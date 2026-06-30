Após crise com Flávio, Michelle Bolsonaro deixa presidência do PL Mulher

Michelle Bolsonaro ao lado de seus aliados, o senador Eduardo Girão (Novo-CE) e a vereadora de Fortaleza Pricilla Costa (PL-CE), vice-presidente do PL Mulher - (crédito: Reprodução Instagram/Michelle Bolsonaro)

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) anunciou nesta terça-feira (30/6) que deixou a presidência do PL Mulher.

Em um comunicado nas redes sociais, Michelle afirmou que a decisão foi tomada após se reunir com o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, e tem como objetivo se "dedicar integralmente" aos cuidados com o marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e a filha.

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"Após muito refletir com meu marido sobre o momento em que estamos vivendo em nossa família, reuni-me com o presidente do Partido Liberal na tarde de hoje e lhe comuniquei a minha decisão de deixar a Presidência do PL Mulher para me dedicar — integralmente — aos cuidados para com o meu marido e minha filha", escreveu.

Desde março deste ano, Bolsonaro cumpre pena em prisão domiciliar em Brasília devido ao seu quadro de saúde.

A medida foi concedida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por um período inicial de 90 dias, após o ex-presidente ser internado no hospital com uma broncopneumonia.

A saída de Michelle do PL Mulher ocorre poucos dias depois dela e do senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) protagonizarem uma crise pública.

Na última semana, Michelle divulgou dois vídeos com críticas diretas ao enteado.

Nas gravações, que somam 27 minutos, Michelle responde às cobranças para se empenhar no apoio à pré-candidatura do seu enteado e disse ter recebido uma "punhalada" dele no ano passado, quando a família Bolsonaro viveu uma crise em torno das articulações políticas para as eleições no Ceará.

Ela disse que, na época, o senador a "maltratou" e tratou seu apoio como algo "insignificante".

Em resposta aos vídeos, Flávio divulgou um texto em suas redes sociais se desculpando e afirmando que em nenhum momento ofendeu ou teve a intenção de ofender a ex-primeira-dama.

"Se o fiz em algum momento, mais uma vez, peço desculpas. Tenho por ela respeito e reconhecimento pelo trabalho no PL Mulher, pelo cuidado com meu pai e por tudo o que representa para o Brasil", escreveu nas redes sociais.

Diante da crise, Valdemar Costa Neto buscou adotar um tom conciliador. O presidente do PL elogiou tanto a atuação de Michelle à frente do PL Mulher quanto o desempenho de Flávio nas pesquisas eleitorais, destacando que o senador aparece próximo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nos levantamentos de intenção de voto.

Ele também disse que era preciso resolver a situação entre os dois. "É muito sério. Nós temos que acertar isso aí. Se não acertar isso aí, nós já vamos sair perdendo em casa", declarou em entrevista à Rádio Gaúcha na última semana.

Reprodução Instagram/Michelle Bolsonaro

Após o comunicado sobre a saída de Michelle nesta terça, Valdemar publicou uma nota em suas redes sociais.

Ele afirmou que "indignações internas não serão maiores do que a indignação coletiva de ver o que esse governo faz com o nosso país". e agradeceu Michelle pelo trabalho à frente do PL Mulher.

"O PL cresceu demais, e eu entendo que as divergências crescem também. É natural isso. Temos muitos líderes no partido e, por maiores que sejam as divergências, o que nos une é muito maior. As indignações internas não serão maiores do que a indignação coletiva de ver o que esse governo faz com o nosso país", escreveu.

"Michelle passa por um momento difícil, sente de perto as injustiças e as angústias que o maior líder da história recente deste país vem passando. Michelle fez um excelente trabalho à frente do PL Mulher, mas, neste momento, decidiu deixar a Presidência Nacional do PL Mulher porqe fez a opção de concentrar suas atividades em cuidar do nosso presidente. Temos que respeitar essa decisão", concluiu.

A crise entre Flávio e Michelle Bolsonaro

O desentendimento entre Michelle e Flávio tem origem nas articulações políticas para as eleições no Ceará.

No ano passado, a ex-primeira-dama criticou diretamente a intenção do PL de apoiar Ciro Gomes (PSDB) na disputa pelo governo estadual, decisão que, segundo Flávio Bolsonaro, contaria com a aprovação do pai, dentro de uma estratégia para derrotar o PT no Estado — o governador Elmano de Freitas (PT) disputará a reeleição.

As críticas de Michelle ocorreram em novembro, durante evento de lançamento da pré-candidatura do senador Eduardo Girão (Novo) ao governo do Ceará, político bolsonarista com forte discurso conservador.

No dia seguinte, os irmãos Flávio, Eduardo e Carlos Bolsonaro criticaram Michelle, e ela foi chamada de autoritária pelo hoje candidato ao Palácio do Planalto.

Nos vídeos divulgados no Instagram, a ex-primeira-dama disse que sempre atuou com a concordância do marido e chamou as palavras contra ela de "duras" e com "tom agressivo".

"Os irmãos vieram juntos de forma coordenada, com textos bem parecidos uns com os outros. Pareceu combinado, premeditado", continuou.

Segundo Michelle, Flávio não tentou falar com ela antes de criticá-la publicamente e não a atendeu quando ligou para ele após isso.

A presidente do PL Mulher diz que o enteado a telefonou depois que ela pediu publicamente desculpas, ressaltando, na época, ter direito de criticar a aliança com Ciro Gomes, alguém que "sempre se declarou inimigo" de Bolsonaro.

"Algumas horas depois da postagem [de perdão], ele retornou a ligação. Mas sinceramente, para falar o que ele me falou, seria melhor se ele não tivesse ligado. Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou ao telefone, e eu não tinha feito nada contra ele".

"Ele disse que seria melhor eu ficar fora das decisões do partido. Disse que eu havia chegado ontem e não entendia nada de política. Diante dessa humilhação, eu disse a ele que estava tudo bem. Entendi que ele não queria o meu apoio ou que este era insignificante. E então eu me recolhi. Fiquei na minha e assim permaneço", continuou.

Michelle chegou a ser apontada como possível candidata à vice-presidente numa chapa com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Repúblicanos), antes de Flávio Bolsonaro ser lançado ao Palácio do Planalto.

A expectativa é que ela concorra ao Senado pelo PL no Distrito Federal. Pesquisas de intenção de voto a colocam na liderança, chegando a marcar mais de 30% nas intenções de voto.

Como presidente do PL Mulher, é vista no partido como liderança carismática e importante ativo junto ao público feminino conservador.

Apesar disso, a esposa de Jair Bolsonaro disse que o enteado não fez qualquer movimento de aproximação, após a crise do Ceará, para buscar seu apoio.

"O Flávio vai a minha casa toda semana, mais de uma vez. Se ele realmente quisesse falar comigo, já teria falado. Se considerasse necessário o meu apoio. Já teria conversado. Estou na minha. Continuarei recolhida".

Edilson Freire/BBC Michelle Bolsonaro ao lado de seus aliados, o senador Eduardo Girão (Novo-CE) e a vereadora de Fortaleza Pricilla Costa (PL-CE), vice-presidente do PL Mulher

Mas a briga do PL do Ceará, que envolve não só a disputa pelo governo do Estado, mas as eleições para o Senado.

Michelle defende que, no primeiro turno, o PL apoie Girão para o governo estadual e que uma eventual aliança com Ciro Gomes ocorra apenas no segundo turno.

"Não estou exigindo que se desfaça nenhuma aliança no Ceará, mas que a adie para o segundo turno. Eu sou contra ela, mas essa é apenas a minha convicção. Se a direita quer se unir para derrotar o PT, tudo bem. Mas a coerência obriga que isso aconteça apenas no segundo turno", defendeu.

No Senado, o desejo da ex-primeira-dama é que Priscila dispute uma das duas vagas ao lado de Alcides Fernandes (PL), pai de André Fernandes (PL), deputado federal mais votado no Ceará em 2024.

Dentro da negociação para a aliança com Ciro Gomes, porém, André Fernandes, que preside o PL no Ceará, quer manter a candidatura de seu pai, que disputaria com outro nome indicado por outro partido. Priscila Costa, então, não disputaria o Senado.

A ex-primeira-dama disse que tem apoio do seu marido na oposição à aliança com Ciro e no apoio à Priscila Costa.

"Que fique registrado para sempre. Enquanto ainda estava preso no 19.º batalhão, o meu marido mandou um recado claro que foi repassado à direção do partido e ao senador Rogério Marinho. Ele disse: Priscila será candidata", afirmou Michelle nos vídeos postados na última semana.

Leia a nota na íntegra divulgada por Michelle Bolsonaro:

"Na condição de Presidente do Partido Liberal Mulher, venho por meio desta informar que, após muito refletir com o meu marido sobre o momento em que estamos vivendo em nossa família, reuni-me com o Presidente do Partido Liberal na tarde de hoje e lhe comuniquei a minha decisão de deixar a Presidência do PL Mulher para me dedicar – integralmente – aos cuidados para com o meu marido e minha filha. Durante o período em que estive à frente do PL Mulher, construímos – juntamente com as nossas presidentes – um grande exército de mulheres de bem que já começaram a transformar o Brasil e a corrigir os rumos da nossa Nação.

Conhecendo a força e a capacidade das mulheres brasileiras, tenho certeza de que o nosso movimento crescerá ainda mais e teremos um futuro próspero para os nossos filhos e netos. Quero agradecer, na pessoa da minha vice-presidente, Priscila Costa - a todas as minhas presidentes estaduais e municipais que, com tanto carinho, empenho e dedicação tornaram possível a expansão de nosso movimento que está edificando o nosso país. Sem vocês, nada disso seria possível.

As sementes foram lançadas e, em breve, vocês colherão os frutos desse trabalho tão lindo que vocês realizaram em favor das famílias de nossa grande Nação. Peço a Deus que esteja sempre com vocês, inspirando e conduzindo esse trabalho e que as mulheres ocupem, cada vez mais, os lugares que lhes pertencem nas esferas de decisão e de poder. Vocês estarão sempre nas minhas orações como forma de gratidão e de amor por cada uma de vocês.

Agradeço também o Presidente Valdemar pela autonomia que me concedeu e por ter confiado a mim tão nobre desafio. À minha amada equipe da Nacional, mulheres e homens gigantes que comigo enfrentaram todos os desafios que surgiram à nossa frente, agradeço do fundo do meu coração. Somente Deus pode recompensá-los por todo bem que fizeram a mim e ao nosso Brasil. Eu amo a vida de cada um de vocês. Que Deus os abençoe. Que Ele abençoe as nossas famílias. Que Deus abençoe o nosso amado Brasil."