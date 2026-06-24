Quem o Brasil vai enfrentar na primeira fase de mata-mata da Copa do Mundo? Os cenários de cada resultado

A Seleção brasileira venceu a Escócia por 3 a 0 nesta quarta-feira (24/6) e garantiu a classificação para a próxima fase da Copa do Mundo 2026 em primeiro lugar no Grupo C.
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Brasil e Marrocos terminaram com a mesma quantidade de pontos — sete —, mas a Seleção brasileira ficou com a liderança da chave pelo saldo de gols.
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No outro jogo do grupo, que também aconteceu nesta quarta, o Marrocos venceu o Haiti por 4 a 2.
Com esse resultado, o Brasil enfrentará o segundo colocado do Grupo F no mata-mata. No momento, essa posição pertence ao Japão, mas a definição ainda está em aberto e dependerá da rodada final, cujas partidas serão disputadas nesta quinta-feira (25/6).
Holanda e Suécia, que estão respectivamente em primeiro e terceiro lugar do Grupo F, também despontam como possíveis adversários da equipe comandada por Carlo Ancelotti.
Pelo retrospecto, o adversário que pode oferecer mais dificuldade ao Brasil na segunda fase é a Holanda. As duas seleções se enfrentaram 12 vezes, com equilíbrio absoluto: quatro vitórias para cada lado e quatro empates. Além disso, os holandeses chegam como a seleção mais bem posicionada do grupo no ranking da Fifa.
Já a Suécia fez a campanha mais instável para garantir a vaga na Copa do Mundo e tem histórico negativo contra o Brasil, tendo vencido a Seleção pela última vez em 1989.
O Japão, por sua vez, soma apenas uma vitória sobre os brasileiros, mas recente: em amistoso disputado em outubro do ano passado.
Confira os possíveis cenários e adversários do Brasil na próxima fase.
Brasil x Japão
O Japão, que atualmente está em segundo lugar do Grupo F, manterá essa posição se empatar ou vencer a Suécia e permanecer atrás da Holanda na classificação.
Para isso, os holandeses não poderiam ser derrotados.
Depois de iniciar o campeonato com um empate de 2-2 contra a Holanda, o Japão venceu a Tunísia por 4-0 na segunda rodada e agora aguarda o último jogo contra a Suécia.
O Japão aparece em 16° lugar no ranking da Fifa. As seleções brasileira e japonesa já se enfrentaram 13 vezes, e em apenas em uma delas o Brasil perdeu — em um amistoso em outubro do ano passado, por 3-2.
Em duelos na Copa do Mundo, contudo, os times se enfrentaram uma única vez, na Copa de 2006, na Alemanha, quando faziam parte do mesmo grupo. O Brasil venceu o Japão por 4-1 e se classificou em primeiro lugar.
Os japoneses garantiram vaga nesta Copa do Mundo fazendo uma das melhores campanhas de sua história nas Eliminatórias Asiáticas. Ao todo, foram 13 vitórias, dois empates e uma derrota.
A equipe comandada por Hajime Moriyasu — o primeiro técnico a liderar a seleção japonesa em Copas do Mundo consecutivas — se mostra confortável com e sem a posse de bola, tendo derrotado tanto a Inglaterra quanto o Brasil em amistosos com apenas 30% de posse.
Muitos apontam que a principal qualidade do time é o forte espírito coletivo, enraizado na cultura japonesa.
O atacante Ayase Ueda, de 27 anos, é o principal destaques do time. Ele foi o artilheiro disparado da Eredivisie, principal liga da Holanda nesta temporada e marcou o gol da vitória inédita sobre o Brasil, em outubro.
BRASIL X JAPÃO:
– 11 vitórias do Brasil (1 na Copa de 2006)
– 2 empates
– 1 derrota
Brasil x Holanda
A Holanda terminaria na segunda colocação — e, consequentemente, como adversária do Brasil — caso seja ultrapassada por apenas uma equipe. Isso pode acontecer se ela perder e o Japão ganhar, ou se ela empatar e os japoneses ganharem.
O segundo lugar também seria possível para a Holanda se ela empatar e a Suécia vencer na última rodada. Agora, se tanto a Holanda quanto Japão forem derrotados, o segundo lugar será definido nos critérios de desempate.
A Holanda é atualmente a equipe com a maior sequência invicta de jogos na história da Copa do Mundo. São 14 partidas no Mundial sem perder.
Após empatar com o Japão em 2-2 e vencer a Suécia por 5 -1, na segunda rodada, a equipe de Ronald Koeman superou o recorde que pertencia à seleção brasileira.
A seleção holandesa aparece em 7° lugar no ranking da Fifa, enquanto o Brasil está em 5°.
Brasil e Holanda já se enfrentaram 12 vezes, cinco delas em Copas do Mundo. No total, foram quatro vitórias para o Brasil, quatro empates e quatro derrotas.
O último confronto foi na Copa de 2014, quando a Holanda garantiu o terceiro lugar no Mundial ao derrotar o Brasil por 3-0.
Com um elenco repleto de jogadores da Premier League, o capitão do Liverpool, Virgil van Dijk, é considerado peça fundamental para as chances da Holanda. Além dele, está o artilheiro da seleção, Memphis Depay, que atualmente joga no Corinthians.
Nos últimos anos, as tradicionais virtudes ofensivas do futebol holandês, como a criatividade e a presença de um centroavante decisivo, perderam força.
Em contrapartida, a equipe passou a se apoiar mais em uma defesa sólida e cheia de opções, o que dá segurança para um meio-campo tecnicamente qualificado trabalhar.
BRASIL X HOLANDA:
– 4 vitórias do Brasil (Copa do Mundo de 1994 e Copa do Mundo de 1998)
– 4 empates
– 4 derrotas (3 em Copas: 1974, 2010 e 2014)
Brasil x Suécia
Já a Suécia precisaria vencer o Japão e, além disso, ver a Holanda vencer a Tunísia para ficar em segundo no grupo e enfrentar o Brasil. A Suécia também poderia empatar, mas precisaria que a Holanda perdesse o jogo e a superasse em saldo de gols.
Entre as três seleções do grupo F que o Brasil pode enfrentar na próxima fase, a Suécia é que está mais longe no ranking da Fifa, atualmente em 36° lugar.
A equipe sueca ficou fora de três das últimas quatro Copas do Mundo, mas alcançou as quartas de final na edição de 2018.
Para a Copa do Mundo de 2026, a Suécia fez uma campanha desastrosa nas eliminatórias — não venceu nenhuma partida — e quase não se classificou. A vaga foi garantida contra a Polônia em uma repescagem.
A Suécia estreou neste mundial com uma goleada de 5-1 sobre a Tunísia, mas sofreu um revés no segundo jogo contra a Holanda, quando perdeu pelo mesmo placar: 5-1.
A equipe comanda por Graham Potter conta com atacantes de alto nível como Gyökeres e Isak, mas ainda não tem um goleiro titular definido e carece de profundidade fora do time principal.
Brasil e Suécia já se enfrentaram 15 vezes, uma delas na final da Copa do Mundo de 1958, quando o Brasil conquistou seu primeiro título.
No histórico geral de confrontos, a seleção brasileira obteve 10 vitórias e empatou três vezes. A Suécia só venceu duas vezes, sendo a última em um amistoso em 1989.
Os suecos nunca venceram os brasileiros em uma Copa do Mundo, apesar das equipes terem se enfrentado sete vezes.
BRASIL X SUÉCIA:
– 10 vitórias do Brasil (5 em Copas: 1938, 1950, 1958, 1990 e1994)
– 3 empates (2 em Copas: 1978 e 1994)
– 2 derrotas
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