O jogador argentino que perdeu a mulher e os filhos em terremotos na Venezuela

A família Trejo vivia em La Guaira, uma das áreas mais afetadas pelos terremotos na Venezuela - (crédito: Facebook/Lucas.Trejo.14)

A busca desesperada do jogador de futebol argentino Lucas Trejo por sua esposa e seus dois filhos — desaparecidos após terremotos na Venezuela — chegou a um fim trágico.

Sua esposa, Yanina Maranella, e seus filhos pequenos, Aarón e Ainhoa, foram encontrados mortos durante o fim de semana, segundo o Marítimo de La Guaira, clube da segunda divisão venezuelana em que Trejo joga.

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"A diretoria, a comissão técnica, os jogadores e as equipes administrativa e operacional do clube pedem a Deus pelo descanso eterno dos familiares de Lucas Trejo. Também continuamos orando pelo resgate de outras vítimas desta catástrofe em La Guaira", declarou o clube venezuelano da segunda divisão.

Trejo buscava sua família desde quarta-feira (24/6), quando dois fortes terremotos abalaram a Venezuela e afetaram gravemente a cidade de La Guaira.

O jogador de 38 anos havia informado inicialmente no Instagram que sua família estava em casa, em um prédio em Playa Grande, no litoral venezuelano.

"Estou procurando por eles há dois dias — entrando agora no terceiro — e não consigo encontrá-los", disse ele à emissora Telemundo no sábado.

"Eu estava jogando uma partida quando tudo aconteceu, longe de casa. Vim correndo para ver se minha família estava bem, e meu prédio havia desabado", explicou, segurando as lágrimas.

As autoridades confirmaram que ao menos 1.943 pessoas morreram e mais de 10 mil ficaram feridas após os terremotos — de magnitudes 7,2 e 7,5 — que atingiram o norte da Venezuela em menos de um minuto.

O número de vítimas continua aumentando com o passar dos dias, no que se tornou uma das maiores tragédias da história do país.

Facebook/Lucas.Trejo.14 A família Trejo vivia em La Guaira, uma das áreas mais afetadas pelos terremotos na Venezuela

Ele lutou com as próprias mãos

Trejo conta que, inicialmente, passou um tempo removendo escombros com as próprias mãos, em uma busca desesperada.

Assim como outras famílias, ele não tinha acesso imediato a maquinário pesado que pudesse ajudar a retirar os grandes blocos de destroços.

Quando uma máquina finalmente chegou para ajudar, era pequena demais para a tarefa, disse ele, com pesar, à Telemundo.

Em certo momento, o jogador soube que uma criança havia sido resgatada e levada para Caracas — ao sul de La Guaira —, o que lhe deu esperança de encontrar seu filho de 7 anos, Aarón. "Fui a todos os hospitais de Caracas", disse ele no sábado.

No entanto, algumas horas depois, confirmou-se que sua esposa e seus dois filhos pequenos haviam sido encontrados sob os escombros do prédio onde moravam, em La Guaira, quase 72 horas após os terremotos.

Karen Trejo, irmã de Lucas, disse à imprensa argentina na segunda-feira que o jogador estava devastado com a notícia. "Estão sedando o Lucas, porque ele está em um estado terrível e não tem família lá. Precisamos que eles (parentes próximos) viajem o mais rápido possível, pois a cremação está marcada para terça-feira e ele precisa deles ao seu lado", noticiou o jornal Clarín.

Edson Tortolero, jogador de futebol venezuelano, juntou-se a muitos outros que ofereceram condolências ao jogador argentino: "Rezamos pela vida eterna deles", disse ele ao compartilhar a notícia das mortes.

Trejo começou sua carreira em divisões inferiores do futebol espanhol, depois jogou vários anos na Grécia. De 2011 para cá, jogou em clubes de Argentina, Estados Unidos, México, Peru, Colômbia e Venezuela.