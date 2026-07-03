'VAR está indo longe demais': gol anulado da Croácia reacende debate na Copa do Mundo

"Uma das decisões mais importantes do VAR de todos os tempos."

Foi assim que o jornalista esportivo da BBC Steve Wilson classificou a jogada que deu a Cristiano Ronaldo a chance de prolongar sua possível última participação em Copas do Mundo.

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Com o jogo das oitavas de final entre Croácia e Portugal chegando ao fim, o zagueiro croata Josko Gvardiol empatou a partida em 2 a 2, resultado que levaria a disputa para a prorrogação. Mas então o Árbitro Assistente de Vídeo (VAR, na sigla em inglês) entrou em ação.

Em meio à comemoração croata e à expressão de decepção de Cristiano Ronaldo, que acabara de marcar seu primeiro gol em eliminatórias de Copa do Mundo antes de ser substituído, o árbitro norueguês Espen Eskas anunciou a revisão do lance por um possível impedimento.

A grande questão era: o croata Matanovi? havia desviado a bola no lance anterior? Se sua cabeça tivesse tocado na bola, ele estaria impedido; caso contrário, o gol seria validado.

Eskas foi até o monitor e revisou repetidamente as imagens, que à primeira vista não pareciam oferecer uma conclusão clara. No entanto, uma variação no sinal captada por um sistema de detecção de contato acusou o toque, e o gol foi anulado.

Foi praticamente o último lance da partida, que terminou 2 a 1 para Portugal.

A decisão provocou o caos: torcedores croatas enfurecidos atiraram garrafas de plástico no campo enquanto viam o sonho do título mundial desaparecer da maneira mais cruel.

Para a lenda croata de 40 anos, Luka Modri?, o episódio certamente marcou o fim de sua carreira em Copas do Mundo. Já a jornada de Ronaldo ganhou uma sobrevida, poucas horas depois de sua irmã descrever o torneio como sua "última dança", indicado que esta deverá ser a despedida do craque de mundiais.

Sensores na bola

A bola oficial Trionda, fabricada pela Adidas para a Copa do Mundo deste ano, incorpora um microchip capaz de detectar o que nem o árbitro, nem os comentaristas de futebol, nem mesmo as imagens do VAR conseguiram captar no segundo gol da Croácia.

A tecnologia permite a transmissão de dados precisos para o VAR imediatamente e em tempo real.

Não é a primeira vez que um microchip do tipo é usado, embora esta tenha sido a mais divulgada: tecnologia semelhante já estava em uso na Copa do Mundo de 2022 e no Campeonato Europeu de 2024.

Getty Images Luka Modri? foi abraçado por Cristiano Ronaldo após a partida

Após a partida, a Federação Internacional de Futebol (Fifa) explicou em sua conta no Twitter a decisão por trás do gol croata anulado:

"De acordo com os dados fornecidos pela Tecnologia de Bola Conectada, presente na bola oficial da Copa do Mundo da FIFA, a Trionda, da Adidas, foi comprovado que houve um toque do camisa 20 da Croácia, Igor Matanovi?, na jogada que antecedeu o gol contra Portugal. Isso permitiu que a equipe de arbitragem determinasse corretamente a posição de impedimento e anulasse o gol", afirmou a autoridade máxima do futebol.

"Os sensores IMU [sigla em inglês para Unidade de Medição Inercial] instalados dentro da bola Trionda são capazes de detectar até mesmo os contatos mais sutis. Essas informações são exibidas aos espectadores durante a transmissão por meio de um 'gráfico de impulsos' e fornecem aos árbitros um nível sem precedentes de dados para tomar decisões rápidas e precisas."

No programa matinal On 5 Live da BBC Radio, Eric Goff, professor de engenharia esportiva da Universidade Purdue, nos Estados Unidos, explicou como a tecnologia microscópica embutida na bola levou à anulação do gol da Croácia.

"O sistema funciona por meio do que é conhecido como Unidade de Medição Inercial, ou IMU. É um dispositivo de apenas alguns gramas, que fica embutido em um dos quatro painéis da bola. Para evitar que o centro de massa da bola se desloque da sua posição central, são colocadas massas de contrapeso nos outros painéis", disse Goff,

Segundo o professor de engenharia, este dispositivo permite a coleta de dados da bola a uma frequência de 500 hertz, ou 500 vezes por segundo. Na prática, isso significa que, no instante em que a chuteira ou alguma parte do corpo do jogador entra em contato com a bola, um registro é gravado com precisão de dois milissegundos.

"Além disso, há uma dúzia de câmeras posicionadas acima do estádio que gravam os 22 jogadores em campo 50 vezes por segundo. Graças a isso, é possível determinar com precisão — dentro dessa margem de dois milissegundos — onde os jogadores estavam em campo no momento do contato", disse o acadêmico.

"No caso da Croácia, ao que tudo indica, a bola estava em contato com o jogador croata, e foi detectada uma leve variação de movimento fora dessa estreita janela de dois milissegundos."

Para Groff, seria importante que a Fifa tornasse públicos os dados da bola naquele momento específico, "para mostrar a aceleração máxima (por menor que seja) que ocorreu no contato com aquele jogador".

Getty Images A seleção da Croácia reclamou da arbitragem e do VAR

Repercussões da decisão

Na coletiva de imprensa pós-jogo, o técnico da Croácia, Zlatko Dali?, evitou entrar em detalhes sobre o gol anulado, mas reservou palavras duras para os árbitros.

"Não vou comentar muito sobre isso [a anulação], mas direi que a arbitragem foi muito ruim. Eles não marcaram faltas ou lances de bola parada que deveriam ter sido marcados, embora isso não seja desculpa para a derrota. A arbitragem foi terrível."

Sobre o VAR, ele também não poupou palavras: "O VAR mata a emoção. Mata tudo o que existe dentro de você. Fomos longe demais com o VAR" , declarou Dali?.

O técnico de Portugal, Roberto Martínez, mostrou-se mais conciliador.

"É uma pena que uma das duas equipes tenha que perder, mas não foi uma decisão ruim, nem uma questão de sorte. Foi um lance claro: as bolas agora têm chip, e o sensor indica que a bola foi tocada."

*Com informações da transmissão ao vivo da partida do site em inglês da BBC.