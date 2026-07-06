Quem vai ser o artilheiro da Copa?

Por enquanto, Messi é o maior artilheiro de todas as Copas, e pode se tornar também o jogador que mais marcou gols neste torneio - (crédito: Richard Sellers/Sportsphoto/Allstar via Getty Images)

Os dois gols de Erling Haaland na partida entre Brasil e Noruega deste domingo (5/7) não só eliminaram a Seleção Brasileira da Copa do Mundo 2026 como também alavancaram o atacante do Manchester City na disputa pela artilharia do torneio.

A batalha entre os maiores artilheiros desta Copa está acirrada, com disputa gol a gol.

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A cada nova rodada, o argentino Lionel Messi, o francês Kylian Mbappé, o inglês Harry Kane e o causador de traumas nos brasileiros, Erling Haaland, da Noruega, balançam a rede em busca não só da vitória, mas de bater seus próprios recordes.

Nesta segunda-feira (6/7), a disputa está com as seguintes colocações:

Messi — 7 gols

Mbappé — 7 gols

Haaland — 7 gols

Kane — 6 gols

Mas quando o assunto é recorde, Messi, até o momento, pode bater dois de uma vez.

Já na estreia da seleção argentina nesta Copa, o capitão da Argentina marcou os três gols da vitória contra a Argélia, se igualando à marca de 16 gols em Copas do Mundo, um feito só conquistado até então pelo ex-jogador da Alemanha, Miroslav Klose, em 2014.

Mas o marco de Klose foi rapidamente ultrapassado por Messi na partida seguinte, contra a Áustria, quando o artilheiro marcou mais dois gols, e quebrou o recorde mundial.

Neste ranking o argentino está isolado — por enquanto — tendo marcado, até o momento, 20 gols em Copas do Mundo. Na modalidade feminina, a brasileira Marta está no topo do pódium, tendo marcado, em 2019, seu 17º gol.

Aos 38 anos de idade, Messi disputa este ano seu sexto Mundial, outro recorde, igualado pelo português Cristiano Ronaldo e pelo goleiro mexicano Guillermo Ochoa.

Já Kylian Mbappé é tido hoje como o melhor jogador da França — ao menos em número de gols — em meio a muitos jogadores de ataque brilhantes ao longo dos anos.

Na estreia da Copa, em jogo contra o Senegal, o atacante do Real Madrid se tornou o maior artilheiro da história da França, superando Olivier Giroud nas estatísticas com seu 58º gol pelos Les Bleus, com apenas 27 anos.

"Parabéns, Kylian", disse Giroud à BBC One, onde atuava como comentarista da partida da França contra o Senegal. "Estou feliz por ele."

"Faz sentido, era algo esperado. Ele vai quebrar todos os recordes — tanto de jogos quanto de gols. Ele tem tido grandes atuações em Copas e em jogos importantes."

No embolado primeiro lugar do artilheiro deste ano, Mbappé tem a vantagem no critério de desempate, já que deu duas assistências no torneio, enquanto Haaland e Messi continuam sem nenhuma.

O especialista em futebol francês Julien Laurens acredita que Mbappe se tornará o maior jogador da história do país.

"Não é só pelos gols, mas pela liderança agora como capitão em campo, vencendo a Copa do Mundo em 2018, marcando três gols na final em 2022", afirmou à BBC Sport.

Richard Sellers/Sportsphoto/Allstar via Getty Images Por enquanto, Messi é o maior artilheiro de todas as Copas, e pode se tornar também o jogador que mais marcou gols neste torneio

"Prevejo que ele será o número um no final da carreira. Ele tem pelo menos mais uma Copa do Mundo depois desta e da Euro para disputar, então provavelmente se tornará o melhor jogador que já tivemos."

Mbappé está na cola de Messi não só neste torneio, como também do recorde total em Copas. Até o momento, o francês tem 19 gols ao longo de Copas do Mundo, apenas um a menos que Messi.

E se Mbappé é novo para tantos gols, o norueguês Erling Haaland ainda tem dois anos de vantagem. Aos 25 anos, Haaland se tornou um dos atacantes mais temidos do futebol mundial.

Com os dois gols marcados diante do Brasil, chegou a sete neste Mundial, que simboliza um marco para a Noruega: é a primeira Copa disputada pelo país em 28 anos.

Erick W. Rasco/Sports Illustrated via Getty Images Kylian Mbappé é tido hoje como o melhor jogador da França

A última vez que a Noruega disputou uma Copa, Haaland ainda nem havia nascido. Ao ajudar a garantir a classificação da seleção para as oitavas de final, ele concluiu uma missão que carregou sobre os ombros durante anos.

Ainda nas Eliminatórias, as esperanças de que o país escandinavo encerrasse um jejum de 28 anos sem disputar uma Copa estavam depositadas no atacante muito antes de ele marcar 16 gols em oito partidas na campanha pré-Copa.

Essas expectativas em torno do centroavante do Manchester City já vêm do início de sua adolescência, quando seu talento foi descoberto pelo Bryne, da Noruega, e ele passou rapidamente pelas categorias de base do clube.

Agora, depois de conquistar tudo o que havia para conquistar no futebol de clubes com o Manchester City, ele também está se destacando na seleção nacional e no ranking mundial dos maiores artilheiros deste ano.

Os dois gols que marcou contra o Brasil no domingo não só classificaram a Noruega para as quartas de final, como também consolidaram a posição de Haaland no primeiro lugar de maior artilheiro do torneio, juntamente com Messi e Mbappé.

Koji Watanabe/Getty Images Haaland foi o autor dos dois gols que desclassificaram o Brasil da Copa do Mundo

Mas a surpresa maior talvez esteja nos pés de Harry Kane, o capitão da Inglaterra, Até a segunda rodada da Copa do Mundo, Kane, fonte de inspiração e jogador de classe mundial indiscutível — havia resgatado uma campanha no torneio que ameaçava terminar em uma das piores humilhações da história da Seleção Inglesa.

Protegida sob a cobertura do estádio, longe do calor abrasador e da umidade sufocante de Atlanta, a Inglaterra — e talvez a própria era do técnico Thomas Tuchel no comando — via suas esperanças minguarem enquanto perdia para a República Democrática do Congo.

Até que um dos maiores jogadores da história do país reacendeu a equipe.

A Inglaterra caminhava para um vexame comparável à derrota nas oitavas de final da Eurocopa de 2016 para a Islândia ou ao revés contra os Estados Unidos na Copa de 1950, até que Kane, como tantas vezes faz, assumiu o controle.

A carreira de recordes de Kane é repleta de momentos de grandeza, mas nenhum se compara ao que ele protagonizou nessa partida, um duelo eletrizante de fase de mata-mata vencido pela Inglaterra por 2 a 1.

Restando apenas 15 minutos e com o cronômetro gigante parecendo correr contra o tempo, Kane marcou um gol de cabeça potente, superando o goleiro Lionel Mpasi.

Julian Finney - FIFA/FIFA via Getty Images Kane ficou rouco de tanto gritar na partida contra o México que levou a Inglaterra às quartas de final

E então, a quatro minutos do fim, Kane fez o que os grandes craques fazem.

Ele protagonizou um momento de genialidade, ao desferir um chute impressionante de pé direito, mandando a bola no alto, fora do alcance de Mpasi, que mal teve tempo de reagir.

Seu feito colocou a Inglaterra a caminho do caldeirão do Estádio Azteca, na Cidade do México, onde a equipe enfrentou o México — um dos países-sede — nas oitavas de final neste domingo (5/7).

Foi contra o México que, contra tudo e contra todos, Kane marcou o terceiro gol da vitória da Inglaterra, de pênalti, e seu sexto no torneio.

Ficou rouco de tanto gritar, mas, ainda assim, celebrou: "A minha voz foi embora", disse ele à BBC. "Foi um jogo maluco. Tivemos que dar um jeito. Todo o contexto, o time, tinha várias coisas contra nós."

No sábado (11/7), a Inglaterra enfrentará a Noruega, em um duelo de dois gigantes que disputam não apenas a taça, como também o posto de maior artilheiro deste torneio.

*Com informações da BBC Sport