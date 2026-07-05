Análise: Brasil agora pode pensar futuro sem Neymar, diz Tim Vickery

Tim Vickery se mudou para o Rio em 1994 e virou especialista em futebol sul-americano. - (crédito: Eduardo Martino)

O Brasil tem grandes problemas.

Durante parte do jogo contra a Noruega, tive a impressão de que o Brasil vivia um bom momento, estava se encontrando e parecia que venceria novamente.

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O lance do pênalti no primeiro tempo surgiu de um aspecto positivo do jogo ofensivo brasileiro: a movimentação constante.

Com Rayan aberto pela direita e Vini, Cunha e Martinelli trocando de posições, o Brasil criou uma ideia interessante e, a partir dela, conquistou o pênalti. No entanto, é preciso dar mérito ao goleiro, que manteve o placar em 0 a 0.

A Noruega chegou a marcar muito cedo, mas o gol foi anulado por impedimento. Ainda assim, ficou evidente um problema: o atacante ganhou as costas de Casemiro.

Com todas as suas virtudes, Casemiro sofre para defender em espaço aberto. Por isso, o Brasil passou a defender com quase todos atrás da linha da bola, tentando proteger esse espaço, enquanto acabava assistindo ao jogo da Noruega.

Também fez falta Lucas Paquetá. Sem ele, o Brasil perdeu capacidade de elaboração. O jogo ficou restrito à verticalidade.

Houve oportunidades, mas, no intervalo, o técnico da Noruega ajustou a equipe, colocou jogadores com mais fôlego para defender esses espaços e dificultou ainda mais o jogo brasileiro.

Eduardo Martino Tim Vickery se mudou para o Rio em 1994 e virou especialista em futebol sul-americano.

É impressionante ver uma seleção brasileira trocar aproximadamente metade do número de passes do adversário. O que aconteceu com o meio-campo do Brasil?

A seleção pela qual me apaixonei — era jovem demais para 1970, mas especialmente a de 1982 — tinha justamente no meio-campo o seu setor mais forte. Hoje, embora ainda existam muito talento e grandes jogadores, predominam atletas de características verticais, e não de elaboração.

Isso também leva à conclusão de que talvez a convocação para o meio-campo não tenha sido a melhor. Antes da Copa, quando Wesley, lateral-direito, se machucou, Carlo Ancelotti convocou mais um meio-campista, numa espécie de reconhecimento de que havia errado na composição do setor.

O meio-campo é a alma do time, e o Brasil precisa repensar profundamente a forma como joga nessa faixa do campo.

Há, porém, um aspecto sobre o qual o Brasil não precisa mais pensar: Neymar. Na minha opinião, e digo isso com todo respeito, ele não deveria ter ido para a Copa.

Ancelotti havia estabelecido critérios claros: seria preciso merecer a convocação. Neymar vinha de lesão, entrou contra a Escócia e ficou evidente que estava muito fora de forma.

Era o mesmo jogador que vínhamos vendo ao longo do ano. Não sei se sua convocação teve relação com questões de imagem ou relações públicas. No Brasil, é difícil separar essas forças.

Eu imaginava que não veríamos mais Neymar nessas circunstâncias. Quando ele entrou, porém, o time perdeu suas características.

Neymar já não volta para defender, não tem mais velocidade nem mobilidade. Atuando como centroavante, acabou afastando Vini e Endrick da área, justamente onde eles rendem mais. Com isso, a equipe ficou mais aberta.

Neymar ainda marcou de pênalti no fim. Na minha visão, talvez até devesse ter sido expulso por um lance de descontrole. Digo tudo isso com respeito, porque Neymar foi um jogador de habilidade extraordinária, maravilhoso. Mas essa página está virada. O Brasil pode pensar no futuro sem ele.

Quanto a Ancelotti, continua sendo um técnico magnífico, e sua trajetória comprova isso. Mas o Brasil não precisa mais de um Band-aid, precisa de uma cirurgia. Precisa de um projeto de longo prazo. Ancelotti é o homem certo para conduzir esse processo? Não sei.

Perder para a Noruega, sem sequer chegar às quartas de final, será algo que levará tempo para ser assimilado.