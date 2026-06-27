Quem já está no mata-mata da Copa do Mundo? Veja a tabela e o que falta decidir - (crédito: BBC Geral)

A fase de mata-mata da Copa do Mundo de 2026 começa no próximo domingo (28/6), com nove confrontos já definidos.

O Brasil, que venceu a Escócia por 3 a 0 na quarta-feira e avançou em primeiro lugar do Grupo C, já sabe quem será seu adversário.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A seleção brasileira enfrentará o Japão, segundo colocado do Grupo F, na próxima segunda-feira (29/06), às 14h.

Ao todo, 32 seleções disputarão uma vaga para as oitavas de final em 16 partidas, que serão realizadas entre os dias 28 de junho e 3 de julho.

Até o momento, 22 equipes já se classificaram para o mata-mata, e nove confrontos já estão definidos. Os confrontos são: África do Sul x Canadá; Brasil x Japão; Alemanha x Paraguai; Holanda x Marrocos; Costa do Marfim x Noruega; França x Suécia; Estados Unidos x Bósnia; Austrália x Egito; e Argentina x Cabo Verde.

As outras equipes ainda aguardam as partidas da última rodada para definir seus adversários ou posições dentro dos grupos e seus confrontos.

Os demais classificados e do chaveamento completo dependem dos resultados da rodada final da fase de grupos, que termina neste sábado (27/6).

Confira abaixo quais seleções já estão garantidas no mata-mata, as vagas que seguem em disputa e as datas e horários dos confrontos da próxima fase.

DOM 28 de junho, 16:00 | África do Sul x Canadá

SEG 29 de junho, 14:00 | Brasil x Japão

SEG 29 de junho, 17:30 | Alemanha x Paraguai

SEG 29 de junho, 22:00 | Holanda x Marrocos

TER 30 de junho, 14:00 | Costa do Marfim x Noruega

TER 30 de junho, 18:00 | França x Suécia

TER 30 de junho, 22:00 | México x 3º do Grupo C/E/F/H/I

QUA 1º de julho, 13:00 | Inglaterra x 3º do Grupo E/H/I/J/K

QUA 1º de julho, 17:00 | Bélgica x 3º do Grupo A/E/H/I/J

QUA 1º de julho, 21:00 | Estados Unidos x Bósnia

QUI 2 de julho, 16:00 | Espanha x 2º do Grupo J

QUI 2 de julho, 20:00 | 2º do Grupo K x Croácia

SEX 3 de julho, 00:00 | Suíça x 3º do Grupo E/F/G/I/J

SEX 3 de julho, 15:00 | Austrália x Egito

SEX 3 de julho, 19:00 | Argentina x Cabo Verde

SEX 3 de julho, 22:30 | 1º do Grupo K x 3º do Grupo D/E/I/J/L