O mapa de satélite que mostra a extensão da destruição em La Guaira, a área mais atingida pelos terremotos na Venezuela

Caraballeda é um dos setores de La Guaira mais afetados pelos terremotos - (crédito: BBC)

O Estado venezuelano de La Guaira é onde se concentra a maior devastação causada pelos terremotos de 24 de junho.

A região costeira, que fica a 30 km de Caracas e tem cerca de 400 mil moradores, foi declarada área de desastre pela presidente interina do país, Delcy Rodríguez.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Um mapa preliminar publicado pela Nasa apresenta uma estimativa rápida que destaca os setores de La Guaira com construções que têm pelo menos 80% de probabilidade de terem sofrido danos ou de terem sido destruídos após os terremotos.

BBC

Com base em imagens do satélite Sentinel-1 da Agência Espacial Europeia, a Nasa divulgou que "é provável que 58.870 edifícios tenham sido danificados ou destruídos na região afetada".

Para essa avaliação, os autores do estudo consideram "dano" como uma "mudança no estado do edifício" em relação à situação anterior aos terremotos, conforme a Nasa explicou à reportagem.

Além disso, eles alertam que o mapa é um indicador dos danos com base em "alterações abruptas da superfície compatíveis com danos", e não uma verificação dos danos em cada edifício, já que os dados não foram validados em campo.

BBC

Avaliação em campo

Especialistas que estiveram em La Guaira após os terremotos afirmam que o mapa é compatível com o que eles observaram em campo.

"Ao visitar a área, é possível constatar que não houve uma destruição total do estado de La Guaira", disse à BBC News Brasil o geólogo Feliciano De Santis, presidente da Sociedade Venezuelana de Geólogos.

"São focos associados a um comportamento inadequado dos solos da faixa litorânea, que sofreram degradação sísmica, liquefação e amplificação do sinal sísmico", afirma o especialista, que também é professor da Universidade Central da Venezuela.

A liquefação é um fenômeno no qual solos arenosos saturados de água perdem sua resistência e rigidez durante um terremoto, passando temporariamente a se comportar como um líquido viscoso.

Entre as áreas mais afetadas, De Santis destaca Tanaguarena, em Caraballeda, e Catia La Mar.

O geólogo adverte que o mapa tem limitações.

Ele ressalta, por exemplo, que os dados da Nasa não diferenciam danos graves de leves.

"Não se pode tratar um dano mínimo da mesma forma que um colapso", explica.

'Ferramenta útil para a inspeção'

O mapa publicado pela Nasa é uma ferramenta útil para compreender a dimensão dos danos em La Guaira e também para começar a pensar na reconstrução, segundo Celia Herrera, diretora do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Engenharia da Faculdade de Engenharia da Universidade Católica Andrés Bello.

Para Herrera, a avaliação rápida proporcionada pelo mapa mostra, de forma adequada, "onde é mais provável que existam edifícios afetados".

"Para quem está em campo, esse tipo de produto é útil para priorizar inspeções, organizar vistorias e direcionar recursos em um território extenso e de difícil acesso, como o corredor costeiro de La Guaira", afirmou à BBC News Brasil.

Getty Caraballeda é um dos setores de La Guaira mais afetados pelos terremotos

A especialista, no entanto, adverte que essa ferramenta não substitui o trabalho das equipes técnicas em campo, capazes de distinguir, por exemplo, entre um dano estrutural e um dano não estrutural.

Após os terremotos, Herrera participa da inspeção de edificações em Caracas "para transmitir um pouco de tranquilidade às pessoas sobre se as moradias realmente apresentam danos que exijam evacuação".

"Se integrarmos essa visão por satélite com a experiência da engenharia venezuelana em campo e o conhecimento aprofundado sobre os tipos de solo, o mapa se transforma em um instrumento valioso para a gestão de riscos e o planejamento da reconstrução."

GETTY Um edifício destruído na região de Catia La Mar

A dimensão da tragédia

Ainda não se conhece a dimensão total dos danos, tanto em termos de vidas humanas quanto de moradias e outras edificações.

A catástrofe já deixou pelo menos 2.295 mortos e 11.267 feridos, segundo números divulgados pelo governo até 1º de julho.

Centenas de famílias cujas casas foram destruídas ou se tornaram inabitáveis têm dormido em acampamentos provisórios ou assentamentos improvisados.

O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodríguez, afirmou em 30 de junho que os terremotos danificaram pelo menos 855 edifícios em todo o país: 189 desabaram completamente, dos quais 158 estavam localizados no estado de La Guaira.

Os 666 restantes sofreram danos graves ou desabaram parcialmente, acrescentou.

Por sua vez, um relatório preliminar do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) afirma que os terremotos geraram aproximadamente 1,2 milhão de toneladas de escombros nas áreas mais afetadas de La Guaira, especialmente em Catia La Mar, Caraballeda e Urimare.