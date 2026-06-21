Quem é Eloy Room, o goleiro que igualou recorde e ajudou seleção de menor país a participar da Copa em feito histórico

Quando o atacante equatoriano Enner Valencia avançou em direção ao gol de Curaçao nos primeiros três minutos, o resultado parecia inevitável.

Parecia certo que ele marcaria gol. Isso colocaria Curaçao em uma situação muito difícil — e, assim como aconteceu na derrota por 7 a 1 para a Alemanha na estreia na Copa do Mundo, possivelmente definiria o tom do que estava por vir.

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Mas o goleiro Eloy Room antecipou para onde o chute de Valencia iria, se abaixou à sua esquerda e desviou a bola para fora, ao lado da trave. Foi uma defesa improvável, quase inacreditável.

E o tom estava, de fato, definido.

Martin Keown, comentarista da BBC Sport e ex-zagueiro do Arsenal, brincou dizendo que talvez fosse preciso uma calculadora para somar o número de vezes que Room salvou seu time.

No entanto, foi o Equador que ficou contando o custo de suas chances perdidas quando Curaçao, estreante na Copa do Mundo, comemorou seu primeiro ponto no torneio.

Room, o goleiro do Miami FC, de 37 anos, teve um desempenho notável e recorde, fazendo 15 defesas para manter seu país empatado e, eventualmente, garantir um empate sem gols que ficará na memória da nação.

Desde o início dos registros, em 1966, nenhum goleiro fez mais defesas em 90 minutos de jogo na Copa do Mundo, segundo a empresa Opta.

Apenas Tim Howard conseguiu o mesmo número de defesas em uma única partida, mas, ao contrário de Room, ele não conseguiu manter o gol invicto, pois sofreu dois gols na prorrogação pela seleção dos EUA contra a Bélgica em 2014.

Room brincou após o empate em 0 a 0 dizendo que Howard estaria “suando em casa” assistindo ao jogo e que sua atuação significa que ele “precisa de uma estátua em Curaçao”.

"Parabéns, Room", acrescentou Keown na BBC One. "Absolutamente magnífico."

"O número de defesas... no final do jogo, a gente quase precisava pegar uma calculadora para contá-las."

"Acabou virando uma verdadeira sequência de defesas. As reações dele foram de primeira. Parecia que ele estava destinado a não sofrer nenhum gol a noite toda."

Foi uma atuação que inspirou a seleção do Room a alcançar seu melhor resultado de todos os tempos.

Goleiro amante de padel se torna herói de Curaçao

Getty Images Eloy Room e Dick Advocaat comemoram um resultado histórico para Curaçao

O fato de Curaçao ainda estar na competição deve-se em grande parte ao goleiro nascido na Holanda — e o jogador mais velho do elenco —, já que ele fez uma defesa crucial no empate em 0 a 0 com a Jamaica, que garantiu a classificação da equipe em novembro.

Patrick Kluivert foi técnico do Blue Wave em 2015, e foi o ex-atacante quem ligou para Room, ex-jogador da seleção sub-21 da Holanda, para convencê-lo a jogar pelo país de origem de seu pai.

Natural de Nijmegen, na Holanda, Room atuou na Eredivisie no início de sua carreira. Ele disputou mais de 200 partidas ao longo de 10 anos no campeonato holandês, incluindo um título com o PSV e uma conquista da copa com o Vitesse, antes de se transferir para os EUA e se juntar ao Columbus Crew em 2019.

Depois de conquistar a MLS Cup com o Columbus Crew em 2020 e receber o prêmio de "melhor defesa da temporada", Room voltou por um breve período à Europa, mas acabou retornando aos EUA para jogar pelo Miami FC, que disputa a segunda divisão.

O goleiro, que adora praticar pádel e acredita que isso ajuda a melhorar seus reflexos, pode ter feito 15 defesas em uma partida da Copa do Mundo — mas não fez mais do que cinco em nenhuma das nove partidas do campeonato que disputou nesta temporada pelo Miami FC.

A partida, na qual ele fez cinco defesas, resultou na vitória por 4 a 3 sobre o Louisville City no Pitbull Stadium, do Miami FC, um estádio com capacidade para 20 mil pessoas que contou com a presença de apenas 713 torcedores naquela noite.

Mas, diante de 68.598 torcedores no Kansas City Stadium, ele inscreveu seu nome na história da Copa do Mundo no maior palco do futebol com uma série de defesas espetaculares (de um total de 27 chutes) e impediu que o Equador marcasse.

"Ainda preciso assimilar tudo isso", disse Room. "A partida é cheia de emoções. Eu sabia que seria uma partida difícil."

"A primeira defesa definiu o tom, também para a equipe. Isso me deu confiança e eu evoluí, todos nós evoluímos; foi um esforço coletivo", disse.

"Nós lutamos, lutamos até o último minuto. Conquistar um ponto dessa forma para Curaçao é simplesmente fantástico."

'Vai parecer uma vitória para eles'

A atuação de Room também ajudou a escrever um capítulo histórico para a nação em sua primeira participação na Copa do Mundo.

Houve euforia quando empataram com a Alemanha na estreia, mas tudo terminaria em humilhação, já que os gigantes europeus acabaram marcando sete gols contra eles.

Em seguida, Curaçao teve que enfrentar o Equador, um país que ocupava uma posição mais de 50 lugares acima na classificação mundial e que buscava se recuperar após a derrota para a Costa do Marfim.

Com uma população de apenas 156 mil habitantes e uma área territorial menor do que a Ilha de Man, Curaçao é a menor nação a já ter disputado a Copa do Mundo.

A ilha caribenha é uma entidade autônoma dentro do Reino dos Países Baixos, e os membros da realeza holandesa, o rei Willem-Alexander e a rainha Máxima, estavam nas arquibancadas para assistir à equipe de Dick Advocaat conseguir esse empate inesperado.

É apenas a terceira vez que uma seleção classificada na 80ª posição ou abaixo no ranking mundial da Fifa conquista um ponto em uma Copa do Mundo (Curaçao ocupava a 82ª posição antes desta partida).

A África do Sul, anfitriã, conquistou quatro pontos em 2010 (ocupava a 83ª posição no ranking), enquanto a Nova Zelândia também estava em 82º lugar antes do empate com o Irã neste ano.

"Esta noite é dedicada inteiramente a Curaçao e ao que eles fizeram, ao que conquistaram, e isso vai parecer uma vitória para eles", disse Keown.

"É um ponto de apoio no futebol mundial. Eles não vieram aqui apenas para completar o número de participantes — esse é um resultado excepcional para eles."

Curaçao agora enfrenta a Costa do Marfim em sua última partida do Grupo E e, com esse ponto garantido, se conseguir causar uma grande surpresa e derrotar a seleção africana, estará classificada para as oitavas de final.

Mas, aconteça o que acontecer, esta noite ficará para sempre na memória dessa pequena nação que superou todas as expectativas.