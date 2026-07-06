Decisões polêmicas e entre os melhores do mundo: quem é Raphael Claus, árbitro que Trump chamou de 'um pouco suspeito'

O cartão vermelho de Claus para Balogun terminou em uma interferência sem procedentes na Copa do Mundo - (crédito: Tayfun Coskun/Anadolu via Getty Images)

O ábitro brasileiro Raphael Claus está envolvido na maior polêmica da Copa do Mundo 2026 até agora: uma intervenção sem procedentes do maior torneio de futebol do mundo.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou como "horrível" a decisão de Claus de expulsar o artilheiro dos EUA, Folarin Balogun, na partida contra a Bósnia e Herzegovina, na quarta-feira (1/7), e disse que o brasileiro era "um pouco suspeito".

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A fala de Trump ocorreu depois que ele mesmo confirmou que interveio na Copa do Mundo, pedindo à Fifa que revogasse a regra de manter um jogador suspenso na partida logo após à qual foi expulso.

Em declaração na Casa Branca nesta segunda-feira (6/7), Trump disse que pediu à Fifa para rever a decisão porque "não achava que aquilo tivesse sido falta".

Na partida que classificou os EUA para as oitavas de final, o árbitro de Santa Bárbara d'Oeste (SP), deu cartão vermelho para o americano Balogun por uma falta no zagueiro bósnio Tarik Muharemovic.

O cartão de Claus, na partida que terminou com um placar de 2 a 0 para a equipe americana, pode mudar os rumos do torneio.

Em tese, a decisão do árbitro brasileiro deixaria Balogun fora da partida contra a Bélgica nesta segunda-feira (6/7). Em tese.

Mas no domingo, a Fifa tomou a decisão surpreendente de suspender por 12 meses a punição automática de um jogo, liberando o atacante dos Estados Unidos — que já marcou três gols no torneio — para ser escalado na partida em Seattle.

Em declaração na Casa Branca, Trump disse que pediu à Fifa para rever a decisão porque "não achava que aquilo tivesse sido falta".

Embora tenha confirmado que conversou com o presidente da Fifa, Gianni Infantino, Trump afirmou que "tudo" o que fez foi solicitar uma revisão, acrescentando que não ordenou ao dirigente suíço que suspendesse a punição de Balogun.

"Achei que foram dois grandes atletas que se chocaram e acabaram se enroscando", disse Trump.

"Acho que isso [a suspensão] teria deixado uma grande mancha. Não posso dizer a eles o que fazer. Não acredito que tenham sido eles [os dirigentes] que tomaram a decisão; acredito que foi a comissão que decidiu. E foi a decisão certa."

Mas, segundo o portal The Athletic, braço de esportes do New York Times, a Casa Branca produziu um dossiê contra a decisão de Claus, recrutando advogados em conjunto com o Secretário de Comércio, Howard Lutnick, e o doador da Federação de Futebol dos Estados Unidos (U.S. Soccer) e gestor de fundos de investimento, Scott Goodwin.

'Palmeirense'

Claus acumula polêmicas e críticas em arbitragens durante o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil.

Em 2023, Rafinha, que era lateral-direito do São Paulo, saiu do campo irritado durante partida contra o Palmeiras e disse que Claus era palmeirense. A "acusação" ocorreu depois que Rafinha foi expulso, tendo tomado o segundo cartão amarelo da partida.

"Acho que você é palmeirense", disse o jogador ao árbitro, em declaração registrada na súmula da partida. O jogo terminou com placar de 5 a 0 para o Palmeiras e Rafinha suspenso para a partida seguinte.

Já no Paulistão daquele mesmo ano, o empate por 2 a 2 entre Palmeiras e Corinthians gerou reclamações dos jogadores palmeirenses, que disseram que Claus deixou de marcar um pênalti.

No ano anterior, durante partida entre Flamengo e Athletico-PR pela Copa do Brasil de 2022, o jogador flamenguista Bruno Henrique publicou em suas redes sociais: "Esse fraco do Claus está mandado, podem ficar de olho nesse cara".

Bruno Henrique estava fora da partida devido a uma lesão. Sua publicação foi apagada pouco tempo depois.

Na estreia de Claus em uma Copa do Mundo, em 2022, a partida entre Inglaterra e Irã, que terminou com uma goleada dos ingleses por 6 a 2, gerou críticas ao árbitro por parte da torcida e da imprensa inglesa. Eles questionaram um suposto pênalti não marcado e os 10 minutos de acréscimos concedidos por Claus no fim da partida.

Tayfun Coskun/Anadolu via Getty Images O cartão vermelho de Claus para Balogun terminou em uma interferência sem procedentes na Copa do Mundo

As autoridades brasileiras e a Fifa não encontraram evidências de irregularidades por parte de Claus, mas Trump mencionou essas alegações em sua conversa com Infantino, segundo reportagem do New York Times.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) emitiu uma nota nesta segunda, afirmando que Claus "é reconhecido mundialmente como um dos melhores árbitros em atividade" e que "não há, em todo o seu histórico, qualquer elemento que o desabone ou que sustente qualquer tipo de suspeita".

A Federação Paulista de Futebol (Fifa) também se manifestou em apoio a Claus, afirmando, por meio de nota, Claus "possui reputação ilibada e uma carreira construída com ética, seriedade, dedicação e excelência técnica, sem qualquer episódio que coloque em dúvida sua integridade profissional."

'Machuca demais'

Apesar das polêmicas das torcidas e dos jogadores, Claus também é considerado um dos principais árbitros do país.

Há duas décadas na função, seu nome já foi indicado entre os candidatos ao prêmio de Melhor Árbitro do Mundo pela International Federation of Football History & Statistics (IFFHS), que seleciona os os melhores árbitros do mundo.

Em entrevista ao ESPN em julho de 2022, Claus falou sobre as críticas que recebe e como elas afetam sua família.

"Hoje ninguém mais me chama de Raphael, todos me chamam de Claus. Até me emociona isso. Esse nome é o nome do meu avô, do meu pai, dos meus filhos. É muito mais que o profissional. Quando você escuta algumas coisas sobre sua idoneidade, colocando em suspeição a sua tomada de decisão machuca demais", disse ele no programa Bola da Vez.

"É só a pessoa se colocar no lugar do outro. Falar do jogador, do treinador…falar que o atleta perdeu o gol porque quis beneficiar o outro time. É só se colocar no lugar do outro", seguiu.

"Tudo bem que arbitragem não tem torcida a favor, não tem ninguém lá gritando meu nome. É só se colocar no lugar do outro profissional antes de falar algumas coisas que no fim das contas não machuca somente o profissional. Eu estou calejado. Mas quando afeta o teu pai, teus filhos é outra coisa. Eu falo muito com a minha esposa e com meus filhos para evitarem entrar em debates de esporte, de política, porque no fim das contas é uma polarização muito grande".