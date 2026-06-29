Equipes de resgate na Venezuela enfrentam 'horas críticas' após terremotos, enquanto número de mortos chega a 1.450

Equipes de resgate seguem correndo contra o relógio para resgatar desaparecidos em terremotos - (crédito: Reuters)

Equipes de resgate na Venezuela enfrentam "horas críticas" para resgatar sobreviventes dos dois terremotos que atingiram o país esta semana, segundo afirmou Jorge Rodríguez, presidente da Assembleia Nacional, neste domingo (28/06).

O número de pessoas que morreram em consequência dos terremotos fatais subiu para 1.450, segundo dados divulgados pelas autoridades. No momento, há 3.150 feridos.

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No início do domingo, a Unicef ??estimou que 1,8 milhão de pessoas precisavam de ajuda humanitária após o incidente, incluindo 680 mil crianças.

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento também estimou o custo dos "danos físicos diretos" em US$ 6,7 bilhões (R$ 34 bilhões), ou cerca de 6% do PIB do país.

Na noite de sábado, a tragédia completou 72 horas — um prazo considerado crucial para que se consiga salvar vidas.

Especialistas indicam que, após esse período, as chances de se encontrar alguém com vida diminuem drasticamente. Mas essa janela de tempo pode ser mais longa se as pessoas presas nos escombros tiverem acesso a alimentos e água enquanto o resgate é feito.

Segundo Rodríguez, 774 prédios desabaram ou foram afetados pelos terremotos. Um total de 12.721 pessoas foram desalojadas.

Moradores e familiares vasculham desesperadamente os escombros em busca de sinais de sobreviventes — e há relatos de que, apesar do grande apoio internacional à Venezuela, as equipes de resgate não estão sendo suficientes para dar agilidade ao trabalho de buscas.

O aeroporto de Valência — localizado a cerca de duas horas e meia de carro de Caracas — segue recebendo dezenas de equipes de resgate de diversos países.

O presidente da Assembleia Nacional informou no sábado, em pronunciamento na televisão, que foram registradas mais de 430 réplicas desde os terremotos iniciais. "Isso demonstra o poder devastador e letal que este terremoto, estes dois terremotos e suas réplicas também tiveram", acrescentou Rodríguez.

A presidente em exercício da Venezuela, Delcy Rodríguez, disse ter esperanças de que as equipes de resgate encontrem sobreviventes. Segundo ela, 33 pessoas foram resgatadas durante o fim de semana.

A ONU estima que 50 mil pessoas possam estar desaparecidas.

Em um vídeo publicado pelo governo venezuelano, Delcy Rodríguez agradeceu a todos os socorristas pelo seu trabalho nos esforços de recuperação até agora. Segundo ela, o "mais estratégico" é o resgate das pessoas que ainda estão vivas, que "é a nossa prioridade".

"Temos fé e esperança de que iremos resgatá-los."

Foi declarado estado de emergência e os serviços de aeroporto, trem e transporte público foram suspensos.

Os feridos estão sendo tratados em instalações médicas improvisadas e um alto funcionário do governo venezuelano informou que centenas de socorristas internacionais chegaram ao país, com mais a caminho.

Os centros médicos que permanecem em funcionamento estão sobrecarregados. Profissionais de saúde disseram à BBC que, mesmo antes do desastre, o país já tinha dificuldades para tratar os pacientes.

'Evento mais trágico em 123 anos'

Reuters Equipes de resgate seguem correndo contra o relógio para resgatar desaparecidos em terremotos

Segundo Jorge Rodríguez, que é irmão da presidente interina Delcy Rodríguez, os dois terremotos foram "o evento mais trágico que esta República sofreu nos últimos 123 anos".

No estado de La Guaira, uma das áreas mais afetadas, há uma "destruição tremenda", disse Rodríguez, que pediu aos venezuelanos que evitem se deslocar para a região para não sobrecarregar as vias e permitir o trabalho das máquinas e das equipes de emergência.

O acesso a La Guaira permanecia restrito neste sábado, segundo a Reuters. As autoridades mantinham bloqueios na principal rodovia que liga a região a Caracas, já que o trânsito dificultava a passagem dos veículos de emergência, e os civis que não integravam as equipes oficiais de resgate precisavam de credenciais para passar pelos postos de controle.

Moradores da região vêm se queixando desde quarta-feira de que ninguém foi ajudá-los e afirmam não dispor do maquinário pesado necessário para resgatar sobreviventes entre os escombros dos edifícios destruídos.

Segundo Rodríguez, até sábado (27), mais de 73,7 mil famílias haviam recebido assistência direta, e 7,2 milhões de quilos de alimentos foram distribuídos nas áreas atingidas pelo desastre, especialmente no estado de La Guaira.

Ao todo, 21 delegações internacionais foram mobilizadas para apoiar as operações de resgate, totalizando 2.242 socorristas e 96 equipes com cães farejadores.

Mais de 30 mil pessoas — entre militares e policiais, socorristas, médicos e paramédicos, equipes de apoio, psicólogos e outros especialistas — estão prestando assistência, de acordo com o presidente da Assembleia Nacional.

Vozes dos sobreviventes

A maior autoridade da ONU para ajuda humanitária disse à BBC que o sábado seria "crucial" para as operações de socorro, à medida que equipes internacionais de resgate chegam ao país.

Tom Fletcher — que é secretário-geral-adjunto para Assuntos Humanitários e Coordenador de Socorro de Urgência da ONU — disse que as equipes de resgate são "alertadas minuto a minuto, hora a hora, pelo som dos sobreviventes sob os escombros".

"O pior é quando essas vozes se calam", disse Fletcher.

A ONU estimou no sábado que cerca de sete milhões de pessoas podem ter sido afetadas pelos terremotos.

O número exato de pessoas desaparecidas não está claro. A presidente em exercício da Venezuela estimou o número em 172 em uma atualização na sexta-feira.

Mas à agência de notícias AFP, Fletcher disse que mais de 50 mil pessoas estão desaparecidas. Um site independente sobre pessoas desaparecidas, administrado por civis, também estima o número em dezenas de milhares, relatando mais de 54 mil pessoas que não foram contatadas por familiares.

O site mostra ainda que 12.215 pessoas foram localizadas, mas não divulga em que condições foram encontradas.

Fletcher disse que a resposta global aos terremotos fatais tem sido "muito boa".

Com a chegada de equipes da Rússia, Ucrânia, Estados Unidos, Europa e Oriente Médio, "a política fica totalmente em segundo plano neste momento", disse ele.

A ONU mobilizou 39 equipes de resgate e registrou a chegada de quase 2 mil socorristas internacionais à Venezuela para prestar assistência.

Reuters Equipes internacionais de resgate continuam sendo enviadas para a Venezuela

As equipes da ONU contam também com 111 cães de resgate.

O secretário da ONU disse que, como a entidade perdeu "quase metade" de seu orçamento de ajuda humanitária nos últimos 18 meses, o financiamento para operações de resgate vem sendo um desafio.

Levantamentos feitos pela imprensa internacional mostraram que há muitos cidadãos estrangeiros entre as vítimas fatais do terremoto.

Em Portugal, o governo informou que 28 cidadãos portugueses morreram, segundo veículos de comunicação locais.

Sete cidadãos chineses morreram, informou a agência de notícias Xinhua, citando a embaixada da China na Venezuela.

A imprensa espanhola relatou a morte de cinco cidadãos do país e o desaparecimento de outros 119, citando o ministro das Relações Exteriores, José Manuel Albares.

O Ministério das Relações Exteriores da Itália informou a morte de um cidadão ítalo-venezuelano em decorrência dos terremotos consecutivos.

Dois cidadãos brasileiros também estão entre as vítimas fatais, confirmou o governo brasileiro. O Itamaraty informou que presta assistência consular às famílias e não divulgará dados pessoais das vítimas.

'Com as próprias mãos'

A Cruz Vermelha Internacional disse que os esforços de resgate estão sendo dificultados por estradas bloqueadas e pela destruição generalizada após os terremotos.

A diretora regional para as Américas, Loyce Pace, disse à BBC que as equipes de resgate "tiveram de recorrer a motocicletas e outros meios de transporte [em vez de ambulâncias], pois as ruas estão muito lotadas de pessoas".

Fortes tremores secundários continuam ameaçando prédios danificados, tornando as operações de resgate mais perigosas.

"O tempo está se esgotando rapidamente para quaisquer sobreviventes que ainda possam estar sob os escombros. Precisamos chegar até eles da maneira mais rápida e fácil possível", diz ela.

Segundo Pace, também há relatos extraordinários de sobrevivência e humanidade.

Ela conta que um funcionário da Cruz Vermelha resgatou sua família dos escombros "com as próprias mãos", enquanto outros cantavam para pessoas presas sob prédios desabados, para tranquilizá-las de que não foram esquecidas enquanto as equipes de resgate trabalham para alcançá-las.

Getty Images Imagem aérea mostra destruição em La Guaira

Uma família disse à BBC que está tentando resgatar um homem de 31 anos — identificado como Carlos Eduardo — que está preso sob os escombros. A família vem chamando por ele há dois dias.

"Mais ou menos uma hora e meia atrás, tivemos notícias dele. Ele não chegou a falar, apenas gemeu", disse à BBC o primo. Desde então, o homem preso nos escombros não respondeu mais.

Equipes de resgate e cães farejadores da Espanha chegaram ao local, mas se retiraram após não encontrarem nenhum sinal de vida.

No entanto, a família de Carlos permaneceu no local, continuando a remover os escombros na tentativa de encontrá-lo.

Em outro local, as equipes de resgate conseguiram salvar um bebê recém-nascido, que voltou para sua família, em um momento emocionante que foi aplaudido pelos socorristas.

Como aconteceram os terremotos

Os terremotos, com magnitudes de 7,2 e 7,5, ocorreram com menos de um minuto de intervalo, enquanto a maioria das pessoas estava em casa devido a um feriado nacional.

O primeiro tremor de magnitude 7,2 na escala Richter atingiu a região da costa central do país, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).

O terremoto ocorreu às 18h04 no horário local e teve seu epicentro próximo à cidade de San Felipe, no estado de Yaracuy, cerca de 280 quilômetros a oeste de Caracas.

Apenas 39 segundos depois, o USGS registrou um segundo terremoto, ainda mais forte, de magnitude 7,5. O epicentro foi localizado próximo ao município de Yumare, um pouco mais ao norte do epicentro inicial.

BBC

Os tremores foram sentidos também no Norte do Brasil — nos Estados de Roraima, Amazonas, Pará e Amapá — mas não houve vítimas ou grandes estragos.

Um dos terremotos foi o mais forte registrado no país desde 1900, segundo dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos.

O catálogo de terremotos da agência governamental indica que um terremoto de magnitude 7,7 atingiu as proximidades da costa da Venezuela em 29 de outubro de 1900, evento conhecido como o terremoto de San Narciso.

Um dos fatores cruciais que determinam o impacto de um terremoto na população é a profundidade em que ele ocorre em relação à superfície da Terra.

Um terremoto acontece quando duas partes da Terra se deslocam repentinamente uma em relação à outra, liberando uma grande quantidade de energia. Quando essa energia chega à superfície, provoca tremores no solo.

Quanto mais próximo da superfície, mais intensos são os tremores e maior o potencial de danos.

Os dois terremotos em rápida sucessão de quarta-feira foram muito superficiais, ocorrendo a menos de 30 km de profundidade.