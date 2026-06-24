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Qual resultado a Seleção precisa contra a Escócia para se classificar na liderança do grupo?

Seleção Brasileira entra em campo para jogar sua última partida na fase de grupos. Time de Carlo Ancelotti pode até empatar que garante classificação para próxima fase.

Marrocos venceu a Escócia por 1-0 nesta sexta-feira (19/6) e enfrenta Haiti na última rodada - (crédito: Getty Images)
Marrocos venceu a Escócia por 1-0 nesta sexta-feira (19/6) e enfrenta Haiti na última rodada - (crédito: Getty Images)

Após vitória tranquila sobre o Haiti nesta sexta-feira (19/6), o Brasil terminou a segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo na liderança do Grupo C.

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A Seleção comandada por Carlo Ancelotti soma 4 pontos, mesma pontuação de Marrocos, mas ocupa a primeira colocação pelo saldo de gols.

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Até o momento, o Brasil marcou 4 gols e sofreu 1, acumulando um saldo de 3 gols. Já o Marrocos marcou 2 gols e sofreu 1, tendo um saldo de 1 gol.

Agora, o foco já está no próximo desafio: o confronto contra a Escócia, nesta quarta-feira (24/6), em um duelo em que o Brasil só depende de si mesmo para se classificar.

Dependendo do resultado entre Marrocos e Haiti, que também jogam na quarta-feira, uma vitória garantiria o Brasil na liderança do grupo. Um empate também levaria à classificação, mas com menos chances de passar em primeiro lugar.

O saldo de gols pode ser decisivo nessa última rodada para definir as posições.

Ao fim dessa primeira fase, os dois primeiros colocados de cada chave avançam para o mata-mata.

Contudo, uma nova regra na edição deste ano da Copa também garante vaga aos oito melhores terceiros colocados, o que amplia as possibilidades de classificação.

Confira a seguir as combinações possíveis em cada cenário para que o Brasil consiga se classificar na liderança do grupo.

Cenário 1: Brasil vence a Escócia

Se vencer a Escócia, a seleção brasileira vai a 7 pontos e se classifica para a próxima fase. Dependendo do resultado entre Marrocos e Haiti, o Brasil pode terminar a última rodada na liderança do grupo.

Caso o Marrocos vença Haiti, os marroquinos também somariam 7 pontos e o saldo de gols seria o critério de desempate para definir o primeiro e segundo lugar.

Para tirar a liderança do grupo do Brasil, o Marrocos precisaria tirar a diferença de 2 gols de saldo que existe atualmente.

Se o Marrocos empatar ou perder para o Haiti, o Brasil se classifica em primeiro.

Cenário 2: Brasil empata com a Escócia

Se o Brasil empatar com a Escócia, ainda assim avançaria para a próxima fase, já que apenas o Marrocos poderia ultrapassar cinco pontos, caso vencesse o Haiti.

Em caso de vitória do Marrocos, a seleção marroquina se classificaria em primeiro e o Brasil em segundo.

Em caso de empate, Marrocos e Brasil ficariam empatados com 5 pontos e a posição no grupo seria decidida pelo saldo de gols.

Em caso de derrota do Marrocos, o Brasil se classifica em primeiro e o Marrocos em segundo.

Seleção do Marrocos
Getty Images
Marrocos venceu a Escócia por 1-0 nesta sexta-feira (19/6) e enfrenta Haiti na última rodada

Cenário 3: Brasil perde para a Escócia

Jogadores da Escócia reunidos com o técnico
Getty Images
Brasil enfrenta a Escócia na última rodada da fase de grupos e pode se classificar em primeiro lugar no grupo

Uma derrota do Brasil para a Escócia colocaria a seleção brasileira em uma situação um pouco mais delicada.

A seleção brasileira não conseguiria se classificar como líder no grupo e poderia conquistar a segunda posição somente se o Marrocos perdesse para o Haiti e, mesmo assim, dependendo do saldo de gols para definir o segundo lugar.

Se o Brasil perdesse, mas o Marrocos ganhasse, o time comandado por Ancelotti ficaria em terceiro lugar no grupo e poderia se classificar para a próxima fase se ficasse entre os oito melhores terceiros colocados da fase de grupos.

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BBC
Iara Diniz - Da BBC News Brasil em São Paulo
postado em 24/06/2026 17:59
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