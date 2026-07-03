Quando é o próximo jogo do Brasil na Copa? Veja o histórico de confrontos da seleção contra a Noruega

Haaland é o grande trunfo da seleção norueguesa - (crédito: Reuters)

O Brasil volta a campo no próximo domingo (5/7), às 17h (horário de Brasília), em Nova Jersey, pelas oitavas de final. O adversário será a Noruega, que venceu a Costa do Marfim por 2 a 1.

A Noruega, que tem Erling Haaland como sua grande estrela, chega para enfrentar o Brasil com três vitórias e uma derrota neste Mundial.

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Na fase de grupos, a equipe venceu o Iraque por 4 x 1 na estreia e superou o Senegal por 3 x 2, garantindo classificação antecipada ao mata-mata.

Na última rodada, entrou com o time reserva em campo e foi derrotada pela favorita França por 4 x 1, terminando como vice-líder do Grupo I.

A última vez que Brasil e Noruega se enfrentaram foi em 2006. O jogo terminou empatado em 1 a 1. A seleção norueguesa ficou conhecida por ser uma das poucas equipes que nunca perdeu para os brasileiros em partidas oficiais.

No retrospecto, as equipes se enfrentaram poucas vezes — apenas quatro —, mas em nenhuma a Seleção brasileira venceu.

Reuters Haaland é o grande trunfo da seleção norueguesa

Em quatro partidas disputadas até hoje, os europeus acumulam duas vitórias, enquanto ocorreram dois empates.

Em Copas do Mundo, Brasil e Noruega se enfrentaram apenas uma vez, na edição de 1998, na fase de grupos — e os noruegueses levaram a melhor, vencendo por 2 a 1.

Apesar disso, o Brasil se classificou em primeiro do grupo e disputou a final contra a França, para quem perdeu o título.

BRASIL X NORUEGA

2 vitórias da Noruega

2 empates

8 gols sofridos pelo Brasil

5 gols feitos pelo Brasil

Jogos:

27 de julho de 1988 (amistoso) - Noruega 1 × 1 Brasil

29 de maio de 1997 (amistoso) - Noruega 4 × 2 Brasil

23 de junho de 1998 (Copa do Mundo) - Brasil 1 × 2 Noruega

16 de agosto de 2006 (amistoso) - Noruega 1 × 1 Brasil

Confira abaixo a tabela da fase final da Copa: