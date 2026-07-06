Quartas de final da Copa do Mundo 2026: os confrontos definidos e os horários dos próximos jogos - (crédito: BBC Geral)

O Brasil foi derrotado pela Noruega nas oitavas de final, em jogo realizado neste domingo (5/7), e está fora da Copa do Mundo 2026.

Confira abaixo as datas e horários de todos os jogos.

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Na fase de oitavas, foram eliminados até o momento:

Canadá

Paraguai

Brasil

México

Na fase de 16 avos, foram eliminados:

África do Sul

Japão

Alemanha

Holanda

Costa do Marfim

Suécia

Equador

República Democrática do Congo

Senegal

Bósnia

Áustria

Croácia

Argélia

Austrália

Cabo Verde

Gana

No total, 16 times foram eliminados já na fase de grupos. Doze deles caíram por ficarem em último lugar nos seus grupos:

República Tcheca

Catar

Haiti

Turquia

Curaçao

Tunísia

Nova Zelândia

Arábia Saudita

Iraque

Jordânia

Uzbequistão

Panamá

Além deles, foram eliminados os quatro terceiros colocados com pior pontuação: