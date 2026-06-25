Quem já está no mata-mata da Copa do Mundo? Veja os classificados e o que falta decidir - (crédito: BBC Geral)

A fase de mata-mata da Copa do Mundo de 2026 começa no próximo domingo (28/6), com o primeiro confronto já definidio: África do Sul x Canadá.

Ao todo, 32 seleções disputarão uma vaga para as oitavas de final em 16 partidas, que serão realizadas entre os dias 28 de junho e 3 de julho.

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Até o momento, 13 equipes já se classificaram para o mata-mata, mas quatro ainda aguardam as partidas da última rodada para definir as posições dentro dos grupos e seus confrontos. Elas são: França, Noruega, Colômbia e Bósnia.

Outras nove já tem posição definida e esperam a definição do adversário. É o caso do Brasil, que venceu a Escócia por 3 a 0 na quarta-feira e avançou em primeiro lugar do Grupo C.

A seleção brasileira enfrentará o segundo colocado do Grupo F na próxima segunda-feira (29/06), às 14h. O adversário vai ser definido nesta quinta-feira (25/6) a partir dos confrontos entre Holanda x Tunísia e Japão x Suécia, ambos às 20h.

Os demais classificados e do chaveamento completo depende dos resultados da rodada final da fase de grupos, que termina no próximo sábado (27/6).

Confira abaixo quais seleções já estão garantidas no mata-mata, as vagas que seguem em disputa e as datas e horários dos confrontos da próxima fase.