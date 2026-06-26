InícioMundo
Notícias

Os mapas e gráficos que mostram a magnitude e o impacto dos fortes terremotos na Venezuela

Os fortes terremotos de magnitude 7,2 e 7,5 deixaram, até a noite de quinta, 235 mortos e mais de 4,3 mil feridos, segundo informou o governo.

Os mapas e gráficos que mostram a magnitude e o impacto dos fortes terremotos na Venezuela - (crédito: BBC)
Os mapas e gráficos que mostram a magnitude e o impacto dos fortes terremotos na Venezuela - (crédito: BBC)

Centenas de pessoas morreram e milhares ficaram feridas na Venezuela depois que dois fortes terremotos consecutivos atingiram o país.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Os fortes terremotos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram com 39 segundos de diferença, segundo informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Em seguida, houve cerca de 30 réplicas, afirmou a presidente interina, Delcy Rodríguez.

Mapa mostrando os epicentros dos terremotos que atingiram a Venezuela.
BBC
Gráfico explicando como os terremotos são medidos, levando em consideração sua magnitude e frequência.
BBC

Milhares de pessoas passaram a noite ao relento por medo de novas réplicas, enquanto as operações de resgate e recuperação continuam em Caracas e em outras áreas afetadas, como o estado de La Guaira.

Hotel destruído em La Guaira
BBC

O USGS afirmou que há uma probabilidade superior a 99% de que ocorram réplicas de magnitude 3 ou superior durante a próxima semana, sendo mais provável que aconteçam entre 150 e 860 tremores.

Gráfico dos terremotos na Venezuela
BBC
Mapa mostrando a intensidade do terremoto em Caracas e arredores.
BBC

A Venezuela está localizada em uma zona de intensa atividade sísmica onde convergem duas placas tectônicas: a do Caribe e a da América do Sul.

O duplo terremoto ocorreu "como resultado de uma falha de deslizamento horizontal superficial próxima ao complexo limite entre as placas do Caribe e da América do Sul", explicou o USGS.

"Esse movimento ocorre principalmente por meio de um importante sistema de falhas transcorrentes dextrais que atravessa o norte da Venezuela."

Ilustração mostrando os tipos básicos de falha
BBC
Mapa das principais placas tectônicas do mundo
BBC

A localização do terremoto, sua pequena profundidade (10,0 km) e o mecanismo de deslizamento horizontal dextral são compatíveis com uma ruptura ao longo desse sistema de limites de placas, especificamente no sistema de falhas de Boconó, afirmou o USGS.

Gráfico mostra diferença dos terremotos mais rasos
BBC
Mapa mostrando o limite entre as placas do Caribe e da América do Sul e as falhas de Boconó, San Sebastián e El Pilar.
BBC

Diante da possibilidade de novas réplicas, o USGS recomendou que a população permaneça alerta e procure um local seguro caso ocorra um tremor de grande intensidade.

Muitas pessoas estão optando por montar barracas nas ruas devido ao medo de novas réplicas ou do desabamento de edifícios danificados.

Outras dormem em colchões, colchonetes ou sobre lençóis em jardins e calçadas enquanto aguardam para saber se poderão voltar para suas casas.

Ilustrações mostrando o que fazer para se proteger em caso de terremotos.
BBC
  • Google Discover Icon
BBC
BBC Geral
postado em 26/06/2026 09:34
SIGA
x