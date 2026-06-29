EUA diz que sua ajuda à Venezuela após terremotos chega a US$ 300 milhões

US President Donald Trump gestures as he addresses the media during a closing press conference at the G7 summit, in Evian, eastern France, on June 17, 2026. A G7 summit is set to take place June 15 to 17 in the French town of Evian-les-Bains near Switzerland and it will be attended by country leaders as well as the EU's foreign policy chief and ministers from Brazil, Canada, the United Arab Emirates and Turkey. (Photo by Mandel NGAN / AFP) - (crédito: AFP)

A ajuda de emergência dos Estados Unidos para a Venezuela após os terremotos devastadores da semana passada passa agora de 300 milhões de dólares (R$ 1,5 bilhão), informou o governo do presidente Donald Trump nesta segunda-feira (29/6).

A cifra representa o dobro do montante anunciado anteriormente, de 150 milhões de dólares (R$ 775 milhões). "Estes fundos proporcionarão atenção médica de emergência, assistência alimentar, água e saneamento, refúgio, proteção e apoio logístico", assinalou o Departamento de Estado americano em nota.

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A ajuda é canalizada por organizações associadas, entre elas Samaritan's Purse, Catholic Relief Services, a Organização Internacional para as Migrações, o Unicef, o Programa Mundial de Alimentos e a Cruz Vermelha.

Washington, que mandou navios de guerra e ajudou a reabrir parcialmente o danificado aeroporto de Caracas, também enviou para a Venezuela quatro equipes urbanas de busca e resgate, formadas por mais de 300 socorristas e quase duas dúzias de cães de buscas, acrescentou a nota.

Dois terremotos devastadores consecutivos com magnitudes 7,2 e 7,5 sacudiram a costa caribenha da Venezuela na última quarta-feira. O balanço oficial mais recente é de 1.450 mortos e 3.150 feridos. O governo evita falar em desaparecidos, que as Nações Unidas estimam em mais de 50.000.

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Um forte tremor foi sentido nesta segunda-feira em Caracas e no vizinho estado de La Guaira, enquanto as esperanças de encontrar sobreviventes diminuem e cresce a frustração com a resposta do governo.

A assistência dos Estados Unidos para a Venezuela ocorre em um momento em que as tensões entre Washington e Caracas se suavizaram nos últimos meses, depois que as forças americanas capturaram o presidente Nicolás Maduro em janeiro e o governo Trump começou a trabalhar com um governo interino chefiado por Delcy Rodríguez.