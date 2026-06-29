'Bebê foi meu motor para estar acordada e em alerta': o relato de mãe resgatada com filho de 18 dias de escombros de terremoto na Venezuela

Dayana Patiño e seu filho já haviam sido dados como mortos, contou uma voluntária à imprensa; eles foram resgatados na quinta-feira em La Guaira - (crédito: Merly Andreina Quintero)

Uma mãe que foi resgatada dos escombros de sua casa destruída na Venezuela com seu bebê de 18 dias contou à BBC como seu filho a ajudou a sobreviver.

Dayana Patino disse que seu filho, Juan David, lhe deu "motivação para ficar acordada e alerta".

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"Enquanto ele estivesse vivo, eu estaria viva. De vez em quando, eu tocava seu nariz para ter certeza de que ele ainda estava respirando", disse ela.

Imagens do resgate foram compartilhadas em todo o mundo, e Juan David se tornou um símbolo de esperança na Venezuela, que foi devastada pelos dois terremotos que atingiram o país na quarta-feira (24/06), matando pelo mais de 1.700 pessoas.

Dezenas de milhares de pessoas estão desaparecidas no que a presidente interina do país, Delcy Rodríguez, descreveu como a "catástrofe natural mais brutal" da história da Venezuela.

As buscas continuam, mas as esperanças de encontrar mais sobreviventes estão diminuindo.

Em uma clínica na capital venezuelana, Caracas, no domingo (28), Dayana contou à BBC sobre as horas terríveis que passou sob os escombros, segurando seu filho pequeno junto ao corpo e rezando para que fossem salvos.

Ela estava lavando a louça em seu apartamento no oitavo andar, na região costeira de La Guaira, no norte do país, quando os terremotos começaram. Imediatamente, correu para abraçar o filho, pensando que seria "apenas um tremor leve".

"Senti como se estivesse voando. Depois, senti como se estivesse afundando na água e na terra, e então caí no buraco onde fiquei. Não sei como não soltei meu bebê, porque eu estava voando. Fui esmagada contra os móveis", disse ela.

Imediatamente, ela disse que começou a gritar, mas logo percebeu que ninguém a ouvia.

Merly Andreina Quintero Dayana Patiño e seu filho já haviam sido dados como mortos, contou uma voluntária à imprensa; eles foram resgatados na quinta-feira em La Guaira

"Eu disse para mim mesma: 'Não vou desperdiçar minha energia - vou gritar quando for necessário, quando ouvir vozes ou passos por perto'", disse ela.

"Não sei como consegui manter a calma, porque minha perna esquerda estava presa sob o concreto. Eu não conseguia me mexer. Minha têmpora estava pressionada contra uma rocha."

Dayana disse que encontrou esperança quando sentiu uma Bíblia embaixo dela.

"Ali começou minha jornada de sobrevivência", disse ela. Na escuridão dos escombros, ela conseguiu ver um "ponto de luz que parecia a lua".

Ela afirma que seu resgate aconteceu depois que ouviu seu irmão chamando seu nome.

"Eu disse para mim mesma: esta é minha única chance. Gritei com toda a força dos meus pulmões... Gritei 'Estou aqui' com toda a minha força, e ele disse: 'Eu te encontrei e prometo que não vou embora até te tirar daqui'."

Ele cumpriu a promessa, e uma delicada operação de resgate foi realizada para tirar mãe e bebê dos escombros na noite de quinta-feira (25).

Dayana sofreu ferimentos em ambas as pernas quando o terremoto atingiu a região, enquanto Juan, felizmente, sofreu apenas ferimentos leves.

BBC A casa da família foi completamente destruída

O marido de Dayana, Gerson, tinha acabado de chegar em casa e estacionar o carro quando os terremotos atingiram a região. Ele conseguiu pular uma cerca e se salvar.

Ao ver o que havia acontecido com o prédio onde moravam, ele temeu o pior.

O momento do resgate de seu bebê e de sua esposa foi "um milagre", disse ele.

Em imagens amplamente compartilhadas do resgate, Gerson aparece fechando os olhos com força e inclinando a cabeça para trás, em direção ao céu, enquanto abraça o filho, tomado pela emoção.

"Foi indescritível. Pensei que eles estivessem mortos. E quando vi meu filho, senti como se tivesse nascido de novo. Eu não conseguia acreditar... Senti a vida voltar para mim", disse ele à BBC sobre aquele momento.

A casa de Gerson e Dayana foi destruída, juntamente com todos os seus pertences, e eles estão devastados porque seu cachorro de estimação ainda está desaparecido, mas dizem que agora vão "recomeçar do zero".

"Perdemos quase tudo, mas aqui estamos... Vamos reconstruir tudo o que perdemos", prometeu Gerson.

Reportagem adicional de Euridice Ledezma