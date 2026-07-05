'Entre as grandes decadentes': como imprensa internacional reagiu à eliminação do Brasil na Copa 2026

Italiana Gazzetta dello Sport diz 'Haaland é maior que o Brasil! Dois supergols punem uma Seleção apagada, e Ancelotti vai para casa' - (crédito: Reprodução)

Jornais pelo mundo narraram a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo 2026 lamentando o desaparecimento da magia que o Brasil proporcionava em outras épocas.

O Brasil ficou nas oitavas de final após perder para a Noruega com dois gols da estrela Erling Haaland. Neymar descontou no final. O jogador brasileiro anunciou depois que estava se despedindo da seleção.

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O jornal argentino Olé, conhecido pelas provocações ao Brasil, destacou uma análise em que aponta o fim de um estilo tipicamente brasileiro de jogar futebol.

"Vocês se lembram do Brasil que gostava de ter a bola? Daquele time que cultuava a boa técnica? Das associações criativas e cheias de fantasia? Do futebol total como religião? A modernidade levou tudo isso embora, e esta Seleção joga, vence e perde com uma outra fórmula", diz texto de Diego Macias.

"A recompensa da Noruega foi continuar tentando, sem se prender na defesa, trocar passes e trocar passes. Exatamente como manda a tradição do... Brasil."

A Gazzetta dello Sport, da Itália, disse que nem mesmo Carlo Ancelotti "conseguiu fazer o milagre — o que já diz muito, tratando-se do técnico mais vencedor que existe".

"A era de Ronaldo e Ronaldinho acabou: existe apenas Vinicius."

O jornal disse que "as três maiores seleções históricas são também as grandes decadentes do momento: Brasil, Alemanha e Itália".

Os alemães caíram nas fase 16 Avos para o Paraguai e também foram eliminados nas primeiras fases nas duas Copas anteriores.

O caso da Itália é mais dramático: a tetracampeã não consegue se classificar nas eliminatórias por três Copas consecutivas.

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O português A Bola destacou "Schjelderup e Haaland deixam o Brasil lavado em lágrimas", em referência ao reserva que ajudou na classificação norueguesa ao lado do atacante famoso.

O jornal lembra que a seleção estabeleceu um recorde negativo: pela primeira vez na história, Brasil fica seis edições de Copa sem ganhar um título (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026).

O Athletic, o site de esportes do New York Times, perguntou no título da reportagem: "O que deu errado para o Brasil?".

O site esportivo lembra que essa é a pior campanha do Brasil desde a Copa de 1990 na Itália, quando a seleção caiu nas oitavas de final.

O espanhol Marca disse que foi um "triste adeus dos brasileiros à Copa do Mundo. Glória aos surpreendentes vikings de Erling "o Brutal" Haaland. Um atacante destinado a dominar o mundo".