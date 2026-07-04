As fotos de celebridades e fãs no casamento de Taylor Swift e Travis Kelce

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casamento de Taylor Swift e Travis Kelce movimentou Nova York, nos Estados Unidos, na sexta-feira (3/7), com uma cerimônia repleta de estrelas que atraiu dezenas de fãs para as imediações do Madison Square Garden.
O evento de dois dias paralisou uma das áreas mais movimentadas da cidade, e contou com uma lista de convidados repleta de celebridades de primeira linha, como Selena Gomez, Camila Cabello,
Hugh Grant, Gracie Abrams, Ellie Goulding, Graham Norton e Dakota Johnson.
A cerimônia foi conduzida pelo ator Adam Sandler.
Não foram divulgadas fotos oficiais do interior do local e muitos dos cerca de mil convidados entraram sem serem fotografados, embora alguns tenham sido vistos na entrada ou na saída do evento.
O cantor Benson Boone abriu os shows de Swift na 'Eras Tour'
A supermodelo Karlie Kloss tornou-se grande amiga de Swift há mais de uma década
O ator da série 'Ted Lasso', Jason Sudeikis, também estava presente
A cantora Camila Cabello, amiga de Swift, foi fotografada em Nova York antes da cerimônia
O ator Ethan Hawke apareceu no videoclipe de 'Fortnight', música de Swift lançada em 2024
A ex-jogadora de futebol Abby Wambach (à esquerda) e a escritora Glennon Doyle foram fotografadas na entrada do evento
O jogador do Seattle Seahawks, Cooper Kupp, e sua esposa, Anna Marie Kupp
O jogador da NFL Isiah Pacheco (à esquerda) é um dos companheiros de equipe de Kelce no Kansas City Chiefs
Abigail Anderson, amiga de infância de Swift, estava entre os convidados
O apresentador de televisão americano Jimmy Fallon entrevistou Swift em seu programa 'Tonight Show'
O ator irlandês Andrew Scott (ao centro, de gravata borboleta preta) estava entre as pessoas fotografadas enquanto deixavam o estádio após a noite de comemorações
A modelo Gigi Hadid e o ator Bradley Cooper
Os atores Jessica Alba e Danny Ramirez
Multidões de fãs enfrentaram temperaturas sufocantes atrás das barreiras que cercavam o estádio
Pessoas se reuniram atrás de barricadas perto do Madison Square Garden
Dezenas de policiais foram mobilizados para patrulhar a arena e os arredores do casamento
As núpcias do casal foram confirmadas fora do estádio por volta das 19h30, no horário local, com um anúncio que dizia: 'JUST&T MARRIED', que faz uma mistura da frase em inglês 'recém-casados' e as iniciais do casal (Taylor e Travis)
Do lado de fora do estádio, havia um clima de euforia enquanto os espectadores reagiam ao anúncio do casamento
Espectadores reagem ao anúncio do casamento nos telões
Um fã prometeu gritar o nome de Taylor Swift 100 mil vezes do lado de fora do local do evento e transmitir tudo ao vivo no YouTube