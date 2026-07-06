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COPA DO MUNDO 2026

Quartas de final da Copa do Mundo 2026: os confrontos definidos e os horários dos próximos jogos

Brasil foi eliminado pela Noruega nas oitavas de final.

Quartas de final da Copa do Mundo 2026: os confrontos definidos e os horários dos próximos jogos - (crédito: BBC Geral)
Quartas de final da Copa do Mundo 2026: os confrontos definidos e os horários dos próximos jogos - (crédito: BBC Geral)

O Brasil foi derrotado pela Noruega nas oitavas de final, em jogo realizado neste domingo (5/7), e está fora da Copa do Mundo 2026.

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Na fase de oitavas, foram eliminados até o momento:

  • Canadá
  • Paraguai
  • Brasil
  • México

Na fase de 16 avos, foram eliminados:

  • África do Sul
  • Japão
  • Alemanha
  • Holanda
  • Costa do Marfim
  • Suécia
  • Equador
  • República Democrática do Congo
  • Senegal
  • Bósnia
  • Áustria
  • Croácia
  • Argélia
  • Austrália
  • Cabo Verde
  • Gana

No total, 16 times foram eliminados já na fase de grupos. Doze deles caíram por ficarem em último lugar nos seus grupos:

  • República Tcheca
  • Catar
  • Haiti
  • Turquia
  • Curaçao
  • Tunísia
  • Nova Zelândia
  • Arábia Saudita
  • Iraque
  • Jordânia
  • Uzbequistão
  • Panamá

Além deles, foram eliminados os quatro terceiros colocados com pior pontuação:

  • Irã
  • Coreia do Sul
  • Escócia
  • Uruguai

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BBC
BBC Geral
postado em 06/07/2026 10:34 / atualizado em 06/07/2026 11:41
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