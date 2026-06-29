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Ataque a tiros deixa pelo menos 5 mortos na Alemanha

O ataque ocorreu na rua Dankersstrasse, ao sul do centro de Stade

As leis de armas na Alemanha são mais restritivas do que em outros países - (crédito: Reprodução)
As leis de armas na Alemanha são mais restritivas do que em outros países - (crédito: Reprodução)

Cinco pessoas morreram nesta segunda-feira (29/6), em um ataque a tiros a uma instituição de assistência a jovens na cidade de Stade, no norte da Alemanha. Dois suspeitos foram presos.

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A polícia local informou que algumas pessoas ficaram feridas, mas não confirmou o número total de vítimas.

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Segundo as autoridades, o ataque ocorreu na rua Dankersstrasse, ao sul do centro de Stade. Elas também afirmaram que não havia perigo para o público.

Dois suspeitos foram presos, sendo um deles apontado como o autor dos disparos. A polícia informou que trabalha para estabelecer a motivação do ataque e esclarecer como tudo ocorreu.

As leis de armas na Alemanha são mais restritivas do que em outros países, como os Estados Unidos, e ataques do tipo são raros, mas não inéditos.

Stade tem aproximadamente 50 mil habitantes e está localizada a cerca de 40 quilômetros de Hamburgo. (Com informações da Associated Press).

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Agência Estado

Por Agência Estado
postado em 29/06/2026 13:43
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