explodia, no entanto, a pessoa mais jovem do grupo, Cocona, passava por uma transformação mais pessoal.

Getty Images Rapper principal do grupo, Cocona diz que suas inspirações incluem Lauryn Hill, Tyler, The Creator e Doja Cat

No dezembro passado, em seu aniversário de 20 anos, Cocona se assumiu como pessoa transmasculina não binária em um emotivo post no Instagram.

"Quero compartilhar algo que está no meu coração há muito tempo", escreveu.

"Eu nasci e fui percebido como do gênero feminino, mas esse rótulo nunca representou quem eu realmente sou... A coisa mais difícil que já enfrentei foi me aceitar e me abraçar."

Transmasculino se refere a pessoas que nasceram com designação feminina, mas se identificam como mais masculinas, parcial ou totalmente. Não binário é um termo guarda-chuva para identidades de gênero que não se encaixam nas categorias "masculino" ou "feminino".

A declaração de Cocona foi quase inédita no mundo altamente controlado do J-pop e da música idol, mas veio com total apoio dos colegas de grupo.

Jurin tirou as fotos do post com o anúncio, mostrando as cicatrizes de Cocona após a cirurgia de redesignação torácica. A maquiagem foi feita por Chisa.

Da mesma forma, os fãs do XG responderam com uma onda de amor e aceitação.

"Eu tive muita, muita gratidão por isso", diz Cocona. "Espero que, quando eu fale sobre isso, outras pessoas sintam uma sensação de esperança, luz ou amor."

"Pensar assim me faz sentir que posso continuar e trabalhar ainda mais duro. É uma bênção."

Getty Images O single do grupo Gala fala sobre transformar o evento do Met Gala com seu estilo — mas um convite para o evento real ainda não aconteceu

Depois do anúncio de Cocona, a identidade do XG também mudou.

As iniciais do grupo, que originalmente significavam "Xtraordinary Girls" (Garotas Extraordinárias), agora representam "Xtraordinary Genes" (Genes Extraordinários), refletindo a mensagem de que "está tudo bem ser quem você é", nas palavras de Chisa.

"Quebrar ideias fixas e preconceitos é uma grande parte do nosso conceito", concorda Jurin.

Esse também é o tema do novo álbum, The Core, no qual o grupo abandona o R&B nostálgico dos primeiros EPs para um som mais expansivo.

O single principal Gala tem uma batida de ballroom inspirada no universo do Vogue, enquanto Hypnotise se inspira no piano house marcante da canção Finally, de CeCe Peniston.

"Quando a gente ouviu aquele piano icônico pela primeira vez, pensamos na hora: 'Isso tem que ser a nossa faixa principal'", diz Maya. "Não é só dançante... Tem um clima meio sombrio e misterioso, que faz você imaginar a cidade à noite."

Outro destaque é O.R.B, que combina guitarras estridentes com uma mensagem de "solidariedade" entre amigos. (Não surpreendentemente, foi interpretada como uma declaração de apoio para Cocona.)

"Dissemos ao nosso produtor que queríamos uma música de banda, estilo rock", relembra Chisa.

"Nunca imaginamos que a demo entraria no álbum, mas quando ouvimos juntas, ela realmente nos lembrou Avril Lavigne e sentimos em conjunto que era exatamente isso que queríamos.

"É uma faixa que expande nossa gravidade musical, nosso universo musical."

Getty Images A turnê da banda promete uma explosão de cores e energia

O grupo, que fez sua estreia no Brasil em abril de 2025, com um show esgotado em São Paulo, agora parte para uma turnê mundial de um ano.

Juria diz que os shows "realmente vão incorporar o título do álbum. Nosso core estará ali no palco".

A turnê significa que as exigências estão aumentando, mas o XG garante que seu "cordão umbilical" nunca será cortado.

"Ter um botão claro de liga e desliga é realmente importante", diz Hinata. "Para mim, passar o tempo livre com eles ajuda muito a manter o equilíbrio."

Para relaxar, ela assiste anime. Jurin, ex-snowboarder profissional, volta às pistas quando pode. E Harvey tem um talento secreto para tocar trombone.

"Como você descobriu isso?!", ela ri.

"Eu não toco direito desde o terceiro ano do ensino médio, mas ainda carrego o bocal comigo... Eu ia adorar tocar trombone com a banda um dia, só para ver se ainda consigo."