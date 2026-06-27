Drones iranianos atacam Bahrein; navio é atingido em Ormuz após bombardeios dos EUA

O Irã lançou um ataque com drones contra o Bahrein, enquanto um navio no Estreito de Ormuz foi atingido neste sábado, 27. A ação sugere que essa é uma resposta de Teerã aos bombardeios realizados pelos Estados Unidos durante a madrugada.

Os ataques em toda a região do Golfo Pérsico evidenciam o risco de a guerra envolvendo o Irã voltar a sair do controle, mesmo depois de Irã e Estados Unidos terem firmado um acordo provisório na tentativa de chegar a um pacto definitivo para encerrar o conflito.

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Os Estados Unidos realizaram os bombardeios em resposta a um ataque com drones iranianos contra um navio que tentava deixar o estreito na quinta-feira, dando continuidade a uma série de ofensivas que abalaram o frágil cessar-fogo em vigor na guerra.

O Bahrein é um dos mais contundentes críticos de Teerã e abriga a 5ª Frota da Marinha dos Estados Unidos. Recentemente, o país recebeu o secretário de Estado americano, Marco Rubio, para uma reunião dos ministros das Relações Exteriores do Conselho de Cooperação do Golfo, encerrada com um apelo pelo fim dos ataques iranianos e pela reabertura completa do estreito à navegação.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores do Bahrein informou que "um número de drones iranianos" teve o país como alvo. O governo classificou o ataque como "uma ameaça flagrante à segurança dos cidadãos e residentes".

Mais cedo, neste sábado, a Guarda Revolucionária do Irã divulgou um comunicado, reproduzido pela agência estatal IRNA, afirmando ter atacado diversos locais "do exército terrorista dos Estados Unidos na região". O comunicado não especificou quais áreas foram atingidas.

Enquanto isso, o Centro de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO), ligado às Forças Armadas britânicas, informou que um navio-tanque foi atacado neste sábado no Estreito de Ormuz. Segundo o órgão, a tripulação está em segurança e não houve registro de danos ambientais. Até o momento, ninguém reivindicou o ataque, mas as suspeitas recaíram imediatamente sobre o Irã.

*Conteúdo traduzido com o auxílio de inteligência artificial, editado e revisado pela redação da Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado).