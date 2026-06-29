Qual o caminho até o hexa? Quem o Brasil precisa vencer para chegar à final

Inglaterra pode ser um dos adversários do Brasil nas quartas de final caso Seleção brasileira avance - (crédito: Getty Images)

A vitória por 2 a 1 sobre o Japão nesta segunda-feira (29/6) colocou o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo 2026 e deixou a Seleção mais perto do tão sonhado hexacampeonato.

O adversário será o vencedor do confronto entre Costa do Marfim x Noruega, que acontece nesta terça-feira (30/6).

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O duelo pelas oitavas de final está marcado para o próximo domingo (5/7), às 17h, no estádio de Nova Jersey, nos Estados Unidos, onde o Brasil estreou no Mundial.

Se avançar, a equipe comandada por Carlo Ancelotti ainda terá mais três partidas pela frente para conquistar o título: quartas de final, semifinal e a decisão, marcada para 19 de julho.

Confira os possíveis adversários do Brasil caso a seleção avance até a final da Copa do Mundo e a data dos jogos.

Quartas de final

Getty Images Inglaterra pode ser um dos adversários do Brasil nas quartas de final caso Seleção brasileira avance

Se vencer nas oitavas de final, o Brasil voltará a campo no sábado (11/7), às 18h (de Brasília), pelas quartas de final.

Há quatro possibilidades de adversários: México, Equador, Inglaterra e República Democrática do Congo.

De um lado, mexicanos e equatorianos se enfrentam nesta terça-feira, enquanto ingleses encaram os congoleses na quarta.

Os vencedores desses confrontos disputam uma vaga nas quartas, quando enfrentarão quem avançar do duelo da Seleção Brasileira.

Semifinal

Getty Images Um clássico entre Brasil x Argentina pode acontecer na semi-final da Copa de 2026

Caso avance às semifinais, o Brasil jogará na quarta-feira (15/7), às 16h (de Brasília).

O adversário sairá do outro lado da chave, que reúne Argentina, Cabo Verde, Austrália, Egito, Colômbia, Gana, Suíça e Argélia.

Para chegar à semifinal, uma dessas seleções precisará vencer três confrontos eliminatórios. Entre os possíveis rivais da Seleção, pode vir um clássico contra a Argentina.

Final

Getty Images A França, uma das favoritas a vencer a Copa do Mundo, só enfrentaria o Brasil em uma final

Se avançar até a decisão, o Brasil voltará a campo no domingo (19/7), às 16h (de Brasília), em busca do hexacampeonato.

O adversário sairá da outra metade do chaveamento, que reúne algumas das principais potências da competição.

Entre as seleções que ainda disputam uma vaga na final estão França, Espanha, Alemanha, Portugal, Holanda, Bélgica, Estados Unidos e Canadá, além de Suécia, Paraguai, Marrocos, Croácia, Áustria, Senegal e Bósnia e Herzegovina.

Como essas equipes estão no mesmo lado da chave, elas se enfrentam ao longo das oitavas, quartas e semifinais. Assim, apenas uma delas chegará à decisão para enfrentar o Brasil, caso a Seleção confirme a classificação.