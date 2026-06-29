Chaveamento da Copa do Mundo 2026: tabela do mata-mata, confrontos e horários dos próximos jogos - (crédito: BBC Geral)

A fase de mata-mata da Copa do Mundo de 2026 começou no domingo (28/6), com todos os confrontos já definidos após os últimos jogos do grupo J.

O Brasil, que avançou em primeiro lugar do Grupo C e já eliminou o Japão nos 16 avos de final, agora aguarda seu adversário nas oitavas, que será definido na terça-feira (30/6) no jogo entre Costa do Marfim e Noruega.

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Confira abaixo as datas e horários de todos os jogos da próxima fase (no horário de Brasília).

No total, 16 times foram eliminados já na fase de grupos. Doze deles caíram por ficarem em último lugar nos seus grupos:

República Tcheca

Catar

Haiti

Turquia

Curaçao

Tunísia

Nova Zelândia

Arábia Saudita

Iraque

Jordânia

Uzbequistão

Panamá

Além deles, foram eliminados os quatro terceiros colocados com pior pontuação:

Irã

Coreia do Sul

Escócia

Uruguai

Os terceiros colocados que conseguiram vaga no mata-mata foram: