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Venezuela

O desafio da reconstrução

Reerguer parte do país devastada pelo duplo terremoto de 24 de junho exigirá esforços que vão além do dinheiro. Especialistas apontam governança, fortalecimento das instituições e recuperação dos serviços essenciais como os pontos mais críticos

Vista aérea de prédios destruídos na cidade de Caraballeda, no estado litorâneo de La Guaira - (crédito: Miguel Medina/AFP)
Vista aérea de prédios destruídos na cidade de Caraballeda, no estado litorâneo de La Guaira - (crédito: Miguel Medina/AFP)

O pior terremoto em 100 anos a atingir a Venezuela transformou o estado litorâneo de La Guaira em zona de guerra. Pelo menos 189 edifícios colapsaram por completo e 774 imóveis foram afetados pela catástrofe, que pode ter matado dezenas de milhares de pessoas. Uma estimativa preliminar da Organização das Nações Unidas (ONU) sugere prejuízos de cerca de US$ 6,7 bilhões (ou R$ 34,5 bilhões) — valor equivalente a 6% do Produto Interno Bruto (PIB) venezuelano. Reconstruir uma nação que antes mesmo da tragédia enfrentava uma grave crise econômica e humanitária, onde 8 milhões de pessoas necessitavam de assistência, será uma tarefa complexa, segundo especialistas consultados pelo Correio.

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Quantos bilhões custará reconstruir a Venezuela após terremotos, e quem pagará a conta?

A ONU apelou à comunidade internacional para que contribua com US$ 296 milhões (cerca de R$ 1,5 bilhão), montante a fim de atender às necessidades socioeconômicas de 1,3 milhão de cidadãos. A situação torna-se ainda mais complicada devido à falta de legitimidade da presidente Delcy Rodríguez, colocada no poder pelos Estados Unidos depois que o ditador Nicolás Maduro foi capturado por forças especiais americanas, em 3 de janeiro. 

De acordo com a socióloga venezuelana Ana Carrasquero, professora da Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), o primeiro desafio da reconstrução da Venezuela é compreender que ela vai além de erguer moradias, pontes e rodovias. "Isso tem que ocorrer, mas não é suficiente. O duplo terremoto golpeou um país que acumulava uma profunda crise de infraestrutura, de serviços, de institucionalidade e de confiança. Na realidade, vejo cinco grandes desafios. O primeiro é saber, com precisão, o que foi destruído e quais as reais prioridades. Se não tivermos dados, a reconstrução pode se converter em improviso, clientelismo e  atribuição discricionária de recursos. O segundo envolve a proteção do direito de propriedade, que precisa ser parte da solução. A propriedade fornece segurança à família, permite acesso ao crédito, facilita investimentos privados e protege os cidadãos frente a abusos", explicou. 

O terceiro desafio importante, segundo Carrasquero, é o de reconstruir os serviços essenciais, como o abastecimento de água, o fornecimento de eletricidade e a conexão com a internet. "Se as paredes das escolas são reconstruídas e os serviços deixam de ser retomados, as comunidades não podem voltar a funcionar", observou. O quarto desafio, avalia, tem a ver com a recuperação da confiança dos venezuelanos. "A Venezuela precisa de recursos enormes, mas nenhum ator sério, seja ele nacional, seja internacional, apostará numa reconstrução se não houver regras claras e auditoria."

A socióloga acrescentou que o último desafio é o de evitar que o processo de reerguer um país seja monopolizado pelo Estado. "É preciso incorporar os municípios e comunidades. O Estado, sob condições normais, e não de uma ditadura, deve ser o coordenador e garantidor de regras, mas não pode fazer tudo como se fosse uma lista de desejos. Trata-se de algo bastante complicado, pois as pessoas que detêm o poder são as mesmas que nos levaram a essa situação", concluiu Carrasquero. 

Por sua vez, o economista venezuelano Asdrúbal Oliveros, morador de Caracas, alertou que a principal dificuldade para a reconstrução será institucional. Ele lembrou que um processo dessa magnitude requer um Estado com capacidade de coordenação, transparência e execução — áreas nas quais a Venezuela apresenta enormes debilidades. "Soma-se a isso o desafio financeiro. Falamos de necessidades de reconstrução que poderiam oscilar entre US$ 12 bilhões e US$ 15 bilhões em uma economia cujo Produto Interno Bruto (PIB) é de US$ 110 bilhões. O Estado não dispõe de espaço fiscal para assumir tal esforço", disse ao Correio.

Êxodo

Oliveros também vê o desafio do capital humano, ante o êxodo de milhões de trabalhadores e profissionais ao longo da última década. "Engenheiros, arquitetos, técnicos, pessoal da área de saúde e gerentes serão indispensáveis para a reconstrução. Recuperar esse talento ou atrair parte da diáspora será um fator determinante. Ainda considero importante coordenar o setor privado, a sociedade civil, os organismos multilaterais e, eventualmente, governos estrangeiros. Nenhum ator poderá enfrentar somente uma tarefa desta dimensão." 

Tensão social

Porta-Voz do Observatório da Venezuela da Universidade de Rosário, em Bogotá, Ronal Rodríguez demonstra ceticismo em relação à eficácia da recuperação do país. Na opinião dele, enquanto a dinâmica ditatorial persiste, com apoio e tutela dos Estados Unidos, os terremotos mostraram que a capacidade da presidente Delcy Rodríguez de administrar o país é muito limitada. Ronal avaliou a urgência de revestir as autoridades com legitimidade, ao ressaltar que o governo será obrigado a realizar uma série de ações que implicam em aceitação popular e que podem dar lugar a conflito e tensão. "Durante as próximas semanas ou meses, os detentores do poder na Venezuela terão que tomar decisões, como a distribuição territorial para a dinâmica de reconstrução de moradias, a escolha dos edifícios que deverão ser demolidos e o fornecimento de serviços essenciais, principalmente um abrigo para as pessoas sem-teto", declarou. 

Para mensurar o tamanho do problema, o estudioso citou que, em 2007, quando o viaduto entre Caracas e La Guaira sofreu avarias, o PIB venezuelano caiu 3%. No caso atual, o Aeroporto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar apresenta problemas estruturais importantes, o que demanda uma construção de política coordenada. Segundo Ronal, à medida que os dias passam, os venezuelanos começam a experimentar tensão.

Ele classificou o apoio dos EUA como "latente" e apontou os temas da moradia e de serviços como os principais desafios para uma população que se encontrava em emergência humanitária antes mesmo dos terremotos. "Nas próximas semanas, a Venezuela poderá experimentar situações muito complexas, sobretudo em temas de saúde. O surgimento de epidemias, produto do manejo de cadáveres, e uma série de circunstâncias, em um país que tem dificuldade no acesso à água potável e à energia elétrica, tornarão a crise extremamente complexa. Sem um governo legítimo, a tensão social, o mal-estar e a ira da população podem complicar ainda mais o cenário", disse Ronal. 

Saiba Mais

 

EU ACHO...

"A reconstrução não pode ser feita com os mesmos métodos que levaram à deterioração do país. A meta não deve ser apenas reconstruir a infraestrutura física, mas as capacidades institucionais mínimas. Precisamos agir em vários níveis, como criar um registro público e verificável de danos, além de segurança jurídica para os indivíduos, que precisam ter a garantia de seus direitos. O fundo de reconstrução exige governança independente e auditoria externa. O Estado deverá abrir as portas. O sucesso dependerá menos da retória política e mais de medidas concretas: regras, dados, direitos de propriedade, transparência e coordenação."

Ana Carrasquero, socióloga da Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), em Caracas

 "A reconstrução deve converter-se em oportunidade para reconstruir instituições e alcançar acordos políticos que permitam formar um governo com legitimidade democrática e capacidade de impulsionar reformas econômicas e institucionais. Sem estabilidade política e segurança jurídica, será muito difícil atrair financiamento, investimento privado e cooperação internacional. A resposta inicial ao terremoto ensinou uma lição importante: diante das limitações do Estado, o setor privado, a sociedade civil e as comunidades demonstraram capacidade de organização e resposta muito maior que a esperada."

Asdrúbal Oliveros,

econonomista venezuelano,

morador de Caracas

 "A recuperação segue como um ponto complexo, com a dinâmica imposta pelos terremotos e sem uma legitimidade que permita garantir que as decisões das autoridades tenham apoio da população. As formas utilizadas pela Revolução Bolivariana ao longo de 27 anos, em vez de facilitar a tomada de decisões, afetarão a reconstrução. Tomam-se decisões que não atendem dinâmicas econômicas, mas questões político-ideológicas. Parte da ira e do mal-estar do povo se deve ao fato de o chavismo ter priorizado decisões ideológicas sobre a vida e a necessidade dos venezuelanos." 

Ronal Rodríguez, porta-voz do Observatório da Venezuela da

Universidade de Rosário, em Bogotá

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Rodrigo Craveiro

Subeditor de Mundo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás (UFG) em 1997. Curioso por natureza, adora buscar histórias. Desde 2005, trabalha no Correio Braziliense, onde entrevistou laureados com o Nobel da Paz, embaixadores e ex-presidentes.

Por Rodrigo Craveiro
postado em 13/07/2026 04:50 / atualizado em 13/07/2026 05:31
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