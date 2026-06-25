Brasil enfrenta Japão no mata-mata; veja o histórico de confrontos entre as duas seleções

Brasil perdeu apenas uma vez para o Japão, em outubro do ano passado durante um amistoso - (crédito: Getty Images)

A Seleção brasileira vai enfrentar o Japão na primeira fase do mata-mata da Copa do Mundo 2026. A partida acontecerá na segunda-feira (29/6), às 14h (horário de Brasília), no Estádio de Houston, no Texas (EUA).

Os japoneses se classificaram em segundo lugar no Grupo F após empatarem em 1 a 1 contra a Suécia nesta quinta-feira (25/6).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A Holanda ficou com a liderança do grupo e jogará na próxima fase contra o Marrocos.

O duelo entre Brasil e Japão coloca frente a frente duas escolas de futebol com características bem diferentes, além de representar a influência histórica do futebol brasileiro no desenvolvimento do futebol japonês, que teve técnicos, jogadores e métodos de treinamento do Brasil como referências importantes ao longo de sua evolução.

Além da relação histórica, as seleções chegam ao confronto em patamares distintos no cenário internacional. A seleção japonesa ocupa a 17ª posição no ranking da Fifa, enquanto o Brasil aparece em 5º lugar (de acordo com atualização realizada nesta quinta-feira).

A superioridade brasileira também se reflete no retrospecto do confronto. As duas seleções já se enfrentaram 14 vezes. O Brasil soma 11 vitórias, dois empates e apenas uma derrota.

O único triunfo japonês aconteceu em outubro do ano passado, quando venceu a seleção comandada pelo técnico Carlo Ancelotti por 3 a 2 em amistoso disputado no Morumbis, em São Paulo.

Em Copas do Mundo, as seleções se enfrentaram uma única vez. Foi na fase de grupos do Mundial de 2006, na Alemanha. Na ocasião, a Seleção Brasileira venceu por 4 a 1, terminou na liderança da chave e avançou às oitavas de final. O Japão, por sua vez, foi eliminado ainda na primeira fase.

Getty Images Brasil perdeu apenas uma vez para o Japão, em outubro do ano passado durante um amistoso

Nesta Copa do Mundo, porém, o Japão tem mostrado que chega em um patamar diferente ao mata-mata.

Os japoneses garantiram vaga no Mundial fazendo uma das melhores campanhas de sua história nas Eliminatórias Asiáticas. Ao todo, foram 13 vitórias, dois empates e uma derrota.

A equipe comandada por Hajime Moriyasu — o primeiro técnico a liderar a seleção japonesa em Copas do Mundo consecutivas — se mostra confortável com e sem a posse de bola, tendo derrotado, além do Brasil, a Inglaterra em amistosos com apenas 30% de posse.

Na estreia do Mundial deste ano, a seleção japonesa empatou em 2 a 2 com a Holanda e venceu a Tunísia por 4 a 0 na segunda rodada.

Presente de forma ininterrupta nas Copas desde 1998, esta é a oitava participação da seleção japonesa em Copas do Mundo.

O Japão, contudo, ainda busca alcançar uma campanha inédita. Até hoje, nunca passou das oitavas de final. A equipe chegou a essa fase em quatro oportunidades — 2002, 2010, 2018 e 2022 —, mas foi eliminada em todas elas.

Muitos analistas esportivos apontam que a principal qualidade da seleção japonesa é o forte espírito coletivo, enraizado na cultura japonesa.

O atacante Ayase Ueda, de 27 anos, é o principal destaques do time. Ele foi o artilheiro disparado da Eredivisie, principal liga da Holanda nesta temporada e marcou o gol da vitória inédita sobre o Brasil, em outubro.

Retrospecto Brasil x Japão

– 11 vitórias do Brasil

– 2 empates

– 1 derrota

Gols do Brasil: 37

Gols do Japão: 8

Resultados:

Brasil 1 x 0 Japão (Amistoso, 1989)

Japão 0 x 3 Brasil (Copa Umbro 1995)

Japão 1 x 5 Brasil (Amistoso, 1995)

Japão 0 x 3 Brasil (Amistoso, 1997)

Japão 0 x 2 Brasil (Amistoso, 1999)

Brasil 0 x 0 Japão (Copa das Confederações, 2001)

Japão 2 x 2 Brasil (Copa das Confederações, 2005)

Japão 1 x 4 Brasil (Copa do Mundo, 2006)

Japão 0 x 4 Brasil (Amistoso, 2012)

Brasil 3 x 0 Japão (Copa das Confederações, 2013)

Japão 0 x 4 Brasil (Amistoso, 2014)

Japão 1 x 3 Brasil (Amistoso, 2017)

Japão 0 x 1 Brasil (Amistoso, 2022)

Japão 3 x 2 Brasil (Amistoso, 2025)