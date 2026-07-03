7 dias e milhões em luto: como vai ser o funeral do ex-líder supremo do Irã Ali Khamenei

O Irã deu início a vários dias de luto público e procissões fúnebres para o seu ex-líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei (1939-2026). Autoridades iranianas chamam o evento de "o funeral do século".

Mais de quatro meses se passaram desde a morte do líder, durante os ataques lançados pelos Estados Unidos e Israel ao Irã, no último dia 28 de fevereiro.

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O corpo do antigo líder supremo ficará exposto na Grande Mosalla de Teerã — um vasto complexo concebido para acolher as grandes orações de sexta-feira, comemorações oficiais e concentrações religiosas — a partir desta sexta-feira (3/7), até o enterro na sua cidade natal de Mashhad, na próxima quinta (9/7). Haverá também uma cerimônia fúnebre oficial em Teerã no sábado (4/7).

Espera-se a presença de 12 a 20 milhões de pessoas, segundo as autoridades iranianas. Por isso, a escala das preparações não tem precedentes para uma cerimônia de Estado no país. Elas incluem:

milhares de acampamentos de atendimento a peregrinos (mawkibs)

acomodações para mais de um milhão de visitantes

preparação do trajeto através do centro de Teerã para controlar a multidão

A Corporação Mohammad Rasulollah, principal unidade provincial da Guarda Revolucionária Islâmica em Teerã, coordena a operação.

MEHR Autoridades iranianas adotaram a frase 'Precisamos nos erguer' como slogan do funeral

A lista de figuras políticas, religiosas e de segurança que estão viajando para Teerã deve ser um dos pontos a serem observados com mais atenção durante o funeral.

Observadores destacam que as pessoas que ficarão de fora podem ser tão importantes quanto aquelas que irão comparecer.

Autoridades afirmam que estarão presentes figuras públicas de dezenas de países, incluindo presidentes, primeiros-ministros, presidentes de Parlamentos e ministros. Também são esperados cerca de 800 jornalistas estrangeiros para cobrir o evento.

As autoridades iranianas adotaram a frase "Precisamos nos erguer" como slogan do funeral, acompanhada pelo símbolo de um punho cerrado.

HAMSHAHRI O comandante da Corporação Mohammad Rasulollah, Hassan Hassanzadeh, declarou que o caixão de Khamenei será exibido sobre uma plataforma elevada

Os sete dias de cerimônias começaram nesta sexta-feira (3/7), na Grande Mosalla de Teerã, onde os visitantes podem prestar suas homenagens até a tarde de domingo (5/7).

O caixão de Khamenei foi colocado sobre uma plataforma elevada e o fluxo das pessoas foi projetado para permitir que os visitantes entrem e saiam em questão de 15 a 20 minutos.

Getty Images O corpo de Ali Khamenei seguirá para Najaf, no Iraque

Na terça-feira (7/7), o evento seguirá para Qom, ao sul de Teerã, onde um alto clérigo xiita irá liderar as orações fúnebres em Jamkaran, um dos locais religiosos mais importantes e simbólicos do Irã.

O corpo de Khamenei será levado para a cidade de Najaf, no Iraque, na quarta-feira (8/7). Após uma procissão no santuário do Imã Ali, o primeiro imã do islamismo xiita, as cerimônias prosseguirão na cidade iraquiana de Karbala, até que o corpo retorne ao Irã.

Autoridades iranianas afirmam que os eventos no Iraque se devem a pedidos de grupos iraquianos. Mas alguns analistas consideram que esta é uma forma de destacar a influência de Khamenei no mundo muçulmano xiita e os laços políticos e religiosos do Irã em toda a região.

O ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, visitou a capital iraquiana, Bagdá, para coordenar as preparações. Ele falou sobre a "importância simbólica" do funeral.

Na quinta-feira (9/7), Khamenei será enterrado na sua cidade natal, Mashhad, no santuário do Imã Reza. O local é o mausoléu do oitavo imã do islamismo xiita e o mais importante ponto de peregrinação do Irã, que atrai milhões de visitantes todos os anos.

As cerimônias fúnebres continuarão em todo o país por 40 dias. E há celebrações planejadas até o primeiro aniversário do enterro.

O funeral de Khamenei ocorre em um momento em que a República Islâmica do Irã enfrenta desafios sociais e políticos significativos.

Getty Images Alguns consideram as cerimônias como uma oportunidade para projetar a unidade do Estado iraniano

Os funerais dos líderes de sistemas políticos ideológicos atendem tanto a propósitos políticos como religiosos, segundo analistas.

Alguns consideram as cerimônias uma oportunidade para que o Estado iraniano possa projetar unidade e reforçar sua narrativa. Elas podem exercer papel simbólico na consolidação da ordem pós-Ali Khamenei, em apoio ao seu filho e sucessor, Mojtaba.

Mas outros alertam que mesmo esta mobilização em larga escala, por si só, não consegue resolver divisões sociais e políticas mais profundas.

Apesar do extenso planejamento das cerimônias, diversas questões fundamentais permanecem sem resposta. Uma delas é se Mojtaba Khamenei e seus irmãos irão comparecer ao enterro do pai.

Os filhos de Ali Khamenei não são vistos em público desde a Guerra dos 12 Dias, no ano passado. E permanecem as incertezas sobre a saúde de Mojtaba Khamenei, após os relatos de que vários membros da família, incluindo sua esposa, foram mortos no ataque de 28 de fevereiro de 2026.

Na terça-feira (30/6), o secretário do comitê organizador do funeral, Ali Akbar Pourjamshidian, declarou que qualquer decisão sobre o comparecimento de Mojtaba seria anunciada pelos escritórios do comandante-chefe das forças armadas e do líder supremo do país.

Outra questão sem resposta é quem irá liderar a oração fúnebre. Este papel pode ter significado político e religioso na tradição xiita.

Observadores indicam que a aparição pública de Mojtaba Khamenei poderá ser interpretada como um sinal sobre o futuro da liderança iraniana.