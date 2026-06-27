Avião que colidiu contra prédio mais alto de Pequim terminou com a morte do piloto e 13 feridos

Autoridades chinesas do distrito de Chaoyang, uma movimentada área empresarial da capital chinesa, informaram neste sábado, 27, que a aeronave leve esportiva de dois lugares que colidiu com um edifício de grande altura próximo ao Terceiro Anel Viário Leste às 17h55 na sexta-feira, 26, resultou na morte do piloto morto e 13 pessoas feridas.

Na sexta, o serviço global de rastreamento de voos Flightradar24 informou que o avião atingiu a Torre CITIC, também conhecida como China Zun, edifício de mais de 528 metros de altura localizado a leste de um dos principais anéis viários da cidade, em uma região repleta de arranha-céus.

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Com 108 andares e formato inspirado em um antigo vaso chinês para vinho, a Torre CITIC é um dos edifícios mais emblemáticos de Pequim e o mais alto da cidade.

Ainda não se sabe o que causou o acidente, mas agentes seguem investigando o caso. Também não ficou claro se os feridos estavam dentro do edifício ou foram atingidos por destroços da aeronave. Segundo o comunicado oficial, todos receberam atendimento médico.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado).