Organização, velocidade e 'Messi japonês': o que esperar do Japão, próximo adversário do Brasil na Copa

Ayase Ueda marcou oito gols a mais do que qualquer outro jogador da primeira divisão holandesa na temporada 2025-26, consolidando-se como o grande artilheiro da competição - (crédito: BBC)

Com o empate em 1 a 1 diante da Suécia, o Japão garantiu a segunda colocação do Grupo F e vai enfrentar o Brasil na primeira fase do mata-mata da Copa do Mundo de 2026.

A partida acontece na próxima segunda-feira (29/6), às 14h (horário de Brasília), no estádio de Houston, no Texas.

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A seleção japonesa chega ao Mundial deste ano com uma geração considerada a mais talentosa de sua história, e apresenta um futebol organizado, de alta intensidade e com muita velocidade.

Esta será a oitava participação consecutiva do Japão em Copas do Mundo, uma sequência iniciada justamente em sua estreia em Mundiais, na França em 1998.

No Catar, em 2022, a seleção surpreendeu ao vencer Espanha e Alemanha na fase de grupos e avançar às oitavas de final, mas acabou eliminada pela Croácia nos pênaltis.

Confira os principais pontos sobre a seleção japonesa.

O que esperar do Japão?

O Japão mostrou seu potencial com vitórias expressivas em amistosos recentes. Além de ter derrotado o Brasil por 3 a 2 em outubro do ano passado, a seleção japonesa venceu a Inglaterra por 1 a 0 em Wembley, em março deste ano, tornando-se a primeira seleção asiática a superar os ingleses, com gol de Kaoru Mitoma.

O atacante, porém, foi cortado da Copa do Mundo por lesão na coxa, o que, segundo o técnico Hajime Moriyasu, deixou a equipe com "um pouco menos de força". Ainda assim, o elenco mantém o otimismo.

Talvez o maior obstáculo da equipe seja mental. Apesar de boas campanhas na fase de grupos, o Japão ainda não venceu uma partida de mata-mata em Copas do Mundo, tendo sido eliminado nas oitavas de final nas quatro ocasiões em que chegou a essa fase.

A seleção também detém o recorde de maior número de jogos disputados em Copas do Mundo sem nunca ter alcançado as quartas de final: 25 partidas.

Quais são os pontos fortes do Japão?

BBC Ayase Ueda marcou oito gols a mais do que qualquer outro jogador da primeira divisão holandesa na temporada 2025-26, consolidando-se como o grande artilheiro da competição

O Japão demonstra conforto tanto com quanto sem a posse de bola, tendo vencido Inglaterra e Brasil mesmo com cerca de 30% de posse em algumas partidas.

A equipe costuma atuar no esquema 3-4-2-1, explorando bem os laterais como peças-chave tanto na construção ofensiva quanto na recomposição defensiva.

No ataque, o centro das atenções é o atacante Ayase Ueda, em boa fase pelo Feyenoord, da Holanda, onde atua como referência dentro da área.

Além das questões táticas e individuais, muitos analistas esportivos destacam que a principal força da seleção japonesa está no forte espírito coletivo, profundamente enraizado na cultura do país, o que se reflete na disciplina e na organização em campo.

E as fraquezas?

Apesar da evolução recente, o Japão desembarcou no Mundial com desfalques importantes. Jogadores como Wataru Endo (Liverpool), Takumi Minamino (Mônaco) e Kaoru Mitoma (Brighton) foram cortados da competição por lesão.

Outro ponto de atenção é a vulnerabilidade em jogadas aéreas, já que parte dos gols sofridos na fase de grupos veio em finalizações de cabeça, especialmente em bolas paradas.

Quais jogadores ficar de olho

Getty Images Takefusa Kubo é visto como uma das principais promessas do futebol japonês e ganhou o apelido de "Messi japonês"

Ayase Ueda: O atacante de 27 anos, que atua sob o comando de Robin van Persie no Feyenoord, chega em grande fase. Ele foi o artilheiro isolado da liga holandesa nesta temporada e marcou o gol da vitória histórica do Japão sobre o Brasil, em outubro do ano passado.

Daizen Maeda: Atacante do Celtic, também é uma das principais apostas da seleção japonesa. Depois de passar 17 jogos sem marcar entre janeiro e abril, ele reagiu no fim da temporada e anotou nove gols em sete partidas, sendo peça importante na conquista de uma improvável dobradinha nacional.

Takefusa Kubo: Considerado um dos jogadores mais talentosos de sua geração no Japão, atua no Real Sociedad, da Espanha, e é visto como uma das principais promessas do futebol japonês desde que foi apelidado de "Messi japonês" ao se transferir para o Barcelona ainda aos 10 anos. Com a lesão de Kaoru Mitoma, o meia deve ganhar ainda mais protagonismo nesta Copa do Mundo.

Quem é o técnico do Japão?

Hajime Moriyasu, de 57 anos, assumiu o comando da seleção japonesa em julho de 2018 e se tornou o primeiro treinador a dirigir o Japão em duas Copas do Mundo consecutivas. Ele afirma ter "o trabalho mais feliz do mundo".

Como jogador, o ex-meio-campista defendeu a seleção japonesa e construiu carreira no Sanfrecce Hiroshima, clube que mais tarde também comandou, levando à conquista de três títulos da J-League.

Reconhecido por sua versatilidade tática e pela capacidade de gestão de elenco, Moriyasu conseguiu manter a competitividade da equipe enquanto promove jovens talentos e conduz a transição entre gerações.

Como o Japão se classificou para a Copa?

O Japão foi a primeira seleção, fora os três países-sede, a garantir vaga na Copa do Mundo, confirmando a classificação em 20 de março de 2025, com três rodadas de antecedência nas Eliminatórias.

Na segunda fase das eliminatórias asiáticas, o Japão caiu em um grupo com Coreia do Norte, Síria e Mianmar e não encontrou resistência: foram seis vitórias em seis jogos, 24 gols marcados e nenhum sofrido, assegurando o primeiro lugar.

Na terceira fase, manteve o ritmo ao superar China, Bahrein e Arábia Saudita. Após empatar com a Austrália, retomou a sequência de triunfos diante da Indonésia e voltou a vencer China e Bahrein.

Jogador com cinco Copas

Yuto Nagatomo, de 39 anos, é o primeiro jogador da seleção japonesa a disputar cinco Copas do Mundo. Ele participou nas edições de 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026.

Em 2010, foi titular nos quatro jogos da campanha encerrada nas oitavas de final. Ele voltou a atuar em todas as partidas nas edições de 2014 e 2018, consolidando-se como peça-chave na lateral esquerda. Em 2022, já como um dos jogadores mais experientes do grupo, foi fundamental nas vitórias contra Alemanha e Espanha.

O veterano atuou na partida desta quinta-feira contra a Suécia.

Campeã até 2050

Em 2005, a Federação Japonesa de Futebol lançou o projeto "JFA 2050 Dream" com a meta de tornar a seleção masculina campeã mundial até 2050. A ideia era ir além dos resultados imediatos e investir na formação de jogadores, na profissionalização das categorias de base e no fortalecimento da liga doméstica, a J-League.

O projeto também refletia a ambição de aproveitar o crescimento do futebol no país desde a criação da J-League, em 1993, e a primeira participação do Japão em Copas do Mundo, em 1998. A meta de longo prazo ajudou a consolidar uma cultura de desenvolvimento contínuo, com foco em técnica, disciplina tática e exportação de jogadores para o futebol europeu.

Embora o objetivo ainda esteja distante, o impacto do plano é visível: o Japão passou a ser presença constante em Copas do Mundo, evoluiu em competitividade e conseguiu vitórias marcantes contra seleções tradicionais, como Alemanha, Espanha, Brasil e Inglaterra.