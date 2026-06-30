Goleador, 'rival' de Gabriel Magalhães e youtuber: quem é Haaland, o maior astro da Noruega

Erling Haaland parou no gramado de Dallas, com um sorriso largo no rosto e um capacete de viking torto sobre a cabeça. Aproveitava cada segundo daquele momento.

A Noruega tinha acabado de vencer a Costa do Marfim por 2 a 1 e conquistar a primeira vitória em um mata-mata de Copa do Mundo de sua história. A comemoração reuniu jogadores e torcedores na já tradicional celebração da "remadava Viking", comandada por Martin Odegaard ao som do tambor.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Haaland marcou o gol da vitória. Não foi seu gol mais bonito pela seleção. Mas foi, sem dúvida, o mais importante.

A Noruega tornou-se a primeira seleção europeia a garantir vaga nas oitavas de final, conseguindo o que Alemanha e Holanda não conseguiram. O feito iguala a melhor campanha do país em Copas do Mundo, em sua última participação em 1998.

Agora, os noruegueses enfrentam a Seleção brasileira no próximo domingo (5/7) em um duelo que promete ser um dos grandes jogos do torneio.

Para Haaland, esse gol dá um novo peso ao impressionante retrospecto pela seleção. Ele soma agora 60 gols em 53 partidas pela seleção principal — média de um gol a cada 72 minutos.

Agora, no Mundial, ele já marcou 5 gols.

A última vez que a Noruega disputou uma Copa do Mundo, Haaland ainda nem havia nascido. Ao ajudar a garantir a classificação da seleção para as oitavas de final, ele concluiu uma missão que carregou sobre os ombros durante anos.

Ainda nas Eliminatórias, as esperanças de que o país escandinavo encerrasse um jejum de 28 anos sem disputar uma Copa do Mundo estavam depositadas no atacante de 25 anos muito antes de ele marcar 16 gols em oito partidas na campanha pré-Copa.

Getty Images Haaland marcou 55 gols em 49 partidas por seu país

Essas expectativas em torno do centroavante do Manchester City já vêm do início de sua adolescência, quando seu talento foi descoberto pelo Bryne, da Noruega, e ele passou rapidamente pelas categorias de base do clube.

Seu talento floresceu e seu potencial se consolidou ao longo de uma carreira cuidadosamente construída para favorecer seu desenvolvimento.

Agora, depois de conquistar tudo o que havia para conquistar no futebol de clubes com o Manchester City, ele também está se destacando na seleção nacional.

Mas a história poderia ter sido diferente.

Nascido em Yorkshire, o atacante tinha direito de defender a Inglaterra. No entanto, sua identificação com o país de origem fez com que essa possibilidade praticamente nunca existisse, mesmo sabendo que as chances de conquistar títulos internacionais seriam pequenas.

Essa decisão poderia ter resultado em um destino que nenhum astro deseja: uma carreira sem disputar uma Copa do Mundo.

Haaland escapou desse cenário. Mas como é ser um astro mundial vindo de um país com apenas 5,5 milhões de habitantes?

E será que é realmente apenas Haaland quem está levando a Noruega à Copa do Mundo?

Três Leões ou viking?

Em 2020, quando o então técnico da Inglaterra, Gareth Southgate, foi questionado sobre a possibilidade de Haaland defender a seleção dos Três Leões, ele descartou rapidamente essa hipótese.

"Jogadores como ele normalmente sabem muito bem por qual seleção querem jogar", disse Southgate. "Ele sente essa ligação com o país que representa hoje, e isso sempre merece respeito."

Haaland nasceu em Leeds, em 2000, quando seu pai, o também jogador Alf-Inge, ainda vivia na cidade, pouco depois de deixar o Leeds United para se transferir ao Manchester City.

A família mudou-se para Bryne, na Noruega, três anos depois, quando Alf-Inge encerrou a carreira devido a uma lesão, que também pôs fim à sua passagem pelo City.

O talento do jovem Haaland foi identificado muito cedo. Ele rapidamente avançou pelas categorias de base do Bryne antes de ser contratado pelo Molde, em 2017, clube então comandado por Ole Gunnar Solskjaer.

Solskjaer ajudou a transformar Haaland na potência ofensiva que ele é hoje e, desde então, costuma elogiar o jogador.

O jovem atacante começou a chamar atenção durante sua passagem pelo Red Bull Salzburg, mas foi no Borussia Dortmund que realmente se apresentou ao mundo.

A transferência de Erling Haaland para o Manchester City, em 2022, foi vista por muitos como inevitável, tanto pela história de seu pai no clube quanto por sua própria paixão pelo futebol inglês.

Em meio a todas as mudanças, ao sucesso e aos momentos marcantes de sua vida, Haaland nunca deixou de sentir o chamado de casa. Ele retorna com frequência ao país natal, onde possui vários imóveis.

"Apesar de seu status de superstar global, Haaland continua exatamente a mesma pessoa", disse o jornalista norueguês Andreas Korssund à BBC Sport.

"Ele sabe perfeitamente de onde veio e visita regularmente sua pequena cidade natal, em Rogaland. Tem um enorme orgulho de suas origens e sempre se coloca à disposição da imprensa norueguesa quando está defendendo a seleção."

Haaland já falou sobre o desejo de administrar uma fazenda em seu país quando se aposentar e costuma ser visto caminhando por Oslo, onde possui um apartamento.

Ele também abraçou a herança viking da Noruega e demonstra enorme orgulho em representar seu país.

Essa identificação com suas raízes também explica por que ele usa o nome completo Braut Haaland nas costas da camisa da seleção. Braut é o sobrenome de solteira de sua mãe, e combinar esse sobrenome ao do pai é uma tradição comum na Noruega.

"Haaland significa tudo para a Noruega", afirma Korssund.

"Ele se tornou um astro sem precedentes no maior esporte do mundo. Um país de pouco mais de 5,5 milhões de habitantes produzir um dos maiores jogadores de futebol do planeta é algo gigantesco."

Getty Images A camisa da seleção norueguesa de Haaland homenageia tanto o sobrenome de sua mãe quanto o de seu pai

Além das participações consecutivas nas Copas de 1994 e 1998, a Noruega passou por longos períodos afastada das principais competições internacionais. Sua última presença em um grande torneio havia sido na Eurocopa de 2000.

Isso significa que a lista de grandes jogadores noruegueses que nunca disputaram uma Copa é extensa.

Mas muitos consideram que a atual seleção representa a "Geração de Ouro" do futebol norueguês e, embora os números de Haaland possam sugerir uma equipe dependente de um único jogador, a realidade é que ele não é o único responsável pela classificação.

O meio-campista Martin Odegaard chegou aos Estados Unidos depois de conquistar a Premier League com o Arsenal. Kristoffer Ajer, Jorgen Strand Larsen e Oscar Bobb também são jogadores consolidados na elite do futebol europeu.

"Enxergamos isso de forma parecida com o que aconteceu com a geração de ouro da Bélgica alguns anos atrás: uma nação relativamente pequena que simplesmente respira futebol", disse Korssund.

A Noruega pode ter bastante qualidade em seu elenco, mas ninguém entre seus companheiros ultrapassa as fronteiras do esporte como Haaland.

Sua fama já se aproxima da de Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo. E a Noruega jamais teve um jogador com esse nível de projeção.

Não é um norueguês típico: o fator celebridade

Com 1,95 metro de altura e os longos cabelos loiros, Haaland se tornou um dos jogadores mais famosos do futebol mundial.

Seu carisma apareceu cada vez mais durante sua passagem pelo Manchester City, e seu humor, muitas vezes bastante britânico, conquistou os torcedores.

Seu canal no YouTube, onde publica vídeos mostrando um "dia na vida", reúne mais de 2 milhões de inscritos. Além disso, ele participará do filme de animação ViQueens, dando voz a um viking chamado, naturalmente, Haaland.

Mas Haaland não é exatamente o herói norueguês tradicional.

"Ele é confiante e pode ser um pouco ousado. Sabe o próprio valor, conhece sua qualidade e acredita muito em si mesmo", afirma o jornalista norueguês Lars Sivertsen.

"Na Escandinávia existe uma cultura mais voltada para a humildade. Erling reclamaria se ficasse no banco de reservas. Então, acho que ele foge um pouco do perfil típico dos noruegueses", continua.

"Isso faz dele um herói interessante para nós, porque inevitavelmente haverá momentos de reação negativa."

Mas, sobre a disputa com o Brasil no domingo, Haaland demonstrou humildade. Ao ser questionado sobre quais as chances dos noruegueses contra a seleção brasileira, o camisa 9 respondeu: "Pequenas possibilidades".

Na disputa contra a Seleção brasileira no próximo domingo, um grande confronto é esperado: o de Haaland com o zagueiro Gabriel Magalhães.

Rivais frequentes na Premier League, o atacante do Manchester City e o defensor do Arsenal protagonizaram uma série de confrontos acalorados nos últimos anos.

Michael Regan/Getty Images Há grandes expectativas envolvendo o duelo entre Gabriel Magalhães, do Brasil, e Erling Haaland nas oitavas de final da Copa

Em setembro de 2024, após o City arrancar um empate nos acréscimos, Haaland arremessou a bola na cabeça de Gabriel, que lamentava o gol sofrido. Meses depois, na goleada do Arsenal por 5 a 1 sobre o City, o brasileiro respondeu com provocações ao comemorar um gol e ao ironizar o atacante durante a partida.

O capítulo mais recente da rivalidade aconteceu nesta temporada. Na vitória do City por 2 a 1 em abril, Haaland marcou o gol decisivo e voltou a se desentender com Gabriel. Após um empurrão e uma encarada entre os dois, o zagueiro fez um movimento de cabeçada que gerou debate sobre uma possível expulsão.

"Acho que, se eu tivesse caído no chão, seria um lance para expulsão", disse Haaland à Sky Sports. "Não vou cair tão fácil assim."

Com informações de Emma Smith, da BBC Sport