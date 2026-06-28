Número de vítimas de terremotos na Venezuela chega a 1.450 mil

O número de mortos pelos terremotos na Venezuela, na última quarta-feira (24/6), subiu para 1.450 mil. A confirmação foi feita pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, em um pronunciamento na TV. A cidade mais afetada foi La Guaira, próxima à capital, Caracas.

A Organização das Nações Unidas (ONU) estima que cerca de 50 mil pessoas estejam desaparecidas. O último balanço de mortos havia sido feito nesse sábado (27/6). Anteriormente, o número apontado de vítimas era de 1.430 mil. Segundo o Itamaraty, dois dos mortos são brasileiros.

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Ao todo, 774 prédios foram danificados. Destes, 189 desabaram, segundo Rodríguez. O número oficial de feridos está em 3.150 mil. Apenas mortes confirmadas entram para a estatística de óbitos. Ou seja, o número pode ser ainda maior, já que existe uma série de dificuldades, como a falta de material, socorristas e uma infraestrutura insuficiente para responder ao desastre, como aponta a ONU.

As áreas mais afetadas pelos terromotos ficam no litoral leste da Venezuela. O epicentro do tremor aconteceu em de El Guayabo, a 168 km de Caracas. La Guaira, no entanto, foi a que mais sofreu danos. Em Maiquetía, outra fortemente atingida, está localizado o Aeroporto Internacional Simón Bolívar, o principal do país, que está fechado.

Os terremotos tiveram apenas um minuto de intervalo entre eles. Tiveram epicentro de cinco quilômetros entre si, com magnitudes 7,2 e 7,5. A forte destruição das cidades ainda aconteceu em decorrência da baixa profundidade dos tremores.

Brasil envia quarto voo para ajuda nas buscas

O governo federal do Brasil enviou neste domingo (28/6) m quarto avião com profissionais dedicados a ajudar as forças locais na Venezuela. A aeronave saiu do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, com 35 bombeiros para dar corpo à ajuda humanitária.

O governo ainda resgatou 13 brasileiros em território venezuelano. As vítimas procuraram a Embaixada do Brasil em Caracas, em razão do fechamento do aeroporto da cidade. O transporte aconteceu por meio da Força Aérea Brasileira (FAB). Uma aeronave cargueira KC-390 Millennium levou ajudantes para a Venezuela, e voltaria ao Brasil vazia. Portanto, acabou aproveitada para trazer de volta os cidadãos que estavam por lá.



