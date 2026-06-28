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TRAGÉDIA

Número de vítimas de terremotos na Venezuela chega a 1.450 mil

Organização das Nações Unidas ainda aponta cerca de 50 mil desaparecidos

Members of search and rescue teams carry equipment across the rubble of damaged buildings in Catia La Mar, La Guaira, Venezuela, on June 26, 2026, following deadly earthquakes. The death toll from two powerful earthquakes that devastated Venezuela earlier this week rose to 920 on June 26, National Assembly President Jorge Rodriguez said. (Photo by Federico PARRA / AFP) - (crédito: AFP)
Members of search and rescue teams carry equipment across the rubble of damaged buildings in Catia La Mar, La Guaira, Venezuela, on June 26, 2026, following deadly earthquakes. The death toll from two powerful earthquakes that devastated Venezuela earlier this week rose to 920 on June 26, National Assembly President Jorge Rodriguez said. (Photo by Federico PARRA / AFP) - (crédito: AFP)

O número de mortos pelos terremotos na Venezuela, na última quarta-feira (24/6), subiu para 1.450 mil. A confirmação foi feita pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, em um pronunciamento na TV. A cidade mais afetada foi La Guaira, próxima à capital, Caracas.  

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A Organização das Nações Unidas (ONU) estima que cerca de 50 mil pessoas estejam desaparecidas. O último balanço de mortos havia sido feito nesse sábado (27/6). Anteriormente, o número apontado de vítimas era de 1.430 mil. Segundo o Itamaraty, dois dos mortos são brasileiros. 

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Ao todo, 774 prédios foram danificados. Destes, 189 desabaram, segundo Rodríguez. O número oficial de feridos está em 3.150 mil. Apenas mortes confirmadas entram para a estatística de óbitos. Ou seja, o número pode ser ainda maior, já que existe uma série de dificuldades, como a falta de material, socorristas e uma infraestrutura insuficiente para responder ao desastre, como aponta a ONU. 

As áreas mais afetadas pelos terromotos ficam no litoral leste da Venezuela. O epicentro do tremor aconteceu em de El Guayabo, a 168 km de Caracas. La Guaira, no entanto, foi a que mais sofreu danos. Em Maiquetía, outra fortemente atingida, está localizado o Aeroporto Internacional Simón Bolívar, o principal do país, que está fechado. 

Os terremotos tiveram apenas um minuto de intervalo entre eles. Tiveram epicentro de cinco quilômetros entre si, com magnitudes 7,2 e 7,5. A forte destruição das cidades ainda aconteceu em decorrência da baixa profundidade dos tremores. 

Brasil envia quarto voo para ajuda nas buscas

O governo federal do Brasil enviou neste domingo (28/6) m quarto avião com profissionais dedicados a ajudar as forças locais na Venezuela. A aeronave saiu do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, com 35 bombeiros para dar corpo à ajuda humanitária. 

O governo ainda resgatou 13 brasileiros em território venezuelano. As vítimas procuraram a Embaixada do Brasil em Caracas, em razão do fechamento do aeroporto da cidade. O transporte aconteceu por meio da Força Aérea Brasileira (FAB). Uma aeronave cargueira KC-390 Millennium levou ajudantes para a Venezuela, e voltaria ao Brasil vazia. Portanto, acabou aproveitada para trazer de volta os cidadãos que estavam por lá.  

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Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 28/06/2026 19:21 / atualizado em 28/06/2026 19:21
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