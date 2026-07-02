Casamento de Taylor Swift: tudo sobre a provável cerimônia em NY

Swift, conhecida por deixar pistas sobre seus próximos passos em tudo, das roupas às músicas e turnês, manteve absoluto silêncio sobre o casamento - (crédito: @taylorswift)

Quando a estrela do pop Taylor Swift e o astro de futebol americano Travis Kelce ficaram noivos no ano passado, no jardim da casa dele em Kansas City, nos Estados Unidos, uma pergunta passou a dominar a curiosidade dos fãs: quando e onde será o casamento?

Neste fim de semana, os fãs podem finalmente ter a resposta.

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Swift, conhecida por deixar pistas sobre seus próximos passos em tudo, das roupas às músicas e turnês, manteve absoluto silêncio sobre o casamento. Isso não impediu que as especulações se multiplicassem.

Tudo começou como assunto de tabloides, com rumores sem fim sobre a data e o local da cerimônia. Mas as especulações ganharam força depois que o jornal americano New York Times informou que haviam sido solicitadas autorizações para um grande evento na arena Madison Square Garden, de quinta-feira (2/7) a domingo (4/7), o que levará ao fechamento de várias quadras de uma movimentada região de Manhattan, em Nova York, também nos EUA.

A curiosidade atingiu o pico. De possíveis convidados a autoridades de Nova York, todos passaram a ser pressionados a revelar qualquer informação sobre o que pode acontecer durante o feriado americano prolongado (o 4 de Julho, dia da independência americana). A cidade também recebe partidas da Copa do Mundo e eventos pelos 250 anos da independência americana, além de se preparar para uma intensa onda de calor.

Enquanto isso, novas informações (ou novos rumores) continuam surgindo. Entre as pistas estão desde caminhões descarregando equipamentos na região até um possível cronograma para o fim de semana do casamento.

Veja o que se sabe, e o que ainda não se sabe, sobre a possível celebração.

@taylorswift Swift, conhecida por deixar pistas sobre seus próximos passos em tudo, das roupas às músicas e turnês, manteve absoluto silêncio sobre o casamento

Taylor Swift e Travis Kelce vão se casar no Madison Square Garden?

A resposta curta é: talvez.

As autoridades de Nova York confirmaram à BBC que foi solicitado um alvará para fechar ruas próximas ao Madison Square Garden durante o feriado de 4 de Julho, o Dia da Independência dos EUA.

Dora Pekec, porta-voz da Prefeitura de Nova York, disse à BBC que o pedido foi apresentado no início de junho para interditar ruas ao redor da arena entre os dias 2 e 4 de julho.

O New York Times noticiou primeiro a informação e informou ainda que vários jogadores do Kansas City Chiefs, equipe de futebol americano de Kelce, reservaram quartos em hotéis próximos.

Antes de o New York Times confirmar a existência do pedido de autorização, o site de entretenimento TMZ, especializado em celebridades e cultura pop, e outros tabloides já especulavam que o Madison Square Garden, arena com capacidade para 22 mil pessoas, usada para grandes shows e sede do time de basquete New York Knicks, receberia as celebrações do casamento.

O New York Times não afirmou explicitamente que o evento na arena será um casamento, mas disse que se trata de uma celebração que pode estar relacionada às núpcias do casal.

Durante uma entrevista coletiva na quarta-feira (1/7), a comissária de polícia de Nova York, Jessica Tisch, afirmou que a corporação fará o policiamento de um evento na arena ainda nesta semana.

Tisch disse que haverá um esquema especial de segurança, mas não deu detalhes. Questionada sobre um plano de ataque frustrado durante um show de Swift na Europa, ela afirmou que as divisões de inteligência e contraterrorismo da polícia analisaram esse evento da mesma forma que fazem com todos os grandes eventos realizados na cidade.

"Vamos garantir que haja os recursos necessários, de acordo com as avaliações feitas para esse evento privado, assim como fazemos em todos os grandes eventos", afirmou Tisch.

A CBS News, parceira da BBC nos EUA, informou na terça-feira (30/6) que o casal planeja realizar um jantar de ensaio para cerca de 100 convidados no Infosys Theater, espaço localizado dentro do Madison Square Garden.

Segundo a emissora, uma segunda celebração, maior, está prevista para a noite de sexta-feira (3/7), estendendo-se até a madrugada de sábado (4/7), podendo reunir cerca de mil pessoas.

A CBS informou ainda, na quarta-feira, que o evento contará com atrações musicais e que uma grande estrutura está sendo montada dentro da arena.

Equipes também foram vistas descarregando plantas e caixas identificadas com a palavra "branches" ("galhos", em tradução livre), além de alimentos, incluindo uma caixa com lagostas.

Que outros indícios surgiram em Nova York?

AFP via Getty Images Equipes continuam levando equipamentos para o local, muitos deles cobertos por lonas pretas, antes do possível evento

À medida que cresce o volume de reportagens sugerindo que a celebração será o casamento de Swift e Kelce, também aumentam os sinais de preparação para o evento.

Ao longo da semana, caminhões de grande porte foram vistos chegando ao local com placas de identificação onde se lia "Garden Party" ("Festa no Jardim", em tradução livre) e "GP". Nos últimos dias, equipes descarregaram equipamentos de palco, refletores e outros materiais.

Entre os itens vistos estavam uma grande caixa preta identificada como "40-inch mirror ball" ("globo espelhado de 40 polegadas") e um grande corrimão branco de escadaria. Muitos outros objetos não puderam ser identificados porque estavam cobertos por lonas pretas ou acondicionados em caixas de madeira.

Tabloides também flagraram trabalhadores desenrolando um grande tapete vermelho na entrada da arena na terça-feira (30/6), mas ele foi retirado pouco depois.

Também foram vistos funcionários levando caixas de alimentos para dentro da arena, incluindo o que parecia ser lagostas.

O grande volume de entregas pode dar uma pista de como o casal pretende transformar a arena esportiva no local escolhido para o casamento.

Reportagens também mencionam planos para construir uma grande estrutura no interior da arena. Algumas especulações indicam que ela poderá incluir um castelo e uma área com jardins. O evento também deverá contar com várias atrações musicais.

O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, também alimentou as especulações nas últimas semanas ao fazer comentários bem-humorados sobre o assunto. Em uma ocasião anterior, ele lembrou que a cidade receberia uma partida da Copa do Mundo no mesmo fim de semana do "casamento de Taylor Swift" e afirmou que Nova York "está acostumada com grandes eventos".

Ele voltou a mencionar o assunto na terça-feira (30/6), durante uma entrevista coletiva sobre a onda de calor prevista para atingir a cidade neste fim de semana. "Se por acaso você vai se casar no MSG [Madison Square Garden], vai ficar em um ambiente fechado e fresco. Acho que é um bom exemplo para toda a cidade", disse Mamdani.

AFP via Getty Images Caminhões foram descarregados na arena por equipes que usavam empilhadeiras e outros equipamentos

Um cronograma do casamento vazou?

Também vieram a público informações que supostamente mostram como será a programação das celebrações de quinta e sexta.

Segundo a CBS News, um jantar de ensaio mais reservado será realizado na quinta-feira no Infosys Theater, dentro do Madison Square Garden. A expectativa é de cerca de 100 convidados.

O evento deve começar por volta das 18h (horário local) e terminar às 22h30, embora a CBS ressalte que suas fontes afirmam que os horários ainda podem mudar.

A principal celebração está prevista para sexta-feira, quando cerca de mil pessoas devem se reunir na arena, informa a CBS.

Os portões devem ser abertos por volta das 15h30. Em seguida, será realizado um coquetel no saguão do sexto andar da arena. Em dias de jogos, esse espaço costuma funcionar como uma ampla área de circulação para torcedores, com lanchonetes e bares.

Depois, a recepção deverá ocorrer entre 18h30 e 2h, embora os horários também possam sofrer alterações.

Segundo a CBS, os convidados entrarão no Madison Square Garden por uma área VIP coberta por uma tenda. As autoridades de segurança esperam a chegada de cerca de 500 veículos transportando convidados.

GC Images via Getty Nos últimos dias, equipes descarregaram equipamentos de palco, refletores e outros materiais

Tudo não passa de uma elaborada distração?

A imprensa americana e fãs mais atentos reconhecem que as autorizações, as reservas de hotéis e toda a aparente preparação também podem fazer parte de uma elaborada estratégia para despistar o público, permitindo que Swift e Kelce celebrem o casamento verdadeiro longe dos holofotes.

As especulações atingiram um nível intenso, e a cobertura do possível casamento passou a tratá-lo como uma espécie de versão americana de um casamento da família real britânica. A plataforma de apostas Kalshi informou que as apostas relacionadas ao casamento já movimentaram mais de US$ 4,5 milhões (cerca de R$ 24,3 milhões).

Ninguém confirmou à BBC que o casamento acontecerá durante o feriado do Dia da Independência nem que será realizado no Madison Square Garden.

O suposto evento é apenas um dos que, segundo especulações, podem acontecer naquele fim de semana para celebrar a união do casal. Diversos veículos americanos informaram que Swift e Kelce devem oficializar o casamento em uma cerimônia reservada antes da grande festa na arena.

Quem mais já se casou no Madison Square Garden?

Reuters O Madison Square Garden conta com entradas VIP privativas e subterrâneas e permite controlar rigorosamente quem pode entrar, ver e fotografar o evento, um nível de privacidade difícil de alcançar em espaços ao ar livre

A arena está longe de ser um local tradicional para casamentos.

Com capacidade para até 22 mil pessoas, o Madison Square Garden costuma receber alguns dos maiores artistas do mundo em grandes shows. A própria Swift já se apresentou ali oito vezes ao longo de seus mais de 20 anos de carreira, em premiações e durante as turnês Fearless e Speak Now.

Quando não recebe grandes apresentações musicais, o espaço abriga jogos de basquete da NBA (liga masculina de basquete) e da WNBA (liga feminina de basquete), partidas de hóquei no gelo da NHL (liga masculina de hóquei no gelo) e da PWHL (liga feminina de hóquei no gelo) e eventos de boxe profissional.

Com arquibancadas permanentes, áreas de alimentação e localizado no coração de uma das maiores cidades dos EUA, o Madison Square Garden não parece, à primeira vista, um cenário típico para um casamento, o que levou muitos fãs a questionar se os rumores fazem sentido.

Por outro lado, a arena oferece algumas vantagens para uma cerimônia de celebridades. O local conta com entradas VIP privativas e subterrâneas e permite controlar rigorosamente quem pode entrar, ver e fotografar o evento, um nível de privacidade difícil de alcançar em espaços ao ar livre.

Se o casamento realmente acontecer ali, o casal não será o primeiro a oficializar a união no Madison Square Garden.

Kathy Silva e o cantor Sly Stone se casaram na arena, também conhecida como "The Garden", em 1974.

Oito anos depois, em 1982, 2.075 casais participaram simultaneamente de um casamento coletivo promovido pela Igreja da Unificação. Não foi a primeira cerimônia desse tipo organizada pela igreja, mas foi a primeira realizada no Madison Square Garden.

O casal pode se casar em outro lugar dos Estados Unidos?

Assim como acontece sempre que Swift lança uma música nova e seus fãs analisam cada verso em busca de pistas sobre a sua vida pessoal, admiradores da cantora passaram a vasculhar qualquer detalhe que possa indicar onde será o casamento.

No caso de Nova York, a ligação de Swift com a cidade aparece em suas músicas. Alguns fãs também apontaram sua presença no Madison Square Garden durante uma partida dos playoffs (fase de mata-mata) do New York Knicks, no início de junho, como um possível indício. A cantora também tem uma casa na cidade.

Mas também há outras teorias geográficas sobre a cerimônia.

Swift possui uma casa no estado americano de Rhode Island, um cenário litorâneo considerado ideal para um casamento no verão.

Ela estava nessa propriedade pouco antes de conhecer Kelce.

Em uma publicação que se tornou famosa no Instagram, feita logo após o feriado de 4 de Julho de 2023, Swift escreveu: "See you tonight Kansas Cityyy" ("Vejo vocês hoje à noite, Kansas Cityyy", em tradução livre).

Muitos fãs acreditam que a cantora gostaria do simbolismo de se casar com Kelce quase exatamente três anos depois de conhecer aquele que viria a ser seu marido.

Também circulou um rumor, posteriormente desmentido, de que Swift pretendia realizar o casamento em um espaço para eventos próximo à sua propriedade em Rhode Island e teria oferecido uma quantia significativa a outro casal para que mudasse a data de sua cerimônia. O local negou essa versão.

As especulações sobre um possível casamento em Rhode Island aumentaram em junho. Paparazzi fotografaram casamentos realizados na região, que depois se descobriu não terem qualquer relação com o casal, enquanto fãs se concentraram no local. Os chamados "Swifties" que apareceram por lá no mês passado acabaram decepcionados.

Outras teorias apontavam Kansas City, onde Kelce mora e joga, o Estado da Pensilvânia, onde Swift nasceu, e Ohio, Estado natal do jogador.

Quanto à data, a cantora é conhecida por gostar do feriado de 4 de Julho, o que reforça a hipótese de que ela possa ter escolhido o fim de semana prolongado para realizar o casamento.

Quem pode estar na lista de convidados?

Getty Images A última vez que a cantora foi vista na arena foi para apoiar o time de basquete New York Knicks

Assim como acontece com quase todos os detalhes do casamento de Swift e Kelce, também não há confirmação sobre quem deve comparecer à cerimônia. Mas isso não impediu a internet de fazer suas apostas.

Familiares e amigos do casal têm evitado responder a perguntas sobre o assunto, entre eles, a cunhada de Kelce.

O jogador do San Francisco 49ers George Kittle, o cantor Benson Boone e a atriz inglesa Suki Waterhouse estão entre os poucos que já confirmaram presença, embora sem revelar qualquer detalhe sobre a celebração.

O apresentador Greg James, da BBC Radio 1, que recebeu um convite da própria Swift durante a divulgação de seu álbum mais recente, também pode estar entre os convidados, mas não deu mais informações.

A expectativa é que a cantora Selena Gomez, amiga de longa data de Swift, e o produtor musical Jack Antonoff, colaborador frequente da artista, compareçam ao evento. Abigail Anderson Berard, amiga de infância da cantora e presente em diversos de seus videoclipes, também é apontada como convidada.

Alguns fãs querem saber se a atriz Blake Lively, que já foi uma das melhores amigas de Swift e acabou envolvendo a cantora na disputa judicial com seu colega de elenco em It Ends With Us, Justin Baldoni, será convidada. Outra ex-amiga, a modelo Karlie Kloss, também estaria entre as pessoas que receberam um convite, segundo reportagens.

As especulações também se voltam para possíveis atrações musicais, entre elas Stevie Nicks e Tim McGraw, artistas que influenciaram Swift ao longo da carreira. Parte dos rumores surgiu depois que a cantora apareceu em um jogo do New York Knicks, no Madison Square Garden, usando uma camiseta com a frase "Stevie Knicks", um trocadilho que mistura o sobrenome da cantora Stevie Nicks com o nome do time de basquete.

O casal disse alguma coisa?

Para a frustração de muitos fãs, não. Até o momento, Swift e Kelce não comentaram os planos para o casamento nem disseram se as especulações sobre as celebrações previstas para este fim de semana em Nova York são verdadeiras.

A BBC entrou em contato com os representantes do casal, mas eles não responderam aos pedidos de comentário.

Assim como o restante do mundo, resta esperar para descobrir se a história terá mesmo um final feliz.