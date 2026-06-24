Quem o Brasil vai enfrentar na primeira fase de mata-mata da Copa do Mundo? Os cenários de cada resultado

Japão empatou jogo de estreia contra a Holanda e venceu a Tunísia por 2-0. Está em segundo lugar no grupo F - (crédito: Getty Images)

A Seleção brasileira venceu a Escócia por 3 a 0 nesta quarta-feira (24/6) e garantiu a classificação para a próxima fase da Copa do Mundo 2026 em primeiro lugar no Grupo C.

Brasil e Marrocos terminaram com a mesma quantidade de pontos — sete —, mas a Seleção brasileira ficou com a liderança da chave pelo saldo de gols.

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No outro jogo do grupo, que também aconteceu nesta quarta, o Marrocos venceu o Haiti por 4 a 2.

Com esse resultado, o Brasil enfrentará o segundo colocado do Grupo F no mata-mata. No momento, essa posição pertence ao Japão, mas a definição ainda está em aberto e dependerá da rodada final, cujas partidas serão disputadas nesta quinta-feira (25/6).

Holanda e Suécia, que estão respectivamente em primeiro e terceiro lugar do Grupo F, também despontam como possíveis adversários da equipe comandada por Carlo Ancelotti.

Pelo retrospecto, o adversário que pode oferecer mais dificuldade ao Brasil na segunda fase é a Holanda. As duas seleções se enfrentaram 12 vezes, com equilíbrio absoluto: quatro vitórias para cada lado e quatro empates. Além disso, os holandeses chegam como a seleção mais bem posicionada do grupo no ranking da Fifa.

Já a Suécia fez a campanha mais instável para garantir a vaga na Copa do Mundo e tem histórico negativo contra o Brasil, tendo vencido a Seleção pela última vez em 1989.

O Japão, por sua vez, soma apenas uma vitória sobre os brasileiros, mas recente: em amistoso disputado em outubro do ano passado.

Confira os possíveis cenários e adversários do Brasil na próxima fase.

Brasil x Japão

Getty Images Japão empatou jogo de estreia contra a Holanda e venceu a Tunísia por 2-0. Está em segundo lugar no grupo F

O Japão, que atualmente está em segundo lugar do Grupo F, manterá essa posição se empatar ou vencer a Suécia e permanecer atrás da Holanda na classificação.

Para isso, os holandeses não poderiam ser derrotados.

Depois de iniciar o campeonato com um empate de 2-2 contra a Holanda, o Japão venceu a Tunísia por 4-0 na segunda rodada e agora aguarda o último jogo contra a Suécia.

O Japão aparece em 16° lugar no ranking da Fifa. As seleções brasileira e japonesa já se enfrentaram 13 vezes, e em apenas em uma delas o Brasil perdeu — em um amistoso em outubro do ano passado, por 3-2.

Em duelos na Copa do Mundo, contudo, os times se enfrentaram uma única vez, na Copa de 2006, na Alemanha, quando faziam parte do mesmo grupo. O Brasil venceu o Japão por 4-1 e se classificou em primeiro lugar.

Getty Images Brasil perdeu apenas uma vez para o Japão, em outubro do ano passado durante um amistoso

Os japoneses garantiram vaga nesta Copa do Mundo fazendo uma das melhores campanhas de sua história nas Eliminatórias Asiáticas. Ao todo, foram 13 vitórias, dois empates e uma derrota.

A equipe comandada por Hajime Moriyasu — o primeiro técnico a liderar a seleção japonesa em Copas do Mundo consecutivas — se mostra confortável com e sem a posse de bola, tendo derrotado tanto a Inglaterra quanto o Brasil em amistosos com apenas 30% de posse.

Muitos apontam que a principal qualidade do time é o forte espírito coletivo, enraizado na cultura japonesa.

O atacante Ayase Ueda, de 27 anos, é o principal destaques do time. Ele foi o artilheiro disparado da Eredivisie, principal liga da Holanda nesta temporada e marcou o gol da vitória inédita sobre o Brasil, em outubro.

BRASIL X JAPÃO:

– 11 vitórias do Brasil (1 na Copa de 2006)

– 2 empates

– 1 derrota

Brasil x Holanda

Getty Images Holanda está em primeiro lugar do grupo F e enfrentará a Tunísia na última rodada da fase de grupos

A Holanda terminaria na segunda colocação — e, consequentemente, como adversária do Brasil — caso seja ultrapassada por apenas uma equipe. Isso pode acontecer se ela perder e o Japão ganhar, ou se ela empatar e os japoneses ganharem.

O segundo lugar também seria possível para a Holanda se ela empatar e a Suécia vencer na última rodada. Agora, se tanto a Holanda quanto Japão forem derrotados, o segundo lugar será definido nos critérios de desempate.

A Holanda é atualmente a equipe com a maior sequência invicta de jogos na história da Copa do Mundo. São 14 partidas no Mundial sem perder.

Após empatar com o Japão em 2-2 e vencer a Suécia por 5 -1, na segunda rodada, a equipe de Ronald Koeman superou o recorde que pertencia à seleção brasileira.

A seleção holandesa aparece em 7° lugar no ranking da Fifa, enquanto o Brasil está em 5°.

Getty Images Último confronto entre Brasil e Holanda foi em 2014, quando as equipes disputaram o terceiro lugar da Copa do Mundo e os holandeses venceram por 3-0

Brasil e Holanda já se enfrentaram 12 vezes, cinco delas em Copas do Mundo. No total, foram quatro vitórias para o Brasil, quatro empates e quatro derrotas.

O último confronto foi na Copa de 2014, quando a Holanda garantiu o terceiro lugar no Mundial ao derrotar o Brasil por 3-0.

Com um elenco repleto de jogadores da Premier League, o capitão do Liverpool, Virgil van Dijk, é considerado peça fundamental para as chances da Holanda. Além dele, está o artilheiro da seleção, Memphis Depay, que atualmente joga no Corinthians.

Nos últimos anos, as tradicionais virtudes ofensivas do futebol holandês, como a criatividade e a presença de um centroavante decisivo, perderam força.

Em contrapartida, a equipe passou a se apoiar mais em uma defesa sólida e cheia de opções, o que dá segurança para um meio-campo tecnicamente qualificado trabalhar.

BRASIL X HOLANDA:

– 4 vitórias do Brasil (Copa do Mundo de 1994 e Copa do Mundo de 1998)

– 4 empates

– 4 derrotas (3 em Copas: 1974, 2010 e 2014)

Brasil x Suécia

Getty Images Suécia venceu apenas uma jogo na fase de grupos, mas pode se classificar caso derrote o Japão na próxima rodada

Já a Suécia precisaria vencer o Japão e, além disso, ver a Holanda vencer a Tunísia para ficar em segundo no grupo e enfrentar o Brasil. A Suécia também poderia empatar, mas precisaria que a Holanda perdesse o jogo e a superasse em saldo de gols.

Entre as três seleções do grupo F que o Brasil pode enfrentar na próxima fase, a Suécia é que está mais longe no ranking da Fifa, atualmente em 36° lugar.

A equipe sueca ficou fora de três das últimas quatro Copas do Mundo, mas alcançou as quartas de final na edição de 2018.

Para a Copa do Mundo de 2026, a Suécia fez uma campanha desastrosa nas eliminatórias — não venceu nenhuma partida — e quase não se classificou. A vaga foi garantida contra a Polônia em uma repescagem.

Getty Images O Brasil venceu a Suécia na semifinal da Copa do Mundo de 1994, com gol de Romário

A Suécia estreou neste mundial com uma goleada de 5-1 sobre a Tunísia, mas sofreu um revés no segundo jogo contra a Holanda, quando perdeu pelo mesmo placar: 5-1.

A equipe comanda por Graham Potter conta com atacantes de alto nível como Gyökeres e Isak, mas ainda não tem um goleiro titular definido e carece de profundidade fora do time principal.

Brasil e Suécia já se enfrentaram 15 vezes, uma delas na final da Copa do Mundo de 1958, quando o Brasil conquistou seu primeiro título.

No histórico geral de confrontos, a seleção brasileira obteve 10 vitórias e empatou três vezes. A Suécia só venceu duas vezes, sendo a última em um amistoso em 1989.

Os suecos nunca venceram os brasileiros em uma Copa do Mundo, apesar das equipes terem se enfrentado sete vezes.

BRASIL X SUÉCIA:

– 10 vitórias do Brasil (5 em Copas: 1938, 1950, 1958, 1990 e1994)

– 3 empates (2 em Copas: 1978 e 1994)

– 2 derrotas