O país europeu que nunca teve exército e agora tem que reavaliar sua defesa

A base aérea de Keflavik recebe regularmente aeronaves da OTAN, como o caça norueguês F-35 da foto - (crédito: Eyor Arnason / Getty)

Durante décadas, a Islândia considerou sua segurança algo garantido.

Esta nação insular do Ártico é uma das poucas no mundo sem um exército permanente.

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Por décadas, o país confiou sua defesa a seus aliados na Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) e aos Estados Unidos.

Mas o atual contexto internacional e o segundo mandato de Donald Trump colocaram essa certeza em xeque.

As ameaças do presidente americano à vizinha Groenlândia e à aliança atlântica causaram preocupação na Islândia e abriram um debate sobre sua posição no mundo, a ponto de o governo ter convocado um referendo para 29 de agosto sobre a reabertura das negociações para adesão à União Europeia, que estavam congeladas há anos.

Esta é a história de como um pequeno país que não se sentia ameaçado foi forçado a repensar sua segurança.

Por que a Islândia não tem exército

Localizada a cerca de 2.300 quilômetros do Polo Norte, a ilha da Islândia é um país relativamente jovem, tendo conquistado sua independência da Dinamarca em 1944, durante a Segunda Guerra Mundial.

Após a guerra, a república islandesa foi um dos membros fundadores da OTAN em 1949, com uma característica única: era, e continua sendo, a única sem um exército permanente.

No contexto da crescente rivalidade com a União Soviética, os Aliados reconheceram o valor estratégico da ilha, que o lendário líder britânico Winston Churchill descreveu como "um porta-aviões inafundável".

E, apesar de não contribuírem com tanques nem tropas para a aliança, concordaram em garantir sua defesa em um acordo posteriormente reforçado por um tratado bilateral com os Estados Unidos em 1951. Desde então, caças americanos, noruegueses e de outros países da OTAN patrulham rotineiramente seus céus, e as forças aliadas frequentemente realizam exercícios de treinamento e reconhecimento na ilha.

Eyor Arnason / Getty A base aérea de Keflavik recebe regularmente aeronaves da OTAN, como o caça norueguês F-35 da foto

Pia Hansen, diretora do Instituto de Assuntos Internacionais da Universidade da Islândia, disse à BBC: "Em nosso país, temos experiência com a presença de exércitos estrangeiros, mas não com o nosso próprio."

Parte da explicação para esse paradoxo reside na geografia.

Com uma densidade populacional de 3,8 habitantes por quilômetro quadrado, a Islândia é o país menos densamente povoado da Europa e um dos menos densamente povoados do mundo, e por décadas prevaleceu a visão de que os aproximadamente 400 mil islandeses são uma população insuficiente para fornecer um exército estável capaz de defender seus mais de 103 mil quilômetros quadrados de território.

Principalmente porque 80% do país é composto pelas Terras Altas, um território inóspito com um clima extremo, composto por geleiras, campos de lava e vulcões, onde quase ninguém vive.

"Não faz sentido; não temos gente suficiente", respondeu Maria, uma jovem estudante de direito da Universidade da Islândia, quando a BBC lhe perguntou se seu país deveria ter um exército.

Todos os seus compatriotas que consultamos durante nossa visita a Reykjavik, a capital, deram a mesma resposta, e uma pesquisa realizada no ano passado revelou que 72% dos islandeses se opõem à ideia do país estabelecer forças armadas convencionais.

Por ora, os islandeses parecem continuar confiando em sua guarda costeira, uma força considerada bem equipada e eficiente, que frequentemente aparece em pesquisas como uma das instituições mais valorizadas.

A guarda costeira é dedicada principalmente ao resgate marítimo em um país cuja subsistência depende da pesca em condições ambientais desafiadoras.

Também é responsável pela vigilância das fronteiras e pela administração da base aérea de Keflavik, de onde decolam os caças da OTAN para suas patrulhas aéreas e que, durante a Guerra Fria, foi um dos principais pontos de monitoramento dos movimentos de submarinos soviéticos.

Por que a segurança está sendo questionada agora?

O retorno de Donald Trump à Casa Branca em 2025 e sua visão para a região do Ártico causaram grande impacto.

Trump insistiu que os Estados Unidos devem "possuir" a Groenlândia por razões de segurança nacional e, em meio a crescentes divergências com seus aliados europeus, chegou a questionar o compromisso dos EUA com a OTAN.

Seus comentários, nos quais mencionou a Islândia quando parecia estar se referindo à Groenlândia, pouco fizeram para tranquilizar os islandeses.

No Fórum de Davos, em janeiro, o presidente americano disse sobre seus aliados europeus: "Não sei se eles estariam lá por nós. Eles não estavam lá na Islândia, posso garantir. Quer dizer, nossa bolsa de valores despencou ontem por causa da Islândia. Então, a Islândia já nos custou muito dinheiro."

Embora um porta-voz da Casa Branca tenha esclarecido posteriormente que Trump se referia à Groenlândia, suas palavras foram recebidas na Islândia com uma mistura de espanto e preocupação.

Samuel Corum / Getty As ameaças de Donald Trump em relação à Groenlândia causaram preocupação na Islândia

"Os comentários de Trump deixaram muitas pessoas na Islândia sem palavras, embora eu acredite que todos entenderam que ele se referia à Groenlândia", afirmou Eirikur Bergmann, cientista político da Universidade de Bifröst.

"No entanto, o tipo de agressão que o governo dos EUA iniciou para tomar a Groenlândia, às vezes em tom hostil, tem sido motivo de preocupação na Islândia, porque os argumentos sobre a necessidade dos EUA de adquirir a Groenlândia poderiam ser igualmente aplicados à Islândia", acrescentou o especialista.

Na realidade, a mudança na política externa dos EUA promovida por Trump e o crescente interesse de Washington no Ártico apenas intensificaram uma preocupação pré-existente sobre a crescente percepção da ameaça russa na Europa, especialmente após a invasão da Ucrânia em 2022.

Betty Laura Zapata / Getty Devido à pequena população da Islândia, o governo não considera a possibilidade de criar um exército convencional

A aposta europeia

Mas talvez a mudança estratégica mais significativa iniciada em Reykjavík tenha sido o renovado foco na União Europeia.

O governo de coalizão da primeira-ministra Kristún Frostradottir quer reabrir as negociações para a adesão da Islândia ao bloco europeu, congeladas desde 2013, e convocou um referendo sobre o assunto.

Se os islandeses votarem a favor em 29 de agosto, a Islândia retomará as negociações para a adesão à União Europeia, uma questão sobre a qual o país está dividido há anos.

Embora o debate sobre a adesão já dure décadas, o novo contexto e a presença de Trump deram ao tema da adesão uma nova dimensão: a segurança do país.

Thierry Monasse / Getty O governo da primeira-ministra Kristrún Frostadóttir está pressionando por um referendo para reabrir as negociações de adesão da Islândia à União Europeia

"Embora a União Europeia não seja uma aliança militar, os seus tratados contêm cláusulas mais explícitas, mesmo sobre defesa mútua, do que a Carta do Atlântico da OTAN, o que convence muitos sobre a conveniência da adesão", diz Bergmann.

Na realidade, a Islândia faz parte do espaço Schengen há anos, da área europeia de livre circulação de pessoas e bens, e de outros elementos-chave do quadro da União Europeia, mas nunca deu o passo de se tornar formalmente um estado-membro.

Um dos obstáculos à entrada no bloco tem sido a resistência da Islândia em chegar a acordo com Bruxelas sobre o acesso aos abundantes recursos pesqueiros dos quais depende a sua economia.

Jeremie Richard / Getty Os Estados Unidos e a OTAN tinham garantido a segurança da Islândia há décadas, mas isso pode estar mudando com a volta de Trump à Casa Branca

Os eurocéticos rejeitam a negociação de quotas de pesca e a transferência de soberania que a adesão à União Europeia implicaria.

Os defensores da adesão contrapõem essa rejeição à vantagem de ter uma moeda estável como o euro num país que, nos últimos anos, sofreu uma inflação mais elevada do que o resto da Europa, e cada vez mais, com o apoio adicional de pertencer ao bloco num momento em que os pilares do passado parecem estar ruindo.

A disputa acirrada demonstrada nas sondagens torna difícil prever o resultado do referendo.

Num mundo cada vez mais volátil, a única certeza é que os islandeses terão de responder, de uma forma ou de outra, a uma pergunta que não se fazem há décadas: quem garante a sua segurança e como?