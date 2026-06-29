Ataque a tiros deixa pelo menos 5 mortos na Alemanha

Cinco pessoas morreram nesta segunda-feira (29/6), em um ataque a tiros a uma instituição de assistência a jovens na cidade de Stade, no norte da Alemanha. Dois suspeitos foram presos.
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A polícia local informou que algumas pessoas ficaram feridas, mas não confirmou o número total de vítimas.
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Segundo as autoridades, o ataque ocorreu na rua Dankersstrasse, ao sul do centro de Stade. Elas também afirmaram que não havia perigo para o público.
Dois suspeitos foram presos, sendo um deles apontado como o autor dos disparos. A polícia informou que trabalha para estabelecer a motivação do ataque e esclarecer como tudo ocorreu.
As leis de armas na Alemanha são mais restritivas do que em outros países, como os Estados Unidos, e ataques do tipo são raros, mas não inéditos.
Stade tem aproximadamente 50 mil habitantes e está localizada a cerca de 40 quilômetros de Hamburgo. (Com informações da Associated Press).