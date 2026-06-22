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Primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, renuncia ao cargo

O anúncio do premiê do Partido Trabalhista foi feito em pronunciamento na manhã desta segunda-feira em Downing Street, residência oficial.

Primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, renuncia ao cargo - (crédito: BBC Geral)
Primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, renuncia ao cargo - (crédito: BBC Geral)

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, renunciou ao seu cargo nesta segunda-feira (22/06).

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O anúncio do premiê do Partido Trabalhista foi feito em pronunciamento em Downing Street, residência oficial dos líderes dos governos britânicos.

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Starmer disse que todas as decisões que tomou durante o mandato tiveram como objetivo "colocar em primeiro lugar o país que amo".

Nesta segunda-feira, o ex-prefeito de Manchester, o trabalhista Andy Burnham, vai tomar posse como parlamentar por Makerfield, após vencer uma eleição complementar na semana passada. Ele é o mais cotado para substituir Starmer.

Analistas acreditam que Starmer deve ficar no cargo até setembro, quando haverá uma conferência do Partido Trabalhista que deve eleger o novo líder do partido.

Esta reportagem está sendo atualizada.

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BBC
BBC Geral
postado em 22/06/2026 05:53
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