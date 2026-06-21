Candidato pró-Trump lidera na Colômbia por pequena margem em apuração preliminar, mas presidente Petro pede aguardar contagem: 'Quase empatado' - (crédito: BBC Geral)

Com 99% das urnas apuradas na Colômbia, o candidato da direita Abelardo De la Espriella mantém uma pequena vantagem de menos de 1% sobre seu rival, Iván Cepeda no pleito realizado neste domingo (21/6).

Ao longo da apuração, o presidente Gustavo Petro tem publicado em sua conta nas redes sociais denúncias de supostas irregularidades.

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Ele afirma que, em algumas seções eleitorais, as folhas de apuração E14 não foram assinadas pelos mesários e, portanto, devem ser contestadas.

As folhas de apuração E14 são os documentos nos quais os mesários transmitem os resultados de sua seção eleitoral ao Registro Nacional para a contagem preliminar.

Segundo Petro, é preciso aguardar a contagem oficial para determinar quem será o próximo presidente.

"A votação está praticamente empatada; nenhum candidato atingiu 50%, o que nos obriga a aguardar a contagem oficial", afirma.

Esta reportagem está em atualização.