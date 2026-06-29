Com vitória dramática nos pênaltis, Paraguai bate a Alemanha e avança às oitavas de final - (crédito: Getty Images)

O Paraguai surpreendeu a tetracampeã mundial Alemanha e protagonizou uma das maiores zebras da Copa do Mundo de 2026, ao garantir vaga nas oitavas de final após vitória dramática nos pênaltis nesta segunda-feira (29/6).

No tempo regulamentar, o confronto foi intenso e terminou empatado em 1 a 1. Após Enciso abrir o placar para o Paraguai aos 41 minutos do primeiro tempo, Havertz colocou a Alemanha de volta na partida com um belo gol de cabeça aos 9 minutos do segundo tempo.

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Na prorrogação, a tensão aumentou ainda mais. Tah chegou a marcar um gol que poderia ter colocado a Alemanha em vantagem, mas o lance acabou sendo anulado de forma polêmica pelo VAR, gerando forte contestação dos alemães.

A decisão ficou para os pênaltis — e o roteiro caótico continuou. Em uma disputa marcada por falhas, Havertz, Woltemade e Tah desperdiçaram suas cobranças pela Alemanha.

Do outro lado, o Paraguai também perdeu duas penalidades, mas conseguiu se recuperar na sequência. Coube a Canale converter a cobrança decisiva e selar a classificação histórica.

Essa é a primeira vez na história das Copas que a Alemanha perde uma disputa de pênaltis.

Com o resultado, o Paraguai avança às oitavas de final e enfrentará França ou Suécia no próximo sábado, às 22h (horário de Brasília).

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Após o apito final, a emoção tomou conta do estádio.

"As pessoas à nossa frente estão em lágrimas. Elas não conseguem acreditar. Este deve ser um dos maiores resultados da história do futebol paraguaio", relatou Pat Nevin, ex-ponta escocês no programa BBC Radio 5 Live no Estádio de Boston.

"A Alemanha pode até ter sido melhor no jogo, mas é preciso concluir. Eles tiveram as chances, mas não aproveitaram", complementou.

Emocionado, o zagueiro do Paraguai Gustavo Gómez, que joga no Palmeiras, dedicou a vitória ao povo paraguaio.

"Eu acho que o que estamos sentindo agora é muito difícil de explicar. Estou muito orgulhoso dos meus companheiros, da equipe. Acredito que, considerando tudo o que foi dito, tudo o que passamos, o que quero destacar do meu time é o quanto somos unidos. Somos incrivelmente fortes", afirmou.

"Hoje foi um jogo em que precisávamos mostrar as nossas verdadeiras cores como seleção paraguaia. A Alemanha sabia que seria muito difícil para eles. Sabiam que iríamos lutar para não sermos derrotados. Dedico isso a todo o povo do Paraguai."

A Alemanha chegou ao mata-mata da Copa do Mundo depois de terminar a fase de grupos em primeiro lugar no Grupo E, com seis pontos.

Já o Paraguai se classificou em terceiro lugar do grupo D. A equipe sul-americana perdeu para os Estados Unidos na estreia por 4 a 1, venceu a Turquia por 1 a 0 e empatou com a Austrália por 0 a 0.

Disputa nos pênaltis

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A Alemanha abriu a disputa de pênaltis, mas nunca chegou a estar em vantagem. Kai Havertz desperdiçou a primeira cobrança da sua seleção, abrindo o caminho para o Paraguai.

Na sequência, Antonio Sanabria também errou, chutando para fora e mantendo o equilíbrio na série.

Os erros continuaram. O atacante Nick Woltemade teve sua cobrança defendida por Orlando Gill, enquanto o Paraguai voltou a desperdiçar uma chance de encerrar a disputa: Fabián Balbuena parou na defesa do veterano Manuel Neuer, de 40 anos.

Mas Jonathan Tah isolou sua cobrança para a Alemanha antes do zagueiro José Canale converter um chute decisivo que selou a classificação paraguaia por 4 a 3.

Após a eliminação, Kai Havertz lamentou:

"Não tenho muito o que dizer. Esta é agora a minha segunda Copa do Mundo e, mais uma vez, não conseguimos avançar para a próxima fase. Quero pedir desculpas por isso. Estamos todos muito desapontados. Tínhamos muitos planos para este Mundial."